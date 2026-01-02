Advertisement
रेगिस्तान में मिला इतिहास का खजाना, सऊदी अरब में खोजे गए 1 लाख साल पुराने इंसानी पैरों के निशान; वैज्ञानिक बोले…

रेगिस्तान में मिला इतिहास का 'खजाना', सऊदी अरब में खोजे गए 1 लाख साल पुराने इंसानी पैरों के निशान; वैज्ञानिक बोले…

Ancient Human Footprints: सऊदी अरब के नेफुद रेगिस्तान में वैज्ञानिकों ने इंसान के ऐसे पैरों के निशान खोजे हैं. उनकी उम्र करीब 1 लाख 15 हजार साल बताई जा रही है. यह खोज चौंकाने वाली है. अब तक माना जाता था कि उस दौर में इंसान इस इलाके तक नहीं पहुंचा था. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:59 PM IST
Trending Photos

रेगिस्तान में मिला इतिहास का 'खजाना', सऊदी अरब में खोजे गए 1 लाख साल पुराने इंसानी पैरों के निशान; वैज्ञानिक बोले…

Ancient Human Footprints: रेत से भरे और आज बिल्कुल सूखे नेफुद रेगिस्तान में पहले झील हुआ करती थी. यही झील हजारों साल पहले जानवरों और इंसानों को अपनी ओर खींच लाई रही होगी. वैज्ञानिकों को इसी झील के किनारे जमी मिट्टी में हाथियों, ऊंटों और दूसरे जानवरों के साथ-साथ इंसानों के पैरों के निशान मिले हैं. 

साल 2017 में जब वैज्ञानिकों की टीम यहां सर्वे के लिए पहुंची तो उन्हें मिट्टी में कुछ अजीब से निशान नजर आए. जांच के बाद पता चला कि ये इंसानों के पैरों के निशान हैं. यह लाखों साल पुराने हैं. यह जगह सऊदी अरब के पश्चिमी नेफुद इलाके में है. इसका नाम अलाथर रखा गया है. इसका मतलब होता है निशान. देखा जाए तो इन निशानों ने इंसानी इतिहास की एक अहम कहानी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है.

कितने पुराने हैं निशान
वैज्ञानिकों ने खास तकनीक से मिट्टी की उम्र जांची थी. इससे पता चला कि ये निशान करीब 1 लाख 15 हजार साल पुराने हैं. यह समय उस दौर का है जब दुनिया का मौसम आज की तुलना में ज्यादा नम और हरा-भरा हुआ करता था. तब अरब का यह इलाका रेगिस्तान नहीं बल्कि पानी और हरियाली से भरा हुआ था.

इंसान के होने का सबसे पुराना सबूत
यह अरब प्रायद्वीप में इंसान के मौजूद होने का अब तक का सबसे पुराना सीधा सबूत समझा जा रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इन पैरों के निशान होमो सेपियंस के हैं. उस समय इस इलाके में निएंडरथल इंसान मौजूद नहीं थे इसलिए यह साफ माना जा रहा है कि यहां होमो सेपियंस ही पहुंचे थे.

बस गुजरने के निशान पाए गए
इस जगह पर किसी तरह के औजार या आग के निशान या इंसानी हड्डियां नहीं पाई गई हैं. इससे पता चलता है कि यह जगह इंसानों की बस्ती नहीं थी. ऐसा माना जा रहा है कि लोग सिर्फ पानी की तलाश में यहां थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे बढ़ गए होंगे. उस समय यह झील पीने के पानी का अहम जगह रही होगी. 

जानवरों से भरा था इलाका
आपको बता दें कि इसी जगह पर हाथी, ऊंट, घोड़े और गाय जैसे जानवरों के भी पैरों के निशान पाए गए हैं. इससे साफ हो जाता है कि यह इलाका उस समय काफी हरा-भरा था और यहां पर जानवर भी मौजूद थे. ऐसा  समझा जा रहा है कि यहां पर इंसान और जानवर शायद एक ही समय पर पानी पीने आए होंगे.

इतने साफ कैसे हैं निशान
सामान्य रूप से आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गीली जमीन पर बने इंसानी पैरों के निशान कुछ ही दिनों में मिट जाते हैं. यहां ऐसा नहीं हुआ. वैज्ञानिकों का कहना है, ये निशान बहुत जल्दी मिट्टी से ढक गए जिससे ये सुरक्षित रह गए और लाखों साल तक बच गए हैं. हालांकि उस दौर में अरब का मौसम अभी के समय जैसा नहीं था. बारिश ज्यादा होती थी. रेगिस्तान में झीलें और नदियां बन जाती थीं. इसी वजह से अफ्रीका, अरब और एशिया के बीच इंसानों के लिए रास्ते खुल गए थे.

बता दें, वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जगह शायद इंसानों की आखिरी यात्राओं में से एक हो सकती हो क्योंकि बाद में मौसम फिर से बदल गया और यह इलाका सूखा रेगिस्तान बन गया हो.

यह भी पढ़ें: मिल गया नरक का रास्ता? प्रशांत महासागर में मिली 'पीली ईंटों वाली सड़क', वैज्ञानिकों के कैमरे में रिकॉर्ड हुई आवाजें

 

