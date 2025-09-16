ना दफन, ना दहन... हाथ-पैर बांधकर शवों के साथ किया जाता था ये काम, प्राचीन सभ्यता के रहस्य से उठा पर्दा

New Research About Mummies News: जब भी ममीज की बात होती है तो हमारे दिमाग में मिस्र की बात ही घूमती है. लेकिन नई रिसर्च में पता चला है कि 12 हजार साल पहले कई अन्य देशों में भी शवों को संरक्षित किया जाता था. वहां पर शवों को धुएं में रखकर मीट की तरह स्मोक्ड कर दिया जाता था.
Why were Mummies smoked like meat: जब कभी ममीज़ के बारे में बात होती है तो लोग आमतौर पर प्राचीन मिस्र और पट्टियों में लिपटे प्राचीन शवों वाली कई फिल्मों के बारे में सोचते हैं. हालांकि नई रिसर्च बताती है कि अपने मृतकों को इस तरह संरक्षित करने वाले पहले मिस्र के लोग पहले नहीं थे बल्कि नील नदी से सैकड़ों किमी दूर यह परंपरा पहले से चली आ रही थी. हाल में हुए शोध में पुरातत्वविदों को इस बात के सबूत मिले हैं कि दक्षिणी चीन में रहने वाला समुदाय करीब 12 हजार साल पहले अपने मृतकों को दफनाने के बजाय ममी बनाकर जमीन के नीचे सुरक्षित रखते थे. यह इस परंपरा का अब तक का सबसे पुराना उदाहरण है.
दफनाने से पहले धुएं से सुखाया जाता था
सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में 95 प्री-नियोलिथिक स्थलों से प्राप्त कंकालों का विश्लेषण किया. उन्होंने पाया कि कई शवों को दफनाने से पहले जानबूझकर धुएं से सुखाया गया था.उन्होंने जो पाया, वह मिस्रवासियों के ममी बनाने के तरीके से बहुत अलग था. चीन में मिली हड्डियों पर कम तापमान के संपर्क के निशान थे. ये ममीज़ तंग, झुकी हुई दफन अवस्थाओं में पाई गई थीं, जिससे पता चलता है कि शवों को ताज़ा दफनाने के बजाय बांधकर और सुखाकर संरक्षित किया गया था. कई मामलों में, हड्डियों में थोड़ा अलगाव भी था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शवों को सड़ने से पहले संरक्षित किया गया था.
शवों को झुकी हुई मुद्रा में बांधा जाता था
शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह प्रक्रिया स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई और हाइलैंड न्यू गिनी समाजों में दर्ज परंपराओं से काफी हद तक मिलती-जुलती थी. शवों को अत्यधिक झुकी हुई मुद्राओं में बांधा जाता था, लंबे समय तक धीमी आग के धुएँ के ऊपर लटकाया जाता था. फिर घरों, झोपड़ियों या गुफाओं में रखा जाता था और अंत में दफनाया जाता था.
शवों को स्मोक्ड क्यों किया जाता था?
वैज्ञानिकों के अनुसार, यह तकनीक न केवल व्यावहारिक थी बल्कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले इलाकों में शवों के सड़न को धीमा करती थी. इस परंपरा का गहरा प्रतीकात्मक महत्व भी माना जाता था. समुदायों का मानना था कि मृतक की आत्मा दिन में स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी और रात में संरक्षित शरीर में लौट आती थी. कुछ लोग इस प्रथा को अमरता की आशा से जोड़ते थे.
शरीर के बाद भी मृत्यु को अहम मानते थे लोग
प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित ये निष्कर्ष ममीकरण की उत्पत्ति को हजारों साल पीछे ले जाते हैं, जो प्राचीन मिस्र और चिली की चिनचोरो संस्कृति दोनों से पहले की है. इस स्टडी को करने वाले रिसर्चर्स का कहना है कि मृतकों को संरक्षित करने की यह इच्छा लोगों के इस विश्वास का प्रकटीकरण थी कि मृत्यु के बाद भी शरीर महत्वपूर्ण है. मानवता की सबसे पुरानी और सबसे स्थायी सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है.