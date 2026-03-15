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Hindi Newsविज्ञाननक्शा बदल देगा यह खुलासा! कभी पैदल पार कर सकते थे अटलांटिक सागर, डायनासोर के पदचिह्नों ने खोला बड़ा रहस्य

नक्शा बदल देगा यह खुलासा! कभी पैदल पार कर सकते थे अटलांटिक सागर, डायनासोर के पदचिह्नों ने खोला बड़ा रहस्य

Dinosaur Fossil Connection: करोड़ों साल पहले हमारी धरती वैसी नहीं थी, जैसी आज नक्शों में दिखाई देती है. हाल ही में मिले 12 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्मों (Fossils) ने एक ऐसा राज खोला है, जिसने भूगोल की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है. इसके अनुसार, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका कभी एक-दूसरे से जुड़े हुए थे. 

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 15, 2026, 10:26 AM IST
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नक्शा बदल देगा यह खुलासा! कभी पैदल पार कर सकते थे अटलांटिक सागर, डायनासोर के पदचिह्नों ने खोला बड़ा रहस्य

Dinosaur Fossil Connection: डायनासोर के दौर से जुड़ी एक नई खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. इसमें करीब 12 करोड़ साल पुराने एक डायनासोर के जीवाश्म के अध्ययन से पता चला है कि आज अलग-अलग महासागरों से घिरे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप कभी जमीन के जरिए एक-दूसरे से जुड़े हुए हो सकते थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय इन महाद्वीपों के बीच ऐसे भूभाग मौजूद थे, जिनसे होकर डायनासोर और दूसरे जीव आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे. इसका मतलब है कि उस समय ब्राजील से नाइजीरिया या स्पेन तक आप पैदल चलकर जा सकते थे. इस खोज का आधार बना है एक खास प्रजाति का डायनासोर, जिसके पदचिह्न और अवशेष इन तीनों महाद्वीपों पर एक जैसे पाए गए हैं. आइए, आम भाषा में समझते हैं डायनासोर के पैरों के निशान की यह पूरी गुत्थी.

एक ही जैसे निशान, दो अलग महाद्वीप

दक्षिण अमेरिका के ब्राजील और अफ्रीका के कैमरून में वैज्ञानिकों को डायनासोर के पैरों के निशान (Footprints) मिले हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों निशान न केवल एक ही प्रजाति के हैं, बल्कि उनकी उम्र और मिट्टी की बनावट भी बिल्कुल एक जैसी है. इसे देखकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता. यह इस बात का सबूत है कि उस दौर में दोनों महाद्वीपों के बीच एक लैंड ब्रिज (Land Bridge) यानी जमीन का एक संकरा रास्ता रहा होगा, जिसके जरिए ये विशालकाय जीव इधर से उधर आते-जाते होंगे. क्योंकि आज इन दोनों जगहों के बीच विशाल महासागर मौजूद है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी दूर मौजूद जगहों पर एक जैसी प्रजाति कैसे मिल सकती है.

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जमीन के रास्ते से हुआ होगा सफर

रिसर्च करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी का नक्शा आज जैसा नहीं था. उस समय कई महाद्वीप एक-दूसरे के काफी करीब थे और उनके बीच कुछ हिस्सों में जमीन के रास्ते बने हुए थे. इन्हीं रास्तों के जरिए डायनासोर और दूसरे जीव एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचे होंगे. यही वजह है कि आज अलग-अलग महाद्वीपों में एक जैसी प्रजातियों के जीवाश्म मिलते हैं.

कैसे टूटा यह 'लैंड ब्रिज'?

लगभग 12 करोड़ साल पहले धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल शुरू हुई. इसके बाद जैसे-जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक-दूसरे से दूर होने लगे, उनके बीच की जमीन धंसती गई. जमीन के नीचे से पिघला हुआ लावा (मैग्मा) ऊपर आया और उसने धीरे-धीरे आज के दक्षिण अटलांटिक महासागर की जगह लेनी शुरू कर दी. इसके बाद जो 'लैंड ब्रिज' डायनासोर इस्तेमाल करते थे, वह इस प्रक्रिया में पानी के नीचे समा गया और दोनों महाद्वीप हमेशा के लिए अलग हो गए.

लंबे गले वाला विशालकाय डायनासोर

स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिकों के अनुसार, ये पदचिह्न मुख्य रूप से थेरोपोड्स (Theropods) और सॉरोपोड्स (Sauropods) प्रजाति के डायनासोर के हैं. यह वे डायनासोर हो सकते हैं, जिनकी लंबी गर्दन और साइज काफी बड़ा होता था. ऐसे डायनासोर उस दौर में धरती पर बड़ी संख्या में पाए जाते थे और बड़े जंगलों में घूमते थे. यह शाकाहारी डायनासोर होते थे. इनकी लंबी गर्दन उन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में मदद करती थी. माना जाता है कि ये शांत स्वभाव के जीव थे, जो झुंड में रहते थे.

आगे भी मिल सकते हैं नए सुराग

इस खोज के बाद वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ऐसे जीवाश्म मिल सकते हैं, जो पृथ्वी के पुराने भूगोल को समझने में मदद करेंगे. हर नया जीवाश्म वैज्ञानिकों को यह समझने का मौका देता है कि करोड़ों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था और अलग-अलग जगहों पर रहने वाले जीव एक-दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में ऐसी और खोजें सामने आ सकती हैं, जो धरती के और पुराने इतिहास के कई अनसुलझे रहस्यों को उजागर कर देंगी.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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