आसमान से गिरा मौत का गोला! 13000 साल पहले एक 'हवाई धमाके' ने खत्म कर दी थी पृथ्वी की नस्लें? धरती ऐसे बन गई थी नरक

Space Explosion Earth: नई रिसर्च के मुताबिक यह कोई टकराव नहीं बल्कि आसमान में हुआ एक बड़ा धमाका था. इसके निशान आज भी जमीन की परतों में छिपे हुए हैं. इस रिसर्च से पता चलता है कि धरती पर जो बड़े बदलाव हुए हैं उनकी वजह शायद आसमान से आई एक अनदेखी आपदा थी. लंबे समय से वैज्ञानिक इस सवाल पर बहस कर रहे थे कि आखिर अचानक इतना सब कैसे बदल गया.

13 हजार साल पहले क्या हुआ था?

करीब 12900 साल पहले धरती एक अजीब दौर में चली गई जिसे वैज्ञानिक यंगर ड्रायस कहते हैं. इससे पहले मौसम धीरे-धीरे गर्म हो रहा था, लेकिन हुआ उल्टा अचानक से तापमान तेजी से गिर गया. ग्लेशियर फिर से बढ़ने लगे और मौसम ठंडा हो गया. इसी समय उत्तरी अमेरिका में मैमथ, मास्टोडॉन और विशाल स्लॉथ जैसे बड़े जानवर गायब हो गए. इतना ही नहीं उस दौर के इंसान जिन्हें क्लोविस कहा जाता है वे भी इतिहास से अचानक गायब हो गए.

वैज्ञानिकों की नई थ्योरी

नई रिसर्च के अनुसार उस समय एक टूटा हुआ धूमकेतु धरती के ऊपर वायुमंडल में फट गया था. यह जमीन से टकराया नहीं बल्कि आसमान में ही जोरदार धमाके के साथ फट गया. इस विस्फोट से बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा हुआ होगा. बड़े इलाकों में आग लग गई होगी और मौसम पर तुरंत असर पड़ा होगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी वजह से जलवायु अचानक बदल गई होगाी.

जमीन के नीचे छिपे सबूत

रिसर्चर्स ने अमेरिका के एरिजोना, न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया में जमीन की परतों की जांच की. उन्हें हर जगह एक काली सी पतली परत मिली जिसे ब्लैक मैट कहा गया. इस परत में छोटे-छोटे धातु के टुकड़े, पिघले हुए कांच जैसे कण और सबसे अहम शॉक्ड क्वार्ट्ज पाए गए. वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी या जंगल की आग से ऐसे निशान नहीं बन सकते हैं. ये किसी बड़े और अचानक हुए धमाके की ओर इशारा करते नजर आते हैं.

गड्ढा क्यों नहीं मिला

इस थ्योरी पर सवाल इसलिए भी उठते रहे हैं क्योंकि कहीं कोई बड़ा गड्ढा या क्रेटर नहीं मिला है. हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर विस्फोट आसमान में हुआ है तो गड्ढा बनना जरूरी नहीं होता है. उन्होंने इसकी तुलना 1908 में साइबेरिया में हुए तुंगुस्का हादसे से भी की है. यहां एक उल्का आसमान में फटा था और जमीन पर कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना था. फर्क बस इतना है कि 13 हजार साल पहले हुआ विस्फोट कहीं ज्यादा बड़ा था.

इंसानों और जानवरों पर असर

विस्फोट के बाद हालात बहुत जल्दी बिगड़ गए होंगे. जंगल और घास के मैदान भी जल गए होंगे. धुआं और राख आसमान में फैल गई होगी. इससे धूप भी कम हो गई और ठंड बढ़ गई. खाने की कमी से बड़े जानवर धीरे-धीरे खत्म हो गए होंगे. इंसान जो उन जानवरों पर निर्भर थे उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा. इसी वजह से क्लोविस संस्कृति अचानक खत्म होती दिखती है.

बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि सबूत बहुत शोर नहीं मचाते हैं. वे बस मिट्टी की पतली परतों और टूटे हुए रेत के कणों में चुपचाप मौजूद हैं. फिर भी वे यह इशारा करते हैं कि कभी बहुत पहले कुछ पलों के लिए आसमान ने धरती की कहानी बदल दी थी.

