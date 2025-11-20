13,000 साल पहले कॉस्मिक धमाका! एक पूरी जनजाति और विशालकाय जानवर हुए थे लुप्त, धरती तबाह होने की असली कहानी

Science News: प्लीस्टोसीन युग के आखिरी समय में दुनिया में मौसम और माहौल में बहुत बड़े बदलाव आए थे. यहीं वह समय था जब कई बड़े स्तनधारी जानवर विलुप्त हो गए थे और यह सब महज मौसम की वजह से नहीं हुआ था. एक रिसर्च से पता चला है कि ऊनी मैमथ और मैस्टोडॉन जैसे जानवरों के खत्म होने के लिए एक धूमकेतु कुछ हद तक जिम्मेदार था. लगभग 13,000 साल पहले यह धूमकेतु फटा जिससे मौसम में अचानक और बड़ा बदलाव आ गया. इस विस्फोट के कारण हालात फिर से बदल गए और मौसम लगभग हिमयुग जैसा हो गया. यह ठंड का दौर करीब 1,000 साल तक चला.

इसका क्या पड़ा असर?

यह माना जाता है कि इसी धूमकेतु के विस्फोट की वजह से उत्तरी अमेरीका की क्लोविस संस्कृति के लोग भी अचानक गायब हो गए थे. आज से लगभग 13,000 साल पहले एक धूमकेतु के फटने से मौसम में अचानक बड़ा बदलाव आया और 1,000 साल तक ठंडी पड़ गई. इसी वजह से ऊनी मैमथ और मैस्टोडॉन जैसे बड़े जानवर और उत्तरी अमेरिका की क्लोविस संस्कृति खत्म हो गई.

वैज्ञानिकों को क्या मिले सबूत?

पीएलओएस वन(PLSO ONE)नाम की पत्रिका में एक रिसर्च में छपी है. इस रिसर्च में अमेरिका की 3 खास क्लोविस जगहों पर शॉक्ड कॉर्ट्ज मिला है. ये रेत के ऐसे कण होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव से बदल जाते हैं. यूसी सांता बारबरा के प्रोफेसर जेम्स केनेट और उनकी टीम ने यह खोज की है. ये तीनों जगहें उत्तरी अमेरिका में विशालकाय जानवरों के खत्म होने और क्लोविस संस्कृति के गायब होने की जांच और सबूत जुटाने के लिए बहुत अच्छी थीं.

क्या है पूरी खोज?

क्लोविस का गायब होना और हिमयुग के बड़े जानवरों का विलुप्त होना लगभग उसी समय हुआ जब यंगर ड्रायस का दौर था. इस यंगर ड्रायस के दौरान पृथ्वी अचानक बहुत ठंडी हो गई थी. कई सालों से इस घटना के कई कारण बताए गए हैं. लेकिन नए रिसर्च का कहना है कि ऐसा वायुमंडल में एक टूटे हुए धूमकेतु के फटने के कारण हुआ होगा.

धरती पर क्या हुआ था?

इस विस्फोट से पैदा हुई बहुत तोज गर्मी और शॉक वेव्स ने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया. प्रोफेसर केनेट ने कहा, दूसरे शब्दों में कहें तो समझो तबाही आ गई हो. इससे हर चीज जलने लगी जिससे बहुत ज्यादा धुआं और कालिख निकली. इस बल की वजह से धूल भी उड़ी जिसने धीरे-धीरे सूरज को ढक लिया.