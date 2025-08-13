ब्रह्मांड में मिला 'महासागर', वैज्ञानिकों ने खोजा धरती से 140 लाख करोड़ गुना बड़ा पानी का भंडार
विज्ञान

Science News in Hindi: ब्रह्मांड की शुरुआत से ही पानी मौजूद जो क्वासर से साबित होती है जो हमसे 12 अरब लाइट ईयर दूर है. वैज्ञानिकों को यहां पर अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा पानी की भंडार मिला है. हालांकि ये पानी धरती पर मिलने या दिखने वाले पानी से बिल्कुल अलग है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:22 PM IST
Water in Universe: खगोलविदों को अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा पानी का भंडार मिला है. उन्होंने यह खोज APM 08279+5255 नाम के Quasar में की है जो हमसे 12 Billion Light Year दूर है. द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छपी रिसर्च के मुताबिक अंतरिक्ष में मौजूद ये पानी धरती पर मौजूद कुल पानी से लगभग 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा है. यह पानी हमारी धरती के पानी की तरह बहता नहीं है बल्कि यह भाप के तौर पर मौजूद है. इस बात की पुष्टि दूसरे वैज्ञानिकों ने भी की है. 

कैसे हुई इसकी खोज?
वैज्ञानिकों ने इस क्वासर की खोज जेड-स्पेक नाम की 33 फुट लंबी दूरबीन से इस क्वासर का अध्ययन किया है. आपको बता दें कि यह पानी का भंडार बहुत ही अजीब जगह पर है. इसका तापमान लगभग -63 डिग्री है. ये तापमान हमारी आकाशगंगा के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी गर्म है.

क्या मायने रखती है ये खोज?
इतनी ठंडी जगह होने के बाद भी यहां पानी की भाप बहुत ज्यादा है. यह भाप ब्रह्मांड की बाकी जगहों से 100 गुना ज्यादा घनी है. सालों से वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हें ही धरती ही एक ऐसी जगह नहीं है जहां पानी है और यह खोज उसी तरफ एक बड़ा कदम है. 

कहां मौजूद है पानी?
बृहस्पति ग्रह का चांद यूरोपा पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है. वहीं शनि ग्रह के एक चंद्रमा एन्सेलाडस की सतह भी बर्फीली है लेकिन इसकी बर्फ के नीचे बहुत बड़ा महासागर है. NASA के गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने यूरोपा पर एक तरह का Magnetic Field देखा था. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तभी संभव है जब बर्फ की सतह के नीचे खारे पानी की परत हो.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Quasar

