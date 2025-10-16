समुद्र से मिला 1400 साल पुराना सोने का खजाना, सिक्के और जेवरात से मालामाल हुआ ये देश!

इजरायल में गैलिली के पास 1400 साल पुराना सोने का सिक्के का भंडार मिला है. यह खजाना इजरायल के लिए काफी अहम साबित हो सकता है.
Trending Photos
इजरायल में गैलिली सागर के पास लगभग 1400 साल पुराना सोने के सिक्कों के दुर्लभ भंडार मिला है. यह सिक्के बीजान्टि युग के बताए जा रहे हैं. इस पुराने खजाने में 97 प्रतिशत शुद्ध सोने के सिक्के और कई आभूषण मिले हैं. इसमें मोती, कीमती पत्थर मिले हैं. पुरातत्वविदों को यह खजाना हिप्पोस यानी सुसीता के प्राचीन शहर की खोज के दौरान मिला है जो कि इजरायल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स पर स्थित है.
खजाना इजराइल के लिए हो सकता है अहम
हाइफा विश्वविद्यालय के पुरातत्विविद् माइकल इसेनबर्ग ने लाइव साइंस ने बताया कि यह खजाना उस युग के सबसे 5 बड़े भंड़ार में से एक हैं, जो अभी तक इस क्षेत्र में पाए गए हैं. हिप्पोस में यह अब तक का ज्ञात होने वाला पहला भंडार है. यह खजाना इजरायल के लिए काफी अहम साबित हो सकता है.
कैसे हुए खोज
एक्सपर्ट के अनुसार एडी लिप्समैन ने बड़े पत्थर और प्राचीन दीवार के पास इस भंडार की खोज की थी. लिप्समैन ने बताया है कि मेटल उपकरण की बीप से उनका इसका अहसास हुआ. एडी ने बोला कि पहले तो इन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ यहां पर कोई खजाना भी हो सकता है, लेकिन जांच की तो एक बाद एक सोने के सिक्के निकलने लगें.
सम्राटों की फोटो
इन सिक्कों पर अलग-अलग सम्राट की फोटो बनी हुई है. ये बीजान्टिन सम्राट जस्टिन प्रथम के शासनकाल से सम्राट हेराक्लिक्स के शुरुआती काल तक के हैं. खोजे गए कुछ सिक्कों में कपड़े मिले हैं जिससे पता चलता है कि इन सिक्कों को कपड़े में बांधकर संभाल कर रखा गया होगा.
दुर्लभ खोज
सिक्का विशेषज्ञ डैनी सायन का कहना है कि यह बेहद दुर्लभ खोज हैं.यह उस काल की राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ में जरूरी योगदान दे सकती है. अभी तक इस बारे में पता नहीं चलता है कि आखिरकार इस खजाने को क्यों दफनाया गया.
यह भी पढ़ें: 220 मीटर लंबा 'डायनासोर सुपरहाइवे'! वैज्ञानिकों को मिला 16 करोड़ साल पुराने पैरों का निशान