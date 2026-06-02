आसमान में दिखी 1,600 KM लंबी बादलों की 'दीवार'! IMD सैटेलाइट की तस्वीर देख वैज्ञानिक भी हैरान

IMD Satellite Image: भारत में मौसम ने एक बार फिर चौंकाने वाला रूप दिखाया है! IMD के INSAT-3DS सैटेलाइट ने देश के ऊपर फैले एक 1600 किमी लंबे बादलों के समूह की तस्वीरें क्लिक की हैं, जो राजस्थान के जोधपुर से लेकर हैदराबाद तक फैला है. अभी देश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक का दौर जारी है, जबकि यह सिस्टम आने वाले दिनों में मौसम को और ज्यादा सक्रिय बना सकता है.
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Weather Update Today: भारत में इन दिनों हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी तेज धूप लोगों को गर्मी से परेशान कर दे रही है, तो वहीं कभी बादलों की छांव राहत का कारण बन रहा है. मौसम के बदलते लगातार रुख के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने ऐसी सैटेलाइट इमेज जारी किया है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. IMD के सैटेलाइट INSAT-3DS ने सोमवार शाम को देश के ऊपर बादलों का एक ऐसा विशालकाय गलियारा देखा, जो राजस्थान के जोधपुर से शुरू होकर सीधे तेलंगाना के हैदराबाद तक फैला हुआ था. करीब 1,600 किलोमीटर लंबा यह तूफानी बादल इस समय चल रहे खतरनाक प्री-मानसून दौर की गवाही दे रहा है.
IMD के सैटेलाइट से मिली थर्मल इन्फ्रारेड तस्वीरों के अनुसार, आसमान में जमे ये बादल कोई नार्लम बादल नहीं है, बल्कि ऊंचे और घने गरजने वाले बादलों की पूरी एक चेन है. इस समय देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मौसम की चपेट में है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत का करीब 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा इस समय किसी न किसी तरह की तूफानी या प्री-मानसून एक्टिविटी का सामना कर रहा है.
सोमवार को जारी हुई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के ऊपर बादलों का भारी जमावड़ा है. साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में भी बादलों की एक बड़ी चादर दिखाई दी है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिल रही भारी नमी के कारण ये बादल लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं.
बादलों के ग्रुप का एक फायदा यह है कि इनके कारण देश के बड़े हिस्से में दिन के टेंपरेचर में भारी गिरावट आई है. कुछ सप्ताह पहले तक जो इलाके भीषण हीटवेव का सामना कर रहे थे, वहां अब गर्मी में कुछ कमी आई है. लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी के असर को कम कर दिया है.
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मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 1,600 किलोमीटर लंबी यह बादलों की लाइन वायुमंडल में भारी उथल-पुथल का इशारा है. इस सिस्टम की वजह से आने वाले दिनों में भारी बारिश, तेज आंधी, बिजली गिरने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना हो सकती है.
जानकारों का यह भी मानना है कि बादलों का यह विशाल रूप इस बात का इशारा है कि देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो चुकी हैं.
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