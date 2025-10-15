Advertisement
वैज्ञानिकों को मिला 19 करोड़ साल पुराना 'राक्षस', डायनासोर से है कनेक्शन!

 इंग्लैंड के पॉपुलर Jurassic Coast को ऐसा जीवाश्म मिला है  जो कि 19 करोड़ साल पुराना है. यह जीवाश्म डायनासोर  के समय का बताया जा रहा है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:39 PM IST
ब्रिटेन तट से मिली एक खोज ने हर किसी को हैरान कर दिया है. इंग्लैंड के पॉपुलर Jurassic Coast को ऐसा जीवाश्म मिला है जो कि बेहद दुर्लभ है. यह जीवाश्म डायनासोर युग के समय का बताया जा रहा है. इस जीवाश्म का नाम Xiphodracon goldencapensis दिया है. वैज्ञानिक ने प्यार से इसका नाम Sword Dragon of Dorset रखा है. 

डॉल्फिन के साइज 
यह प्राचीन समुद्री जीव है जो लाखों साल पहले महासागर पर राज करते हैं. इनकी लंबाई लगभग तीन मीटर डॉल्फिन के बराबर थी. इनकी लंबी नाक है तलवार जैसी. इसलिए इसका नाम Sword Dragon नाम रखा है. 

2001 में मिला था जीवाश्म 
साल 2001 में डॉरसेट के गोल्डन कैप इलाके में फॉसिल कलेक्टर क्रिस मूर ने यह जीवाश्म निकाला था. लेकिन इसकी पहचान 24 साल बाद हुई थी. यह जीवाश्म अब Royal Ontario Museum में है. 

19 करोड़ साल पुराना 
वैज्ञानिक के अनुसार यह जीवाश्म लगभग 19 करोड़ साल पुराना है. डॉ लोमैक्स ने बोला जब मैंने साल 2016 में पहली बार इसे देखा था तभी लगा कि यह कुछ असाधारण है. लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि यह ichthyosaur evolution की मिसिंग कड़ी साबित होगा. Pliensbachian के समय की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई है. यह Sword Dragon उसी समय का है. जब समुद्री जीवन का बड़ा बदलाव चल रहा था इसकी खोज से यह तय हुआ की प्रजातियां का यह टर्नओवर पहले सोचे गए समय से कहीं पहले हुआ था. 

क्यों है बड़ी खोज 
अमेरिकी वैज्ञानिक मासेयर के अनुसार हजारों ichthyosaur जीवाश्म मिले चुके हैं लेकिन Pliensbachian युग के इस जीवाश्म का मिलना बेहद ही खास है. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रजातियों का संक्रमण कब और कैसे हुआ. दुनिया भर में पाए गए ज्यादातर जीवश्म इस समय से पहले या बाद के है. 

इसे भी पढ़ें:  वैज्ञानिकों को मिला एलियंस का सही ठिकाना, ढूंढ ली पृथ्वी जैसी दूसरी दुनिया, ग्रह पर मिल गया पानी! 

 

