23 फीट लंबा वो समुद्री शिकारी...जिससे आज भी डरते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी सेना पर किया था हमला

23 फीट लंबा वो समुद्री शिकारी...जिससे आज भी डरते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी सेना पर किया था हमला

Mysterious Sea Creature: 1978 की एक पुरानी घटना आज भी अमेरिकी नौसेना और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है. यह घटना यूएसएस स्टीन नाम के समुद्री जहाज और एक अनजान समुद्री जीव से जुड़ी है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:29 AM IST
23 फीट लंबा वो समुद्री शिकारी...जिससे आज भी डरते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी सेना पर किया था हमला

Deep Sea Mysteries: साल 1978 में अमेरिकी नौसेना का एक जहाज जिसका नाम यूएसएस स्टीन था और समुद्र में अपनी पहली यात्रा पर निकला था. अचानक जहाज के सोनार सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया. जहाज को ठीक करने के लिए किनारे पर लाया गया और जब अधिकारियों ने जहाज के निचले हिस्से की जांच की तो वह दंग रह गए. जहाज के सोनार हिस्से पर रबर की एक परत चढ़ी थी जिस पर किसी चीज के गहरे निशान थे. वो निशान किसी मशीन की खराबी के नहीं थे बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह खरोंचा हो. 

क्या वह कोई विशाल समुद्री दैत्य था?
इस घटना को सुलझाने के लिए नौसेना ने समुद्री जीवों के एक्सपर्ट डॉ. फॉरेस्ट ग्लेन वुड की मदद ली. डॉ. वुड का मानना था कि वो निशान किसी बहुत बड़े स्क्विड के हो सकते हैं. ऐसे विशाल स्क्विड अक्सर ठंडे समुद्रों में पाए जाते हैं लेकिन यह घटना गर्म समुद्र में हुई थी. इसका मतलब था कि वह जीव हजारों मील दूर तक आ गया था और कोई ऐसी नई प्रजाति हो सकती है. 

क्यों खास था ये मामला?
इतिहास में यह पहला मौका था जब समुद्र की गहराई में रहने वाले किसी शिकारी जीव ने नौसेना के इतने आधुनिक और मजबूत जहाज पर हमला करने पर उसे नुकसान पहुंचाया. पिछले 50 सालों से वैज्ञानिक और इतिहासकार इस पर बहस कर रहे हैं कि वह क्या था. यूएसएस स्टीन की यह कहानी आज भी साबित करती है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे कई रहस्य छिपे हो सकते हैं. 

वो जीव वहां क्या कर रहा था?
वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस तरह के विशाल स्क्विड 23 फीट से भी ज्यादा लंबे और 450 किलो से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं. इनके हाथों पर नुकीले हुक लगे होते हैं जिसका इस्तेमाल ये शिकार के लिए करते हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने जहाज के सोनार हिस्से को भी जकड़ लिया था. ये जीव अक्सर अंटार्कटिका जैसे बर्फीले ठंडे पानी में रहते हैं और कैलिफोर्निया के पानी इनके लिए गर्म है. 

50 साल बाद भी अनसुलझा मामला
करीब आधी सदी के बाद भी यूएसएस स्टीन की यह घटना समुद्र की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बनी हुई है. हालांकि, जहाज को ठीक कर दिया गया और उसे दोबारा काम पर लगा दिया गया लेकिन उस दिन उठे सवाल आज भी वैसे ही हैं. इस घटना से पता चलता है कि हम समुद्र के बारे में आज भी बहुत कम जानते हैं, चाहे वह विशाल स्क्विड था या कोई डरावनी समुद्री दैत्य.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

deep sea creature

