Hindi Newsविज्ञान

इंसानों के नए पूर्वज! 28 लाख साल पुराने दांत ने सुलझाया रहस्य, बदल गई वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

Archaeological Find: इथियोपिया के पुरातत्वविदों को एक नई प्रजाति के होमिनिन(इंसानों जैसे जीव)मिले हैं. ये होमिनिन होमो वंश के शुरुआती पूर्वजों के साथ रहते थे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:36 PM IST
Science News in Hindi: इथियोपिया में पुरातत्वविदों को मानवता की एक नई और अंजान शाखा के सबूत मिले हैं. अफार इलाके में मिले दांतों के जीवाश्म 26 से 28 लाख साल पुराने हैं. बता दें कि इसी जगह पर सबसे पुरानी इंसानी जबड़े की हड्डी मिली थी. यहां से कुल 13 दांत मिले हैं जो कम से कम शुरुआती मानव वंशों ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो से जुड़े हैं. पहले समूह के दांत ज्ञात वंशों से काफी अलग हैं जिससे पता चलता है कि ये नई प्रजाति है जिसके बारे में वैज्ञानिक नहीं जानते थे. इस शोध की पूरी रिपोर्ट नेचर जर्नल में छपी है. 

इंसानों के कितने वंश पाए गए थे?
अध्ययन के मुताबिक, 25 से 30 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में कम से कम 4 अलग-अलग मानव वंशों रहते थे. इनमें होमो, ए. गढ़ी, लेडी-गेरारू में मिला नया ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरेन्थ्रोपस शामिल थे. इंसानों की इस नई और अज्ञात प्रजाति की खोज विकास ने वैज्ञानिकों की सोच ही बदल दी है. हालांकि अब वैज्ञानिक कहते हैं कि विकास की शायद कई शाखाएं थीं.

यह भी पढ़ें: Gibellula attenboroughii: मकड़ी की नस में फैल रहा है ये जॉम्बी फंगस... क्या इंसानों के ऊपर है बड़ा खतरा?

कहां पाए गए दांत?
पाए गए दांत ज्वालामुखी की परतों के नीचे दबे हुए थे. इन परतों की जांच से ही इन दांतों की उम्र का पता चला. दस दांत ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हैं और ये लगभग 26.3 लाख साल पुराने हैं. जबकि पाया गया एक दांत तो 27.8 लाख साल तक पुराना है. अलग-अलग प्रजातियों के दांत मिलना कई सवाल खड़े करता है.

कैसे की वैज्ञानिकों ने जांच?
अलग-अलग इन प्रजातियों के मिलने से ये सवाल आता है कि  समूह कैसे एक साथ रहते थे. आमतौर पर चिंपैंजी और गोरिल्ला अलग-अलग इलाकों में रहा करते थे. ये जानने के लिए कि क्या ये प्रजातियां शांति से रहती थीं वैज्ञानिक इन दांतों के इनेमल की जांच करेंगे. इससे पता चलेगा कि ये क्या खाते थे और क्या वह एक ही तरह के खाने के लिए लड़ रहे थे या अलग-अलग जगहों पर रहते थे.

यह भी पढें: डायनासोर से भी पुराने ये 5 जीव आज भी धरती पर हैं जिंदा! नंबर 5 को देखकर चौंक जाएंगे आप

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

