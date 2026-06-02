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Hindi Newsविज्ञानमेडिकल साइंस की 2 सबसे खतरनाक बीमारियां! एक में इंसान बन जाता है गाय-बैल तो दूसरी शरीर को बना देती है पत्थर

मेडिकल साइंस की 2 सबसे खतरनाक बीमारियां! एक में इंसान बन जाता है 'गाय-बैल' तो दूसरी शरीर को बना देती है 'पत्थर'

2 Most Dangerous Diseases: मेडिकल साइंस की दुनिया में कुछ ऐसी दुर्लभ बीमारियां भी मौजूद हैं, जिनके बारे में जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. इनमें एक बीमारी ऐसी है, जिसमें इंसान खुद को गाय या बैल समझने लगता है और उनकी तरह व्यवहार करने लगता है, जबकि दूसरी बीमारी शरीर की मांसपेशियों और ऊतकों को धीरे-धीरे हड्डियों में बदल देती है, जिससे व्यक्ति का शरीर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:20 AM IST
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मेडिकल साइंस की 2 सबसे खतरनाक बीमारियां! एक में इंसान बन जाता है 'गाय-बैल' तो दूसरी शरीर को बना देती है 'पत्थर'

2 Most Dangerous Diseases: जरा सोचिए, कोई इंसान अचानक अपनी इंसानी फितरत भूल जाए और हरी घास चरने लगे, चार पैरों पर चलने की कोशिश करे और इंसानों की तरह बोलने के बजाय गाय या बैल की तरह आवाजें निकालने लगे! सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी का सीन लग सकता है,  लेकिन एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, जिसमें कुछ ऐसा ही होता है. इस हैरान कर देने वाली और दुर्लभ बीमारी का नाम ब्लोएंथ्रोपी (Boanthropy) है.  इस खतरनाक बीमारी से इंसान खुद को इंसान नहीं, बल्कि एक गाय या बैल समझने लगता है.
क्या है ब्लोएंथ्रोपी और इसके लक्षण? साथ ही इंसानों में होने वाली एक और दुर्लभ बीमारी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्टोनमैन सिंड्रोम.

ब्लोएंथ्रोपी शब्द को ग्रीक भाषा के बाउस जिसका मतलब गाय-बैल होता है और एंथ्रोपोज जिसका मतलब इंसान होता है, से मिलकर बना है. यह एक दुर्लभ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मनोवैज्ञानिक विकार है. इस बीमारी में इंसान पूरी तरह से गाय-बैल वाली हरकतें करने लगता है. आइए जानते हैं इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं-

जब कोई व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आता है, तो उसमें ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं-

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चार पैरों पर चलना
इस बीमारी के कारण मरीज इंसानों की तरह चलने के बजाय जानवरों की तरह हाथ-पैर के बल चलने लगता है.

घास खाना
इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को इंसानों का खाना पसंद नहीं आता है, वह खेतों में जाकर गाय-भैंसों की तरह घास और भूसा खाने लगता है.

गाय की तरह आवाज निकालना
मरीज इंसानी भाषा भूलकर गाय की तरह रंभाने लगता है.

इंसानों से दूरी
कई मामलों में देखा गया है कि मरीज अपने घर-बार को छोड़कर खेतों की तरफ भागते हैं और असली गाय-बैलों के झुंड के साथ रहने की कोशिश करते हैं. 

इतिहास में भी दर्ज हैं इसके मामले

यह कोई नई बीमारी नहीं है. इतिहास में इसका उदाहरण बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय का मिलता है, जिनका जिक्र बाइबल में भी है. बताया जाता है कि वह लगभग 7 साल तक इसी बीमारी में रहे. बाइबिल की पुस्तक डैनियल के अनुसार राजा नबूकदनेस्सर महलों को छोड़कर जंगलों में बैलों की तरह घास खाते थे. इसके साथ ही उनका व्यवहार भी पूरी तरह से बदल गया था. राजा के बाल चील के पंखों जैसे और नाखून पक्षियों के पंजों जैसे बड़े हो गए थे.

क्यों होती है यह बीमारी?

मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी के होने के पीछे कोई एक ठोस कारण नहीं है. लेकिन ये कारण हो सकते हैं-

जीवन में किसी बड़े सदमे या तनाव के कारण दिमाग का संतुलन बिगड़ना.

सिजोफ्रेनिया 
सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है, इसमें इंसान को भ्रम होने लगता है.

एस्केपिस्म 
कई बार बहुत ज्यादा दुख से बचने के लिए इंसान का दिमाग हकीकत से दूर भागने का यह रास्ता चुन लेता है.

क्या है इसका इलाज?

मेडिकल साइंस के मुताबिक ब्लोएंथ्रोपी का इलाज हो सकता है. इसके लिए मरीज को एंटी-साइकोटिक दवाएं दी जाती हैं. साथ ही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग की सहायता से मरीज के दिमाग से इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि सही समय पर इलाज और फैमिली के सपोर्ट से मरीज को दोबारा सामान्य जिंदगी में वापस लाया जा सकता है.

ये भी है दुर्लभ बीमारी

इंसानी शरीर में होने वाली दुर्लभ बीमारी की लिस्ट में स्टोनमैन सिंड्रोम का भी नाम आता है. मेडिकल साइंस में इसे फाइब्रोडिस्प्लासिया ऑसिफिकेन्स प्रोग्रेसिवा यानी FOP कहते हैं. यह बीमारी इंसान के शरीर को धीरे-धीरे पत्थर की तरह सख्त बना देती है.

क्या है स्टोनमैन सिंड्रोम?

स्टोनमैन सिंड्रोम एक बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर है. इस बीमारी में शरीर की मसल्स , टेंडन और लिगामेंट्स के ऊतक धीरे-धीरे हड्डियों में बदलने लग जाते हैं. आसान भाषा में कहें तो शरीर का ललीचा हिस्सा पत्थर जैसा हो जाता है, जिससे इंसान का हिलना-डुलना लगभग बंद हो जाता है और शरीर एक मूर्ति जैसा दिखने लगता है.

क्या है लक्षण

जन्म के समय बच्चे के पैर के अंगूठे टेढ़े या छोटे हो सकते हैं, जो इस बीमारी का सबसे पहला संकेत माना जाता है.

शरीर के किसी हिस्से में सूजन आने के बाद वहां नई हड्डी बनने लगती है. अक्सर यह गर्दन और कंधों से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ती है.

जैसे-जैसे मांसपेशियां हड्डी बनती हैं, कोहनियां, घुटने और कूल्हे लॉक हो जाते हैं. मरीज न हाथ उठा पाता है और न ही चल पाता है.

अगर पसलियों के पास की मांसपेशियां हड्डी बन जाएं, तो फेफड़े फैल नहीं पाते, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. साथ ही खाने में भी समस्या होती है.

(ये भी पढे़ंः  इंसानों ने नहीं बल्कि चिम्पैंजी ने सिखाया है दोस्ती निभाना! वैज्ञानिकों ने खोला राज)

क्या इसका कोई इलाज है?

वर्तमान में स्टोनमैन सिंड्रोम का कोई सटीक इलाज नहीं है. डॉक्टर लक्षणों को कम करने के लिए स्टेरॉयड और दर्द निवारक दवाओं का देते हैं. दुनिया भर में इस पर रिसर्च चल रही है जिससे हड्डियों के इस गलत विकास को रोकने वाली दवाएं बनाई जा सकें.

(ये भी पढे़ंः कैमरा ऐसा कि जमीन की हर चीज दिखेगी साफ! भारत और साउथ कोरिया मिलकर बना रहे सैटेलाइट)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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