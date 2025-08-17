Rare Fossil: ब्राजील में मिला अब तक का सबसे दुर्लभ जीवाश्म, 12 करोड़ साल पुराना 2 सिर वाला जीव...

Two Head Dinosaur: ब्राजील में एक बहुत ही खास तरह के जीवाश्म की पहचान हुई है जो लगभग 12 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है. एक एक ऐसा सरीसृप(Reptile)है जिसके 2 सिर हुआ करते थे. इस तरह के 2 सिर वाले जीव आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. लेकिन इनका जीवाश्म के तौर पर मिलना बहुत बड़ी और हैरान करने वाली बात है. इस पूरी खोज को रॉयल सोसाइटी बी की कार्यवाही(Proceedings of the Royal Society B)नाम की पत्रिका में छपी है.

कहां खोजा गया जीवाश्म?

इस जीवाश्य या फॉसिल की खोज ब्राजील के क्रेटो फॉर्मेशन नाम की जगह से पाया गया. ये Fossil नोतोसुचियंस नाम के एक जीव का है जो पुराने मगरमच्छ की तरह दिखते थे और बहुत पहले धरती पर रहा करते थे. इस जीवाश्म में 2 अलग-अलग सिर मिले हैं जो एक ही शरीर से जुड़े हुए हैं. बता दें कि क्रेटो फॉर्मेशन पुराने जीवाश्मों के लिए बहुत ही मशहूर है.

शोधकर्ताओं ने क्या जानकारी दी?

शोधकर्ताओं ने बताया कि, इस जीव के शरीर में 2 गर्दनें थीं जो कंधे के पास से ही अलग-अलग हो गई थी और 2 सिरों पर जाकर खत्म होती थी. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्थिति भ्रूण(Fetus)बनने के शुरुआती समय में ही हो गई थी. इसे अक्षीय द्विभाजन(Axial Bifurcation)कहते हैं जो आज के समय में कभी-कभी ही देखी जाती है. हालांकि ज्यादातर मामलों में ये जिंदा नहीं रहते.

क्यों खास है ये खोज?

2006 में इस जीव का अध्ययन करने वाली टीम ने बताया कि, यह 2 सिर वाला सरीसृप जीवाश्मों में एक अनोखी खोज है. साथ ही उन्होंने कहा कि, भले ही आज के कुछ सांप और कछुओं में 2 सिर वाले जीव देखने को मिल जाते हैं लेकिन उनके जीवाश्म शायद ही मिलते हैं जो इस खोजे गए फॉसिल को और भी खास बनाती है.

जीवाश्म से क्या जानकारी मिलेगी?

खोजा गया ये खास जीवाश्म दिखाता है कि, क्रेटो फॉर्मेशन जैसी जगहें कितनी महत्वपूर्ण हैं. ऐसी जगहों पर जीवों की नाजुक संरचनाएं भी पत्थर में लाकों सालों तक सुरक्षित रह जाती हैं. इस तरह के जीवाश्म से वैज्ञानिकों को पुराने जीवों के बारे में बहुत बारीक जानकारी मिलती है जिसे सिर्फ हड्डियों या दांतों से समझ पानी काफी चुनौती भरा काम होता है.

FAQ-

1- यह 2 सिर वाला जीवाश्म कहां खोजा गया और कितना पुराना है?

Ans: इसे ब्राजील के क्रेटो फॉर्मेशन में खोजा गया जो 12 करोड़ साल पुराना है.

2- इस खोज से वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिलेगी?

Ans: इस जीवाश्म से पता चलता है कि प्राजीन जीवों की संरचना कैसी थी.

3- यह किस तरह का जीवाश्म है?

Ans: यह फॉसिल नोतोसुचियंस के रेप्टाइल का है जो मगरमच्छ जैसा दिखता था.