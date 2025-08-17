Rare Fossil: ब्राजील में मिला अब तक का सबसे दुर्लभ जीवाश्म, 12 करोड़ साल पुराना 2 सिर वाला जीव...
Advertisement
trendingNow12884482
Hindi Newsविज्ञान

Rare Fossil: ब्राजील में मिला अब तक का सबसे दुर्लभ जीवाश्म, 12 करोड़ साल पुराना 2 सिर वाला जीव...

Dinosaur Fossils: ब्राजील में एक बहुत ही दुर्लभ जीवाश्म मिला है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. इस Fossil में कुछ ऐसा मिला है जिसकी अभी तक जानकारी नहीं थी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rare Fossil: ब्राजील में मिला अब तक का सबसे दुर्लभ जीवाश्म, 12 करोड़ साल पुराना 2 सिर वाला जीव...

Two Head Dinosaur: ब्राजील में एक बहुत ही खास तरह के जीवाश्म की पहचान हुई है जो लगभग 12 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है. एक एक ऐसा सरीसृप(Reptile)है जिसके 2 सिर हुआ करते थे. इस तरह के 2 सिर वाले जीव आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. लेकिन इनका जीवाश्म के तौर पर मिलना बहुत बड़ी और हैरान करने वाली बात है. इस पूरी खोज को रॉयल सोसाइटी बी की कार्यवाही(Proceedings of the Royal Society B)नाम की पत्रिका में छपी है. 

कहां खोजा गया जीवाश्म?
इस जीवाश्य या फॉसिल की खोज ब्राजील के क्रेटो फॉर्मेशन नाम की जगह से पाया गया. ये Fossil नोतोसुचियंस नाम के एक जीव का है जो पुराने मगरमच्छ की तरह दिखते थे और बहुत पहले धरती पर रहा करते थे. इस जीवाश्म में 2 अलग-अलग सिर मिले हैं जो एक ही शरीर से जुड़े हुए हैं. बता दें कि क्रेटो फॉर्मेशन पुराने जीवाश्मों के लिए बहुत ही मशहूर है. 

यह भी पढ़ें: खतरे में धरती की 'लाइफलाइन'...जापान के वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, ऑक्सीजन खत्म होने का काउंटडाउन शुरू

शोधकर्ताओं ने क्या जानकारी दी?
शोधकर्ताओं ने बताया कि, इस जीव के शरीर में 2 गर्दनें थीं जो कंधे के पास से ही अलग-अलग हो गई थी और 2 सिरों पर जाकर खत्म होती थी. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्थिति भ्रूण(Fetus)बनने के शुरुआती समय में ही हो गई थी. इसे अक्षीय द्विभाजन(Axial Bifurcation)कहते हैं जो आज के समय में कभी-कभी ही देखी जाती है. हालांकि ज्यादातर मामलों में ये जिंदा नहीं रहते.

क्यों खास है ये खोज?
2006 में इस जीव का अध्ययन करने वाली टीम ने बताया कि, यह 2 सिर वाला सरीसृप जीवाश्मों में एक अनोखी खोज है. साथ ही उन्होंने कहा कि, भले ही आज के कुछ सांप और कछुओं में 2 सिर वाले जीव देखने को मिल जाते हैं लेकिन उनके जीवाश्म शायद ही मिलते हैं जो इस खोजे गए फॉसिल को और भी खास बनाती है. 

जीवाश्म से क्या जानकारी मिलेगी?
खोजा गया ये खास जीवाश्म दिखाता है कि, क्रेटो फॉर्मेशन जैसी जगहें कितनी महत्वपूर्ण हैं. ऐसी जगहों पर जीवों की नाजुक संरचनाएं भी पत्थर में लाकों सालों तक सुरक्षित रह जाती हैं. इस तरह के जीवाश्म से वैज्ञानिकों को पुराने जीवों के बारे में बहुत बारीक जानकारी मिलती है जिसे सिर्फ हड्डियों या दांतों से समझ पानी काफी चुनौती भरा काम होता है. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली खोज, ढूंढ निकाला 20 करोड़ साल पुराना उड़ने वाला डायनासोर

FAQ-
1- यह 2 सिर वाला जीवाश्म कहां खोजा गया और कितना पुराना है?
Ans: इसे ब्राजील के क्रेटो फॉर्मेशन में खोजा गया जो 12 करोड़ साल पुराना है.

2- इस खोज से वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिलेगी?
Ans: इस जीवाश्म से पता चलता है कि प्राजीन जीवों की संरचना कैसी थी.

3- यह किस तरह का जीवाश्म है?
Ans: यह फॉसिल नोतोसुचियंस के रेप्टाइल का है जो मगरमच्छ जैसा दिखता था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

2 head reptile fossil

Trending news

BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति चुनाव!
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति चुनाव!
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
NCERT Partition Module
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
rss
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
;