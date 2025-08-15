समुद्र की गहराई में गूंजा 'भारत माता की जय', महासागर के 5000 मीटर नीचे 2 भारतीयों ने फहराया देश का तिरंगा
Advertisement
trendingNow12881348
Hindi Newsविज्ञान

समुद्र की गहराई में गूंजा 'भारत माता की जय', महासागर के 5000 मीटर नीचे 2 भारतीयों ने फहराया देश का तिरंगा

Science News in Hindi: एक मिशन में 2 भारतीयों नाविकों ने एक ऐतिहासिक भारत-फ्रांसीसी गहरे समुद्र अभियान के दौरान समुद्र तल पर भारतीय और फ्रांसीसी झंडे लहराए.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समुद्र की गहराई में गूंजा 'भारत माता की जय', महासागर के 5000 मीटर नीचे 2 भारतीयों ने फहराया देश का तिरंगा

Indian Tricolor in Atlantic Ocean: फ्रांस के साथ मिलकर काम करते हुए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान(NIOT)के 2 विशेषज्ञ, राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह पुर्तगाल के पास फ्रांसीसी जहाज पर सवार हुए. दोनों नॉटॉइल नाम की खास पनडुब्बी टीम के साथ अटलांटिक महासागर की गहराई में जाने के मिशन में शामिल हो गए. इस मिशन में उन्होंने नॉटाइल पनडुब्बी के अंदर बैठकर पहले 4,025 और फिर 5,002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया. नॉटाइल एक बहुत ही आधुनिक फ्रांसीसी पनडुब्बी है जो 6,000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है. 

समुद्र की गहराई में कैसे लगाया झंडा?
इस पनडुब्बी में रोबोटिक हाथ, सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं जिससे पानी के अंदर काम करना आसान हो जाता है. इसी रोबोटिक हाथ का इस्तेमाल करके नाविकों ने समुद्र की गहराई में दोनों देशों के झंडे लगाए. इस तरह से उन्होंने मुश्किल हालात का सामना करते हुए अपनी ऐतिहासिक मौजूदगी दर्ज कराई और दिखाया कि ऐसे मिशन के लिए क्या-क्या करना जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें: मंगल पर जीवन ढूंढ रहे रोवर को दिखा 'हेल्मेट', तस्वीर देख उड़े वैज्ञानिकों के होश; क्या वजह बताई?

मिशन में क्या-क्या शामिल था?
इस मिशन में 5 सदस्यों वाली NIOT की टीम गहरे समुद्र में इंसानों द्वारा गोता लगाने से जुड़ी जरूरी बातों का अनुभव मिला. इसमें गोता लगाने से पहले की तैयारी, पानी के अंदर रहने की क्षमता, पनडुब्बी को सही गहराई पर रखने का तरीका, रास्ते पर नजर रखना, बातचीत के नियम और गोता लगाने की योजना शामिल है. 

समुद्रयान मिशन की कैसै है तैयारी?
इस मिशन से मिली सीख इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत अब अपने समुद्रयान मिशन की तैयारी जोरों से कर रहा है. इस मिशन में भारत की अपनी बनाई हुई मत्स्य-6000 Submarine जल्द ही इतनी गहराई में गोता लगाएगी.कई उड़ानों और एक हफ्ते से ज्यादा समय तक मौसम में जहाज पर रहने की थकान के बावजूद भारतीय गोताखोरों की यह सफलता हिंद महासागर की खोज के लिए बड़ी उपलब्धि है.

भारत की बढ़ेगी ताकत
भारत और फ्रांस के इस खास नॉटिल मिशन से मिले अनुभव को अब भारत के अपने समुद्रयान मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे भारत उन 6 देशों में शामिल हो जाएगा जो इंसानों को लेकर इतनी गहराई तक पनडुब्बी भेज सकते हैं. NIOT द्वारा बनाई गई Matsya-6000 Submarine टाइटेनियम धातु से बने एक खास गोले में 3 लोगों को 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी. इससे समुद्र में खनिजों की खोज, समुद्री जीवों पर रिसर्च और गहरे समुद्र में बचाव कार्यों में मदद करेगी.

यह भी पढ़ें: भारत की बड़ी छलांग...समुद्र की 6000 मीटर गहराई तक जाएगा ISRO का खास कैप्सूल, जानें इसकी खूबियां

FAQ-
1- इस ऐतिहासिक मिशन को किसने पूरा किया?
Ans: 2 भारतीय नाविक राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह ने पूरा किया. 

2- सुमुद्र की गहराई में झंडे कैसे फहराए गए?
Ans:उन्होंने फ्रांसीसी पनडुब्बी 'नॉटाइल'के रोबोटिक हैंड्स की मदद ली.

3- भारत का अपना समुद्र मिशन क्या है?
Ans: भारत का अपना समुद्रयान मिशन Matsya-6000 पनडुब्बी का इस्तेमाल होगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Samudrayaan matsya 6000

Trending news

Independence Day 2025 LIVE: देश मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस, PM मोदी 12वीं बार लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा
Independence Day
Independence Day 2025 LIVE: देश मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस, PM मोदी 12वीं बार लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
Independence Day
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
today weather update
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
Machail Mata Yatra 2025
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
DNA
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
DNA
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
Independence Day
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
Project Kusha
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
liquor bottles
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
Independence Day
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
;