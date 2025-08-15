समुद्र की गहराई में गूंजा 'भारत माता की जय', महासागर के 5000 मीटर नीचे 2 भारतीयों ने फहराया देश का तिरंगा

Indian Tricolor in Atlantic Ocean: फ्रांस के साथ मिलकर काम करते हुए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान(NIOT)के 2 विशेषज्ञ, राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह पुर्तगाल के पास फ्रांसीसी जहाज पर सवार हुए. दोनों नॉटॉइल नाम की खास पनडुब्बी टीम के साथ अटलांटिक महासागर की गहराई में जाने के मिशन में शामिल हो गए. इस मिशन में उन्होंने नॉटाइल पनडुब्बी के अंदर बैठकर पहले 4,025 और फिर 5,002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया. नॉटाइल एक बहुत ही आधुनिक फ्रांसीसी पनडुब्बी है जो 6,000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है.

समुद्र की गहराई में कैसे लगाया झंडा?

इस पनडुब्बी में रोबोटिक हाथ, सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं जिससे पानी के अंदर काम करना आसान हो जाता है. इसी रोबोटिक हाथ का इस्तेमाल करके नाविकों ने समुद्र की गहराई में दोनों देशों के झंडे लगाए. इस तरह से उन्होंने मुश्किल हालात का सामना करते हुए अपनी ऐतिहासिक मौजूदगी दर्ज कराई और दिखाया कि ऐसे मिशन के लिए क्या-क्या करना जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें: मंगल पर जीवन ढूंढ रहे रोवर को दिखा 'हेल्मेट', तस्वीर देख उड़े वैज्ञानिकों के होश; क्या वजह बताई?

मिशन में क्या-क्या शामिल था?

इस मिशन में 5 सदस्यों वाली NIOT की टीम गहरे समुद्र में इंसानों द्वारा गोता लगाने से जुड़ी जरूरी बातों का अनुभव मिला. इसमें गोता लगाने से पहले की तैयारी, पानी के अंदर रहने की क्षमता, पनडुब्बी को सही गहराई पर रखने का तरीका, रास्ते पर नजर रखना, बातचीत के नियम और गोता लगाने की योजना शामिल है.

समुद्रयान मिशन की कैसै है तैयारी?

इस मिशन से मिली सीख इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत अब अपने समुद्रयान मिशन की तैयारी जोरों से कर रहा है. इस मिशन में भारत की अपनी बनाई हुई मत्स्य-6000 Submarine जल्द ही इतनी गहराई में गोता लगाएगी.कई उड़ानों और एक हफ्ते से ज्यादा समय तक मौसम में जहाज पर रहने की थकान के बावजूद भारतीय गोताखोरों की यह सफलता हिंद महासागर की खोज के लिए बड़ी उपलब्धि है.

भारत की बढ़ेगी ताकत

भारत और फ्रांस के इस खास नॉटिल मिशन से मिले अनुभव को अब भारत के अपने समुद्रयान मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे भारत उन 6 देशों में शामिल हो जाएगा जो इंसानों को लेकर इतनी गहराई तक पनडुब्बी भेज सकते हैं. NIOT द्वारा बनाई गई Matsya-6000 Submarine टाइटेनियम धातु से बने एक खास गोले में 3 लोगों को 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी. इससे समुद्र में खनिजों की खोज, समुद्री जीवों पर रिसर्च और गहरे समुद्र में बचाव कार्यों में मदद करेगी.

यह भी पढ़ें: भारत की बड़ी छलांग...समुद्र की 6000 मीटर गहराई तक जाएगा ISRO का खास कैप्सूल, जानें इसकी खूबियां

FAQ-

1- इस ऐतिहासिक मिशन को किसने पूरा किया?

Ans: 2 भारतीय नाविक राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह ने पूरा किया.

2- सुमुद्र की गहराई में झंडे कैसे फहराए गए?

Ans:उन्होंने फ्रांसीसी पनडुब्बी 'नॉटाइल'के रोबोटिक हैंड्स की मदद ली.

3- भारत का अपना समुद्र मिशन क्या है?

Ans: भारत का अपना समुद्रयान मिशन Matsya-6000 पनडुब्बी का इस्तेमाल होगा.