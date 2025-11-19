Advertisement
धरती के नीचे गड़बड़ी! दूर हो रहे हैं 2 बड़े महाद्वीप, स्वेज की खाड़ी में हो रहा है खिंचाव

Science News: अरब देशों और अफ्रीका को अलग करने वाली स्वेज की खाड़ी अब भी फैल रही है. वैज्ञानिकों ने सोचा था कि यह 50 लाख साल पहले ही रूक गया था लेकिन ऐसा नहीं है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:55 AM IST
Asia Africa Expanding: लाखों सालों से वैज्ञानिक मानते थे कि अफ्रीका और एशिया के बीच की दरार का खिंचाव खत्म हो चुका है. लेकिन हाल ही की खोजें इस बात को गलत साबित करती हैं. इससे पता चलता है कि स्वेद की खाड़ी अब भी फैल रही है लेकिन इसकी रफ्तार बहुत कम है. जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में छपी स्टडी के मुताबिक, विकास को नए सिरे के परिभाषित करती है. यह बताता है कि धरती की टेक्टोनिक गतिविधियां पहले की सोच से कहीं ज्यादा गतिशील हैं.

क्या है स्वेज की खाड़ी?
स्वेज की खाड़ी जो अफ्रीका और अरब की Tectonic Plates को अलग करती हैं उसे लंबे समय से एक अधूरी दरार माना जाता रहा है. करीब 2.8 करोड़ साल पहले अरब प्लेट अफ्रीका से दूर हटने लगी जिससे यह खाड़ी बनी. माना जाता था कि 50 लाख साल पहले यह दरार रुक गई थी और अब इसके पूरा महासागर बनने की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, नई रिसर्च बताती है कि इस इलाके में टेक्टोनिक गतिविधि अब भी चल रही है.

क्या है बढ़ने की रफ्तार?
वैज्ञानिकों ने पाया कि यह खाड़ी अभी भी बहुत धीरे-धीरे चौड़ी हो रही है और हर साल तकरीबन 0.02 इंच की रफ्तार से बढ़ रही है. यह वैसा ही है जैसे पश्चिमी अमेरिका के कुछ हिस्सों में होता है. स्टडी के मुख्य लेखक और वैज्ञाानिक डेविड फर्नांडीज-ब्लैंको ने बताया कि यह धीमी लेकिन लगातार होती चौड़ाई इस बात का सबूत है कि दरार पूरी तरह से रुकी नहीं है जैसा पहला सोचा गया था.

दरारों के बढ़ने से क्या होगा?
इतिहास में वैज्ञानिक Tectonic Rifts को सीधे तरीके से देखते थे. दरारें या तो आगे बढ़कर लाल सागर जैसे नए महासागर बनाती हैं या फिर पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और अपनी पिछली गतिविधि का कोई निशान नहीं छोड़ती.  हालांकि, नई स्टडी बताती है कि दरारें पूरी तरह बंद हुए बिना भी धीमी हो सकती हैं. इस खोज से वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया भर की दरार प्रणालियों को समझने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा.

इससे क्या जानकारी मिलती है?
स्वेज की खाड़ी में दरार का बनना लाल सागर जितना तेज नहीं है फिर भी वहां लगातार टेक्टोनिक गतिविधि के संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. खाड़ी के धीरे-धीरे चौड़ा होने के अलावा वैज्ञानिकों को लगातार हो रही हलचल के और भी सबूत मिले हैं. पुरानी मूंगा चट्टानें(Coral Reefs)जो पहले समुद्र तल पर बनी थीं वो अब समुद्र तल से 60 फीट ऊपर उठ गई हैं. 

क्या निकले इसके नतीजे?
स्वेज की खाड़ी में जो खोज हुई वह दुनिया भर के बाकी दरार वाले इलाकों को देखने के वैज्ञानिकों का तरीका बदल सकती है. कई इलाके जिन्हें माना जाता था कि वहां दरारें बनना रूक गईं हैं वहां अब भी टेक्टोनिक गतिविधियां हो सकती हैं जो फिर से शुरू होने सा इंतजार कर रही हैं. यह रिसर्च बताती है कि इनमें से कुछ इलाके पहले की तुलना में ज्यादा भूकंप का खतरा हो सकते हैं.

