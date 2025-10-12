Antarctica में मिली 200 साल पुरानी डेड बॉडी ने किया हैरान, वैज्ञानिक बोले- इसे तो पहले...

Oldest Human Remains in Antarctica: अंटार्कटिका में एक जबरदस्त खोज ने इस जमे हुए महाद्वीप पर शुरुआती इंसानों की मौजूदगी के बारे में पुरानी सोच को बदल दिया है. 1985 में डैनियल टोरेस नवारो ने, पबमेड में छपी जानकारी के अनुसार, यामाना बीच पर मिले मानव अवशेषों के सबूतों को फिर से जांचा. 19वीं सदी की शुरुआत की एक रहस्यमय घटना पर नई रोशनी पड़ी. बहुत ही मुश्किल हालातों में बचे हुए ये अवशेष पहले के रिकॉर्ड किए गए समय से काफी पहले की खोज, जिंदा रहने और रहस्य की कहानियों की तरफ इशारा करते हैं.

कब मिला था पहला संकेत?

यामाना बीच पर इंसानों की मौजूदगी के पहले संकेत 1980 के दशक के बीच में मिले थे. चिली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डैनियल टोरेस नवारो ने उस खोज के बारे में बताते हुए लिखा, 7 जनवरी 1985 को शाम 4:35 बजे केप के किनारे यामाना बीच पर मैं समुद्री कचरा इकट्ठा कर रहा था, तभी मुझे पहली बार मानव अवशेष मिले. समुद्र तट के पथरीले रेतीले हिस्से में आधा दबा हुआ एक सिर था.

कैसे हुई इसकी पहचान?

जांच से पता चला कि, ये अवशेष शायद चिली की एक जवान लड़की के थे जिसकी मौत 1819 से 1825 के बीच हुई होगी. ये अवशेष 1820 में थैडियस वॉन बेलिंगशॉसन द्वारा अंटार्कटिका के पहले बार देखे जाने के पहले के हैं. इस वजह से यह इस महाद्वीप के साथ शुरुआती इंसानी जुड़ाव के बारे में एक दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली बन जाती है. इसी जगह के पास बाद में की गई खुदाई में जांघ की हड्डी समेत और भी हड्डियां मिलीं जिससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि ये अवशेष शायद समुद्र तट पर दूर-दूर तक बिखरे हुए थे.

किसके थे ये अवशेष?

टोरेस नवारो ने कहा, इन मानव अवशेषों की शुरुआत के बारे में बताते हुए मैं यह अंदाजा लगाना चाहूंगा कि किसी अज्ञात कारण से यह महिला 19वीं सदी के सीलर(सील मछली का शिकार करने वाले)लोगों के समूह की सदस्य रही होगी जिन्होंने उसे इस जगह छोड़ दिया. एक और संभावना यह है कि उसकी मौत किसी जहाज पर हुई होगी और उसे समुद्र में दफना दिया गया होगा जैसा की उस समय रिवाज था.