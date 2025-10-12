Advertisement
trendingNow12958572
Hindi Newsविज्ञान

Antarctica में मिली 200 साल पुरानी डेड बॉडी ने किया हैरान, वैज्ञानिक बोले- इसे तो पहले...

Science Latest News: अंटार्कटिका में अब तक के सबसे पुराने मानव अवशेष मिले हैं जिसने रिसर्च करने वालों को हैरान कर दिया है. इस खोज ने पृथ्वी के सबसे मुश्किल माहौल में शुरुआती इंसानों की खोज और उनके जिंदा रहने के बारे में नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 12, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Antarctica में मिली 200 साल पुरानी डेड बॉडी ने किया हैरान, वैज्ञानिक बोले- इसे तो पहले...

Oldest Human Remains in Antarctica: अंटार्कटिका में एक जबरदस्त खोज ने इस जमे हुए महाद्वीप पर शुरुआती इंसानों की मौजूदगी के बारे में पुरानी सोच को बदल दिया है. 1985 में डैनियल टोरेस नवारो ने, पबमेड में छपी जानकारी के अनुसार, यामाना बीच पर मिले मानव अवशेषों के सबूतों को फिर से जांचा. 19वीं सदी की शुरुआत की एक रहस्यमय घटना पर नई रोशनी पड़ी. बहुत ही मुश्किल हालातों में बचे हुए ये अवशेष पहले के रिकॉर्ड किए गए समय से काफी पहले की खोज, जिंदा रहने और रहस्य की कहानियों की तरफ इशारा करते हैं.

कब मिला था पहला संकेत?
यामाना बीच पर इंसानों की मौजूदगी के पहले संकेत 1980 के दशक के बीच में मिले थे. चिली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डैनियल टोरेस नवारो ने उस खोज के बारे में बताते हुए लिखा, 7 जनवरी 1985 को शाम 4:35 बजे केप के किनारे यामाना बीच पर मैं समुद्री कचरा इकट्ठा कर रहा था, तभी मुझे पहली बार मानव अवशेष मिले. समुद्र तट के पथरीले रेतीले हिस्से में आधा दबा हुआ एक सिर था.

यह भी पढ़ें: तैयार हो जाओ युवाओं...मंगल और चांद पर रहना अब फिक्शन नहीं हकीकत, वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट!

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुई इसकी पहचान?
जांच से पता चला कि, ये अवशेष शायद चिली की एक जवान लड़की के थे जिसकी मौत 1819 से 1825 के बीच हुई होगी. ये अवशेष 1820 में थैडियस वॉन बेलिंगशॉसन द्वारा अंटार्कटिका के पहले बार देखे जाने के पहले के हैं. इस वजह से यह इस महाद्वीप के साथ शुरुआती इंसानी जुड़ाव के बारे में एक दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली बन जाती है. इसी जगह के पास बाद में की गई खुदाई में जांघ की हड्डी समेत और भी हड्डियां मिलीं जिससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि ये अवशेष शायद समुद्र तट पर दूर-दूर तक बिखरे हुए थे.

यह भी पढ़ें: Hubble Telescope ने पकड़ी 'अजीब आकाशगंगा', धड़ल्ले से तोड़ रही है ब्रह्मांड के सारे नियम

किसके थे ये अवशेष?
टोरेस नवारो ने कहा, इन मानव अवशेषों की शुरुआत के बारे में बताते हुए मैं यह अंदाजा लगाना चाहूंगा कि किसी अज्ञात कारण से यह महिला 19वीं सदी के सीलर(सील मछली का शिकार करने वाले)लोगों के समूह की सदस्य रही होगी जिन्होंने उसे इस जगह छोड़ दिया. एक और संभावना यह है कि उसकी मौत किसी जहाज पर हुई होगी और उसे समुद्र में दफना दिया गया होगा जैसा की उस समय रिवाज था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Antarctica Giant Iceberg

Trending news

एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
Viral News
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Jammu-Kashmir elections
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Pawan Khera
"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी के बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
West Bengal
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
Supreme Court
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
Weather
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी