Babylon Battery: बगदाद में मिली 2000 साल पुरानी बैटरी, छूते ही वैज्ञानिकों को लगा तकड़ा झटका!

2000 Year Old Battery in Babylon: 1930 के दशक में बगदाद के पास एक अजीब सी चीज मिली जिसे बेबीलोन बैटरी कहा गया. यह एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें ताबें का सिलेंडर और एक लोहे की छड़ लगी थी जो बिल्कुल आज की बैटरी जैसा लगता है. यह खोज इस बात पर जोर देती है कि क्या 2000 साल पहले मेसोपोटामिया के लोग बिजली का इस्तेमाल करते थे. यह जानकारी जर्नल ऑफ नियर ईस्टर्न स्टडीज में छपी रिसर्च में बताई गई. अगर इसमें सिरका या नींबू का रस जैसी खट्टी चीज डाली जाए तो यह एक से 2 वोल्ट तक का करंट बना सकती है. इसलिए इसे दुनिया की सबसे पहली बैटरी भी होने की संभवना है.

किस लिए इस्तेमाल होती थी ये बैटरी?

ऐसा माना जाता है कि इस बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता होगा. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बिजली का इस्तेमला करके किसी चीज पर सोने या चांदी जैसी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है. वैज्ञानिकों ने बैटरी की नकल बनाई है और दिखाया कि यह कितनी बिजली बना सकता है जिससे छोटी-मोटी चीजों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सके. हालांकि, यह अभी तक साबित नहीं हुआ है कि मेसोपोटामिय के लोग बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते थे.

क्या ये कोई धार्मिक वस्तु है?

एक सिद्धांत कहता है कि Babylon Battery का इस्तेमाल किसी धार्मिक काम के लिए होता होगा. बहुत सी पुरानी सभ्यताएं रोजमर्रा की पुरानी चीजों को भी धार्मिक ही मानती थीं. कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस बैटरी से निकलने वाले हल्के बिजली के झटके को भगवान की शक्ति माना जाता होगा. इस वजह से इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान या बीमारियों को ठीक करने के लिए होता होगा. एक थ्योरी यह भी कहता है कि मेसोपोटामिया के लोग इसका इस्तेमाल यूनानियों और मिस्रियों की तरह इलेक्ट्रोथेरेपी के शुरूआती रूप में करते हों.

इस बैटरी पर क्या प्रयोग किए गए?

Babylon Battery कैसे काम करती है ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने आज के समय में उसकी नकल बनाई है. इस प्रयोग से पता चला है कि बैटरी सच में थोड़ी बिजली बना सकती है. लेकिन इस बिजली का इस्तेमाल किस काम में होता था यह अभी भी साफ नहीं हो पाया है. इसका वोल्टेज भी बहुत कम है और इसके भी सबूत नहीं है कि मेसोपोटामिया के लोगों को बिजली की जानकारी थी.