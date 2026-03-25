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Hindi Newsविज्ञानबिना लाश की कब्र और 950 जले हुए हथियार: जमीन से निकला वो खौफनाक राज, जिसने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान!

बिना लाश की कब्र और 950 जले हुए हथियार: जमीन से निकला वो 'खौफनाक' राज, जिसने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान!

Britain Ancient Treasure: धरती की गहराइयों में दफन 2000 साल पुराना एक ऐसा राज बाहर आया है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है. इंग्लैंड के यॉर्कशायर में मिली एक बेनाम कब्र और वहां मिले 950 से भी ज्यादा जले हुए हथियारों ने सबको हैरान कर दिया है. इस खोज में बेशकीमती रथ और शाही बर्तन तो मिले लेकिन मौके से किसी इंसान का अवशेष नहीं मिला. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:19 AM IST
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बिना लाश की कब्र और 950 जले हुए हथियार: जमीन से निकला वो 'खौफनाक' राज, जिसने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान!

Britain Ancient Treasure: धरती के सीने में दबे हजारों साल पुराने रहस्य जब बाहर आते हैं तो इतिहास दोबारा लिखने पर मजबूर कर देते हैं. ब्रिटेन के यॉर्कशायर में एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खोज हुई है जिसने आर्कियोलॉजिस्टों को भी चौंका दिया है. एक मेटल डिटेक्टरिस्ट की छोटी सी कोशिश से शुरू हुई कहानी अब एक रहस्यमयी सेल्टिक रानी के विशाल खजाने तक जा पहुंची है.

इंग्लैंड के यॉर्कशायर में मेलसनबी गांव के पास लोह युग के दो बड़े खजाने मिले हैं. इस खजाने में जले हुए हथियार, कीमती बर्तन और रथों के अवशेष मिले हैं. जानकारों का कहना है कि यह किसी साधारण योद्धा का नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सेल्टिक रानी के शाही अंतिम संस्कार का हिस्सा हो सकता है.

950 से अधिक दुर्लभ वस्तुएं बरामद
साल 2021 में इस खजाने की खोज सबसे पहली बार एक मेटल डिटेक्टरिस्ट से हुई थी. इसके बाद विस्तृत खुदाई हुई जिसमें आर्कियोलॉजिस्टों ने दो अलग-अलग जगहों से कुल 950 से ज्यादा कलाकृतियां बरामद की हैं. इनमें लोहे के पहियों के टायर, एक विशाल कड़ाही, शराब मिलाने का एक नक्काशीदार बर्तन और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले विशेष भाले मिले हैं.

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Antiquity जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक इन वस्तुओं को दफनाने से पहले जानकर जलाया और तोड़ा गया था. डरहम विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद् टॉम मूर के मुताबिक वहां कोई शव नहीं मिला है इसलिए यह साफ नहीं हो सका है कि यह कब्र नहीं थी. लेकिन वस्तुओं का पैमाना और उनकी कीमत संकेत देती है कि यह ब्रिगांटेस जनजाति के किसी बड़े नेता का अंतिम संस्कार स्थल लग रहा है.

कौन थी वह रहस्यमयी रानी?
इस मामले को लेकर इतिहासकारों के मुताबिक ब्रिगांटेस जनजाति के लोग बहुत ही शक्तिशाली थे. पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास, इस कबीले पर कार्टीमांडुआ नाम की एक रानी का शासन हुआ करता था जो रोमनों की सहयोगी थी. लेकिन यह खजाना कार्टीमांडुआ के समय से कुछ पीढ़ी पहले का है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिगांटेस कबीले में सत्ता अक्सर मां से बेटी के पास जाती थी इसीलिए यह माना जा रहा है कि यह खजाना कार्टीमांडुआ की ही किसी पूर्वज रानी के सम्मान में अर्पित किया गया होगा.

यूरोप से जुड़े थे व्यापारिक संबंध
इस खुदाई से जुड़े बर्तनों पर भूमध्य सागर से लाए गए मूंगे की नक्काशी की गई है. इससे यह जानकारी मिलती है कि उस दौर के ब्रिटिश शासकों के संबंध यूरोप के दूसरे देशों से काफी मजबूत थे. इसके साथ ही वैज्ञानिकों को पहली बार ब्रिटेन में चार पहियों वाले रथों के हिस्से मिले हैं जो अब तक सिर्फ मुख्य यूरोप में ही देखे जाते थे.

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रोमन साम्राज्य का विरोध?
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की पुरातत्वविद् मेलानी जाइल्स के मुताबिक इन कलाकृतियों पर बनी सेल्टिक कला रोमनों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक तरह का सांस्कृतिक प्रतिरोध हो सकती है. अपनी कला को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना इस बात का प्रतीक था कि वे अपनी पहचान बचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध थे. 

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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