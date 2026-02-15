2000 साल पुराना राज! मिस्र की कब्रों पर मिला 'तमिल-ब्राह्मी और संस्कृत' शिलालेख; वैज्ञानिक बोले...

2000 year old tamil inscriptions in egypt: मिस्र की वो रहस्यमयी किंग्स वैली, जहां फिरऔनों और राजाओं के ममीकृत शरीर हजारों सालों से दफन हैं, आज अचानक भारत के लिए चर्चा का केंद्र बन गई है. हाल ही में हुई एक पुरातात्विक खुदाई में यहां ऐसी चीज मिली है, जिसने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है. करीब दो हजार साल पुराने तमिल-ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत भाषा के शिलालेखों ने यह साबित कर दिया है कि जब दुनिया संचार के साधनों के लिए संघर्ष कर रही थी, तब भारतीय व्यापारी ऊबड़-खाबड़ समुद्री रास्तों को पार कर मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच चुके थे. आखिर कौन था वो सिकाई कोर्रान जिसका नाम मिस्र की कब्रों पर बार-बार लिखा मिला था. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक खोज के पीछे की पूरी कहानी डिटेल से जानेंगे.

किंग्स वैली में मिले 30 शिलालेख

वैज्ञानिकों के मुताबिक, किंग्स वैली की छह चट्टानी कब्रों में करीब 30 शिलालेख मिले हैं. इनमें से 20 तमिली यानी तमिल-ब्राह्मी लिपि में हैं. बाकी 10 संस्कृत और प्राकृत में लिखे गए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ये शिलालेख पहली से तीसरी सदी के बीच के हैं. इससे पता चलता है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों से लोग उस दौर में मिस्र पहुंचते थे. उनका मुख्य उद्देश्य मसालों और कीमती सामान का व्यापार करना था.

किंग्स वैली को आम तौर पर मिस्र के राजाओं की कब्रों के लिए जाना जाता है. यहां तुतनखामुन जैसे कई फिरऔनों की कब्रें मिली हैं. लेकिन इस नई खोज से पता चलता है कि यह जगह विदेशी व्यापारियों के आने-जाने की गवाह भी रही होगी. शोधकर्ताओं के मुताबिक, एक नाम सिकाई कोर्रान कई जगह लिखा मिला है. माना जा रहा है कि वह तमिल भाषी व्यापारी था. उसका नाम छह में से पांच कब्रों में आठ बार लिखा मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

रोमन साम्राज्य में भी भारतीय काली मिर्च और मसालों की मांग

विशेषज्ञों का कहना है कि प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार बहुत मजबूत था. सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों से दूर देशों तक व्यापार चलता था. उस समय गुजरात और तमिलकम के व्यापारी बड़े समूहों में समुद्र पार जाते थे. रोमन साम्राज्य में भारतीय काली मिर्च और मसालों की काफी मांग थी. इस वजह से भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक रास्ते लगातार बने रहे थे.

मिस्र के बेरेनाइक नाम के प्राचीन बंदरगाह पर भी पहले भारतीय भाषाओं के शिलालेख मिल चुके हैं. अब किंग्स वैली में मिले नए लेख इस रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं. यह खोज दिखाती है कि दो हजार साल पहले भी भारत और मिस्र के बीच गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे. इतिहासकार मानते हैं कि ये शिलालेख प्राचीन दुनिया के आपसी संपर्क और यात्राओं की नई कहानी बताते हैं.

ये भी पढ़ें: NASA: मिशन अधूरा रिसर्च ठप...मेडिकल इमरजेंसी के चलते लौटे थे सभी एस्ट्रोनॉट्स, अब पहुंची बैकअप टीम