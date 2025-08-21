स्पेन की कब्र से मिला 2000 साल पुराना लाल तरल, वैज्ञानिकों ने खोला जार तो उड़ गए होश

2000 Year Old Wine: स्पेन के वैज्ञानिकों को लगभग 2000 साल पुरानी खास तरह की शराब मिली है. इस लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी तरल शराब है. इसकी खोज दक्षिणी स्पेन के कार्मोना शहर में एक पुरानी कब्र में रखे कलश के अंदर मिली. यह खोज एक रोमन मकबरे में हुई जो पूरी तरह से बंद था. इसके अंदर कुल 6 कलश या जार मिले जिनमें लोगों के अवशेष थे. इनमें से एक जार बिल्कुल ठीक-ठाक हालत में था जिसमें लाल रंग का तरल पदार्थ था. जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह शराब थी जो समय के साथ रंग बदलती रही है.

मकबरे में क्या-क्या मिला?

यह जार साल 2019 में मिले एक रोमन मकबरे का हिस्सा थी. इसके अंदर एक आदमी के अवशेष, सोने की एक अंगूठी और लगभग 4.5 लीटर शराब मौजूद थी. यह मकबरा पूरी तरह से बंद था जिस वजह से बाहरी हवा, पानी या किसी भी चीज का अंदर जाना बिल्कुल ही नामुमकिन था. इसी वजह से ये शराब हजारों सालों तक भी सुरक्षित रह पाई. यह जगह पहले बेएटिका नाम के रोमन प्रांत का हिस्सा थी जो शराब बनाने के लिए मशहूर थी.

किसने की खोज?

कॉर्डोबा विश्वविद्यालय की टीम ने इस तरल की जांच करने के लिए कई तरह की मशीनों और तकनीकों का इस्तेमाल किया. उन्होंने पाया कि इसमें कई तरह के पॉलीफेनोल्स(एक तरह का केमिकल)है जो आमतौर पर शराब में पाए जाते हैं. साथ ही वैज्ञानिकों ने शोध में ये भी पाया कि इसमें सिरिंजिक एसिड नाम का रसायन नहीं था जो ज्यादातर रेड वाइन में पाया जाता है. ZME Science के मुताबिक Syringic Acid ना होने से ये पता चलता है कि यह सफेद रंग की थी.

क्या रोमन संस्कृति का हिस्सा थी शराब?

रोमन संस्कृति में शराब का बहुत खास महत्व था. इसे सामाजिक, आर्थिक दोनों ही कामों में इस्तेमाल किया जाता था. इसे अक्सर मरने वालों के साथ कब्रों में रखा जाता था. पुरातत्वविद् जुआन मैनुअल रोमान के अनुसार, मरे हुए लोगों के साथ वाइन का मिलना बताता है कि रोमन लोग इसे अंतिम संस्कार के समय जरूरी रस्म मानते थे.

