Wolf Supermoon: 3 जनवरी को आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा, धरती के सबसे पास आकर चमकेगा चांद

Wolf Supermoon: ये सुपरमून इस साल की पहली घटना है. इसे नंगी आंखों से या अगर उपलब्ध हों तो कैमरों या टेलीस्कोप से सबसे अच्छे से देखा जा सकता है. यह खगोलीय नजारा पूरे भारत में दिखाई देगा.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:54 PM IST
2026 first supermoon: 3 जनवरी की रात को एक चमकदार वोल्फ सुपरमून आसमान को रोशन करता दिखाई देगा. सूरज के ठीक सामने उगने की वजह से ये एक आम पूर्णिमा के चांद से थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखाई देगा. ये 2026 में होने वाले तीन सुपरमून में से एक होगा. आपको बता दे कि सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा पेरिगी के पास होती है, जो उसकी कक्षा का वह बिंदु है जहां पर वो पृथ्वी के सबसे पास होता है. क्योंकि, चंद्रमा की कक्षा एक अंडाकार होती है, इसलिए इसकी दूरी लगभग 356000 से 406000 किमी तक बदलती रहती है. इससे आसमान में इसके आकार और चमक में बदलाव दिखाई देता है. 

ज्यादा चमकदार 
3 जनवरी की रात को चंद्रमा लगभग 362000 किमी दूर होगा. जिसके चलते ये सबसे दूर होने की तुलना में लगभग 6-14% बड़ा और लगभग 13-30% ज्यादा चमकदार दिखाई देगा. इस बार पूर्णिमा को ट्रिपल बूस्ट भी मिल रहा है. क्योंकि ये पूर्णिमा है जो पेरिगी के पास है. ये तब होता है जब पृथ्वी सूरज के करीब होती है, जिसके कारण चंद्रमा की सतह पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी बढ़ जाती है.ये कॉम्बिनेशन वोल्फ सुपरमून को 2026 के सबसे चमकदार पूर्णिमा में से एक बनाता है, भले ही आकार का अंतर नंगी आंखों से देखने पर बहुत कम लगे.

वोल्फ मून 
जनवरी की पूर्णिमा को पारंपरिक रूप से वोल्फ मून के नाम से जाना जाता है. ये नाम उत्तरी गोलार्ध की लोक कथाओं से जुड़ा है जो सर्दियों की आधी रातों को भेड़ियों के रोने से जोड़ती है. आज यह नाम मुख्य रूप से सांस्कृतिक है. लेकिन ये हर महीने की पूर्णिमा को पहचानने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है. चंद्रमा 3 जनवरी को GMT के अनुसार लगभग 10:02-10:04 बजे पूरी तरह से पूर्णिमा होगा. सबसे अच्छे नजारे 2 और 3 जनवरी को चंद्रमा के उगने के समय मिलते हैं. क्योंकि उस वक्त ये पूर्वी क्षितिज पर नीचे लटका होता है और पृथ्वी के वायुमंडल के कारण पीला या नारंगी रंग ले सकता है. देखने वाले चंद्रमा के पास चमकदार बृहस्पति को भी देख सकते हैं, जो शाम के आसमान में एक शानदार जोड़ी बनाता है.

भारत में कब देखें सुपरमून
यह खगोलीय नजारा पूरे भारत में दिखाई देगा. भारत में आसमान देखने वाले इसे सूर्यास्त के तुरंत बाद लगभग 5:45 pm-6:00 pm IST पर देख सकते हैं. क्योंकि, पृथ्वी के करीब होने के कारण यह एक आम पूर्णिमा से बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखेगा. ये पूरी रात दिखाई देगा और सुबह पश्चिम की ओर अस्त हो जाएगा. ये सुपरमून इस साल की पहली घटना है. इसे नंगी आंखों से या अगर उपलब्ध हों तो कैमरों या टेलीस्कोप से सबसे अच्छे से देखा जा सकता है. 

