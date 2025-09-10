यरुशलम में मिला 2,220 साल पुराना सोने का सिक्का, चौंकाने वाले खुलासे में वैज्ञानिक बोले ये तो मिस्र...
Advertisement
trendingNow12916051
Hindi Newsविज्ञान

यरुशलम में मिला 2,220 साल पुराना सोने का सिक्का, चौंकाने वाले खुलासे में वैज्ञानिक बोले ये तो मिस्र...

Archaeology Findings: यरुशलम में दाऊद नगर में एक बहुत ही दुर्लभ सोने का सिक्का मिला है. इस सिक्के पर एक मिस्र की रानी की तस्वीर मिली है. यह खोज प्राचीन यरुशलेम के राजनीतिक महत्व को समझने के तरीके को बदल सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यरुशलम में मिला 2,220 साल पुराना सोने का सिक्का, चौंकाने वाले खुलासे में वैज्ञानिक बोले ये तो मिस्र...

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने यरुशलम के डेविड नगर में एक बहुत ही खास 2,200 साल पुराना सोने का सिक्का मिला है. इस सिक्के पर मिस्र की रानी बेरेनिस द्वितीय की तस्वीर बनी है. इस खोज से पता चलता है कि पुराने समय के यहूदिया पर यूनानी संस्कृति का कितना प्रभाव था. इजराइय पुरावशेष प्राधिकरण(IAA) ने इस खोज के बार में बताया और इसकी जानकारी लाइव साइंस दी गई. खोजा गया सिक्का तीसरी सदी ईसा-पूर्व का है. यह खोज दिखाता है कि उस समय यरूशलेम पर टॉलेमिक राजवंश का काफी प्रभाव था. सोने का यह सिक्का छोटे आकार का है. पुरातत्व के हिसाब से यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है.

किस रानी का है सिक्का?
खोज में मिला ये सिक्का बेरेनिस द्वितीय का है जो 246 से 221 ईसा-पूर्व तक टॉलेमी तृतीय की पत्नी थीं. बेरेनिस यूनानी मिस्र की शासिका थीं. सिक्के के एक तरफ बेरेनिस को मुकुट, घूंघट और हार पहने हुए दिखाया गया है. सिक्के के दूसरी तरफ दो सितारों के बीत कॉर्नुकोपिया(सींग जैसा प्रतीक)है और उस पर पुरानी यूनानी भाषा में बेसिलिसेस लिखा है. इसस पता चलता है कि वह सिर्फ रानी नहीं थीं बल्कि उनके पास शासन करने का अधिकार था. यह इसलिए भी खास हैं क्योंकि यह मिस्र के बाहर किसी खुदाई में मिला पहला सिक्का है.

यह भी पढ़ें: Mars: वैज्ञानिकों ने सुनी मंगल के 'दिल की धड़कन', NASA के इनसाइट लैंडर की बड़ी खोज

Add Zee News as a Preferred Source

इस खोज की सबसे दिलचस्प बात क्या है?
इस पूरी खोज में सबसे दिलचस्प है सिक्के के मिलने की जगह. यह सिक्का बेबीलोन द्वारा पहले मंदिर को तोड़े जाने के काफी बाद की परत में मिला. इतिहासकारों का मानना था कि यरुशलम शहर लगभग खाली और बहुत गरीब था. लेकिन इस सिक्के की खोज से यह सारी बातें गलत साबित होती है. खुदाई करने वाले वैज्ञानिक यिफ्ताह शालेव ने कहा, अभी तक माना जाता था कि यरुशलम एक छोटा, गरीब और कमजोर शहर था. 

यह भी पढ़ें: धरती के नीचे छिपा मिला 1.3 मील लंबा सोने का भंडार! रातों-रात मालामाल हो सकता है ये छोटा सा देश

इस खोज का क्या महत्व है?
वैज्ञानिकों के लिए यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि यह यरुशलेम के नष्ट होने के बाद और फारसी और यूनानी काल में उसके विकास पर जारी बहस को और बढ़ाएगी. यह सिक्का मिस्र, यहूदिया और सीरिया के बीच के आपसी रिश्तों को दिखाता है. इस तरह की छोटी-छोटी खोजों से पता चलता है कि कैसे आम लोग या शहर इन बड़े साम्राज्यों से जुड़े हुए थे.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

egyptian coin

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;