यरुशलम में मिला 2,220 साल पुराना सोने का सिक्का, चौंकाने वाले खुलासे में वैज्ञानिक बोले ये तो मिस्र...

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने यरुशलम के डेविड नगर में एक बहुत ही खास 2,200 साल पुराना सोने का सिक्का मिला है. इस सिक्के पर मिस्र की रानी बेरेनिस द्वितीय की तस्वीर बनी है. इस खोज से पता चलता है कि पुराने समय के यहूदिया पर यूनानी संस्कृति का कितना प्रभाव था. इजराइय पुरावशेष प्राधिकरण(IAA) ने इस खोज के बार में बताया और इसकी जानकारी लाइव साइंस दी गई. खोजा गया सिक्का तीसरी सदी ईसा-पूर्व का है. यह खोज दिखाता है कि उस समय यरूशलेम पर टॉलेमिक राजवंश का काफी प्रभाव था. सोने का यह सिक्का छोटे आकार का है. पुरातत्व के हिसाब से यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है.

किस रानी का है सिक्का?

खोज में मिला ये सिक्का बेरेनिस द्वितीय का है जो 246 से 221 ईसा-पूर्व तक टॉलेमी तृतीय की पत्नी थीं. बेरेनिस यूनानी मिस्र की शासिका थीं. सिक्के के एक तरफ बेरेनिस को मुकुट, घूंघट और हार पहने हुए दिखाया गया है. सिक्के के दूसरी तरफ दो सितारों के बीत कॉर्नुकोपिया(सींग जैसा प्रतीक)है और उस पर पुरानी यूनानी भाषा में बेसिलिसेस लिखा है. इसस पता चलता है कि वह सिर्फ रानी नहीं थीं बल्कि उनके पास शासन करने का अधिकार था. यह इसलिए भी खास हैं क्योंकि यह मिस्र के बाहर किसी खुदाई में मिला पहला सिक्का है.

इस खोज की सबसे दिलचस्प बात क्या है?

इस पूरी खोज में सबसे दिलचस्प है सिक्के के मिलने की जगह. यह सिक्का बेबीलोन द्वारा पहले मंदिर को तोड़े जाने के काफी बाद की परत में मिला. इतिहासकारों का मानना था कि यरुशलम शहर लगभग खाली और बहुत गरीब था. लेकिन इस सिक्के की खोज से यह सारी बातें गलत साबित होती है. खुदाई करने वाले वैज्ञानिक यिफ्ताह शालेव ने कहा, अभी तक माना जाता था कि यरुशलम एक छोटा, गरीब और कमजोर शहर था.

इस खोज का क्या महत्व है?

वैज्ञानिकों के लिए यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि यह यरुशलेम के नष्ट होने के बाद और फारसी और यूनानी काल में उसके विकास पर जारी बहस को और बढ़ाएगी. यह सिक्का मिस्र, यहूदिया और सीरिया के बीच के आपसी रिश्तों को दिखाता है. इस तरह की छोटी-छोटी खोजों से पता चलता है कि कैसे आम लोग या शहर इन बड़े साम्राज्यों से जुड़े हुए थे.