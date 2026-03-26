बर्फ के नीचे मिला 'गैंडों का कब्रिस्तान'! 2.3 करोड़ साल पुराने जीवाश्म ने वैज्ञानिकों को चौंकाया; आर्कटिक का ये सच कर देगा हैरान

The Arctic Rhino Discovery: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज जो इलाका पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका है, वहां कभी गेंडे (Rhino) घूमा करते थे? वैज्ञानिकों को कनाडा के हॉटन क्रेटर (Haughton Crater) में एक ऐसा जीवाश्म (Fossil) मिला है, जिसने इतिहास की समझ को पूरी तरह बदल दिया है. Canadian Museum of Nature के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जीवाश्म 2.3 करोड़ साल (23 Million Years) पुराना है और यह गेंडे की एक बिल्कुल नई प्रजाति का हिस्सा है, जो आर्कटिक के बेहद ठंडे माने जाने वाले इलाके में मिली है. वैज्ञानिकों ने शुरुआती जांच में इसे गैंडे जैसा माना, लेकिन गहन रिसर्च के बाद पता चला कि यह एक बिल्कुल नई प्रजाति है, जिसका नाम पेरिसरैटोप्स (Paraceratops) या इसी तरह का कोई नया वर्गीकरण दिया जा सकता है. इस खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि करोड़ों साल पहले आर्कटिक का मौसम आज जैसा बिल्कुल नहीं था.

'हॉटन क्रेटर' में कैसे पहुंचा गैंडा?

हॉटन क्रेटर मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, लेकिन 2.3 करोड़ साल पहले (Miocene युग) यहां का नजारा अलग था. उस दौर में आर्कटिक का तापमान आज के मुकाबले बहुत ज्यादा था. यहां घने जंगल और दलदली इलाके थे, जहां ये विशालकाय जीव घूमते थे. यह खोज बताती है कि उत्तरी ध्रुव हमेशा से बर्फ से ढका नहीं था. जब करोड़ों साल पहले यहां उल्कापिंड गिरा, तो उसने एक झील जैसी संरचना बना दी. इसी झील के आसपास के वातावरण में यह गेंडा रहता था. वैज्ञानिकों ने जब इसकी हड्डियों का बारीकी से अध्ययन किया, तो पाया कि यह आज के अफ्रीकी या एशियाई गेंडों से काफी अलग है. इसे एक नई प्रजाति (New Species) घोषित किया गया है.

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क्या कभी 'हरा-भरा' था आर्कटिक?

इस खोज ने वैज्ञानिकों की उस थ्योरी को पुख्ता कर दिया है कि करोड़ों साल पहले उत्तरी ध्रुव के पास का इलाका काफी गर्म था. रिसर्चर्स का मानना है कि 2.3 करोड़ साल पहले आर्कटिक में घने जंगल और झीलें हुआ करती थीं. यह गेंडा शायद एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच प्रवास (Migration) कर रहा था. उस समय दोनों महाद्वीप जमीन के एक हिस्से से जुड़े हुए थे. इससे पता चलता है कि आर्कटिक में गेंडे जैसे भारी भरकम शाकाहारी जीव रहते होंगे. यहां इनके जिंदा रहने के लिए घने जंगल और दलदली इलाके हुआ करते थे, जहां ये गेंडे और अन्य विशाल जीव मजे से रहते थे. यह जीवाश्म बताता है कि पृथ्वी का वातावरण समय के साथ कितना बदल सकता है. वैज्ञानिक अब यह पता लगा रहे हैं कि क्या इन गेंडों के शरीर पर मोटे बाल थे या उन्होंने खुद को वहां की सर्दियों के हिसाब से ढाल लिया था.

क्यों खास है यह जीवाश्म?

आर्कटिक की जमी हुई मिट्टी (Permafrost) में जीवाश्मों को ढूंढना बहुत कठिन काम है. यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे समय के साथ पृथ्वी का तापमान बदला और कैसे जीव जंतुओं ने खुद को जिंदा रखने के लिए जगह बदली. यह गेंडा आज के गेंडों और उनके पूर्वजों के बीच की एक खोई हुई कड़ी (Missing Link) हो सकता है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि आर्कटिक कब और कैसे एक ठंडे रेगिस्तान में बदल गया. आर्कटिक की ठंडी मिट्टी ने इन हड्डियों को करोड़ों सालों तक सहेज कर रखा, जिससे वैज्ञानिकों को इनका डीएनए और बनावट समझने में आसानी हुई.

पहेली अभी भी बाकी है

वैज्ञानिक अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह प्रजाति अचानक विलुप्त कैसे हुई. क्या यह जलवायु के ठंडा होने की वजह से खत्म हुई या किसी और कारण से? फिलहाल, यह आर्कटिक राइनो दुनिया भर के म्यूजियम और वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है. आसान शब्दों में कहें तो हॉटन क्रेटर में मिला यह गेंडा एक 'टाइम मशीन' की तरह है. यह हमें बताता है कि कुदरत ने समय समय पर पृथ्वी का भूगोल और नक्शा बदला है. जिस आर्कटिक में आज सिर्फ ध्रुवीय भालू (Polar Bears) दिखते हैं, वहां कभी गेंडे और शायद हाथी जैसे विशाल जीव भी राज करते थे.

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