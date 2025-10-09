2,300,000,000 साल पुराने जीव आज भी कैसे हैं जिंदा? इनका तो अरबों साल पहले नामोनिशान मिट जाना चाहिए था! अब वैज्ञानिकों ने खोला राज

Oxygen overshot on Earth 2.3bn years ago: सोचिए, 2,300,000,000 साल पहले की बात. तब धरती बिलकुल अलग थी. हवा में ऑक्सीजन नहीं थी. छोटे-छोटे जीव, जैसे बैक्टीरिया, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते थे. लेकिन एक दिन कुछ बैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया. इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं. ऑक्सीजन बढ़ने से नए जीव तो बने, पर पुराने जीवों के लिए ये जहर जैसा था. कई मर गए, लेकिन कुछ बच गए. अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वे कैसे जिंदा रहे गए? यह सवाल वैज्ञानिकों को सालों से कुरेद रहा था. अब वैज्ञानिकों ने जापान के गर्म झरनों में इसका जवाब खोजा है.

राज को खोलने के लिए एक अनोखा रास्ता

WION (विऑन) में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जापान के वैज्ञानिकों ने इस राज को खोलने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना. उन्होंने देश भर में पांच लोहे से भरपूर गर्म झरनों का अध्ययन किया. ये झरने आज की धरती पर दुर्लभ हैं, लेकिन इन्हें प्राचीन महासागरों की तरह माना जाता है. यहां फेरस आयरन (लोहे का एक रूप) भरपूर है, ऑक्सीजन कम है, और पीएच वैल्यू लगभग न्यूट्रल है.अध्ययन के लेखक शॉन मैकग्लिन ने एक बयान में कहा, "ये लोहे वाले गर्म झरने प्राचीन धरती जैसी स्थितियों का अनोखा प्राकृतिक लैब हैं. ये हमें बताते हैं कि आर्कियन से प्रोटेरोजोइक काल के बदलाव के दौरान सूक्ष्मजीव कैसे काम करते थे, जब ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ,"

प्राचीन महासागरों की नकल वाले झरने खोजे गए

वैज्ञानिकों ने टोक्यो के अर्थ-लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट (ELSI) और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मिलकर ये झरने चुने. वे प्राचीन महासागरों की नकल हैं, जहां ऑक्सीजन का स्तर बढ़ रहा था. यहां से न सिर्फ पुरानी जिंदगी के राज मिले, बल्कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे शुरू हो सकता है, इसकी भी झलक मिली. शोधकर्ताओं ने इन झरनों में एक ऐसा तत्व पाया जो आज पृथ्वी पर दुर्लभ है. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि इसी तत्व ने उन्हें महान ऑक्सीकरण घटना से बचने में मदद की. ये प्राकृतिक रूप से लौह लौह से भरपूर होते हैं और इनमें ऑक्सीजन का स्तर भी कम होता है और इनका pH लगभग तटस्थ होता है. इस महापरिवर्तन के दौरान पृथ्वी पर वातावरण ठीक ऐसा ही रहा होगा. अध्ययन के लेखकों ने बताया कि ये लौह-समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र ही मुख्य कारण साबित हुए जिससे सूक्ष्मजीवों को एक बड़े बदलाव के बावजूद दूसरी ओर पहुंचाने में मदद मिली.

झरनों ने खोले राज

अध्ययन की सह-लेखिका फातिमा ली-हाऊ ने एक बयान में कहा, पांच में से चार गर्म झरनों में लौह-ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु प्रमुख सूक्ष्मजीव पाए गए. लौह इन जीवों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत था, जबकि साइनोबैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, बहुत कम पाए गए. "हमारे परिणाम बताते हैं कि लौह और सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सूक्ष्म वायुरागी लौह ऑक्सीकारक, ऑक्सीजनिक ​​प्रकाशपोषी और अवायवीय जीवों के समुदाय लगातार सह-अस्तित्व में रहते हैं और उल्लेखनीय रूप से समान और पूर्ण जैव-भू-रासायनिक चक्रों को बनाए रखते हैं." हालांकि,पांचवें गर्म झरने ने बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए. पांचवां झरना थोड़ा अलग था. वहां लोहे पर निर्भर बैक्टीरिया कम थे. फिर भी, ये झरने बताते हैं कि पुराने जीव लोहे से ऊर्जा लेकर और नए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बचे. यह खोज धरती के इतिहास को नया रंग देती है. पहले लगता था कि ऑक्सीजन से पुराने जीव खत्म हो गए, लेकिन ये जीव जिद्दी थे. और आज भी ‌जिंदा हैं.