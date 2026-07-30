/पानी के नीचे से अचानक निकला 2400 साल पुराना शहर, घर, मस्जिदें और स्कूल आज भी खड़े हैं वैसे के वैसे

पानी की गहराई हमेशा से ही अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए रखती है. इस बार तुर्कीये के दक्षिण-पूर्व में स्थित डिकले बांध के जलाशय के नीचे से एक ऐसा चमत्कार सामने आया है, जिसने पूरी वैज्ञानिक बिरादरी को हैरत में डाल दिया है. जलाशय का पानी कम होने पर पानी के नीचे से कोई एक-आध खंडहर नहीं, बल्कि 2400 साल पुराना एक पूरा का पूरा शहर बाहर निकल आया है. ताज्जुब की बात यह है कि सदियों तक पानी में डूबे रहने के बावजूद यहाँ की इमारतें आज भी सही-सलामत खड़ी हैं.
तुर्कीये के एगिल (Eğil) जिले में 1990 के दशक के उत्तरार्ध में डिकले बांध का निर्माण किया गया था, जिसके बाद यह पूरा इलाका पानी में डूब गया था. हाल ही में भारी बारिश के बाद बांध के एक गेट में आई तकनीकी खराबी के कारण अचानक पानी का स्तर नीचे गिर गया. जैसे ही पानी घटा, वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों के सामने 2400 साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता आ गई, जो दशकों से पानी के नीचे शांत छिपी हुई थी.
डिकले यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जब इस इलाके का निरीक्षण किया, तो वे हैरान रह गए. अध्ययन में सामने आया कि पानी के नीचे पूरा का पूरा मोहल्ला बसा हुआ है. शोधकर्ता इरफान यिल्डिज के अनुसार, पानी के शांत रहने और मानवीय हस्तक्षेप न होने की वजह से इन ऐतिहासिक संरचनाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ी ये इमारतें आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हैं.
पुरातत्वविदों ने अब तक यहाँ 78 मकानों के अवशेषों की पहचान की है, जो यह दर्शाते हैं कि उस दौर में यहाँ एक बड़ी आबादी निवास करती थी. टाइगरिस (दजला) नदी के किनारे उपजाऊ कृषि क्षेत्र होने के कारण यहाँ का मुख्य आधार खेती-बारी था. आवासीय मकानों के अलावा पानी के नीचे मस्जिद, मदरसा और कई कब्रिस्तान भी मिले हैं, जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन की झलक दिखाते हैं.
बांध बनने से पहले एगिल (Eğil) का यह इलाका इतिहास में कई महान साम्राज्यों और संस्कृतियों का चौराहे की तरह केंद्र रहा है. सदियों से अलग-अलग सभ्यताओं ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है. पानी के नीचे से मिले ये अवशेष वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर रहे हैं कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर बाद के दौर तक इस क्षेत्र में मानव बस्ती का विकास किस तरह हुआ था.
पानी के ऊपर आने के बाद अब इन ऐतिहासिक अवशेषों को बचाना शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. पानी का बदलता स्तर, मिट्टी का बहाव और कटाव (Erosion) इन दुर्लभ खंडहरों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अब इस साइट की मैपिंग करने और भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए तुरंत विशेष अंडरवाटर आर्कियोलॉजिकल (जलमग्न पुरातत्व) अध्ययन शुरू करने की आवश्यकता है.