अंतरिक्ष में हुआ जोरदार धमाका, जानें धरती पर कहां से आए 249 रहस्यमय रेडियो सिग्नल

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने उन छोटे और तेज रेडियो सिग्नल्स का पता लगा लिया है जो पिछले साल जून में पहली बार मिले थे. दक्षिण अफ्रीका में लगे मीरकैट टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में हुई एक घटना के संकेतों का पता लगाया जिससे एक जोर का धमाका हुआ. इस धमाके की वजह से अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में सैकड़ों विस्फोट हुए. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे Fast Radio Burst के नाम से भी जाना जाता है जो बहुत दूर अंतरिक्ष से आए थे. 19 जून 2024 को मिले इस विस्फोट FRB 20240619 नाम दिया गया. इससे कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लेकिन पावरफुल सिग्नल मिले.

कितने हुए विस्फोट?

इस रिसर्च के मुख्य लेखक जून तियान ने बताया, शुरुआत में उन्होंने 2 मिनट के अंदर मीरकैट एल-बैंड में तीन विस्फोटों का पता लगाया. यह समझने के लिए की क्या हो रहा था, वैज्ञानिकों ने अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंडों पर इन विस्फोटों की जांच की और कुल मिलाकर 249 विस्फोट दर्ज किए.

कहां छपी पूरी रिपोर्ट?

इस शोध की पूरी जानकारी और रिपोर्ट रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी पत्रिका में छपी थी. विस्फोटों की स्पीड और फ्रीक्वेंसी से पता चला है कि उनका सोर्स अब तक मिले सोर्स सबसे ज्यादा एक्टिव था. इन आंकड़ों से ये भी पता चला है कि सिग्नल एक खास फ्रीक्वेंसी को पसंद करते थे क्योंकि उनमें से ज्यादातर L बैंड में थे, ना कि कम-ज्यादा फ्रीक्वेंसी ने. इसका मतलब था कि विस्फोट L-बैंड के आस-पास सबसे मजबूत थे.

क्या वैज्ञानिक पता लगा पाएंगे?

ब्रह्मांड में बार-बार और कभी-कभी रुक-रुककर FRB निकलते रहते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि क्या से सभी अलग-अलग जगह से आते हैं या एक ही जगह से. हालांकि कुछ अनुमान बताते हैं कि, ये चुंबकीय न्यूट्रॉन तारों में आए भूकंप से पैदा होते हैं जबकि कुछ का मानना है कि ये 2 घने तारों के आपस में टकराने से पैदा होते हैं. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि FRB 20240619D की मदद से वो इन दोनों विचारों की जांच कर पाएंगे पता लगा पाएंगे कि असल में क्या हो रहा है.

