अंतरिक्ष में हुआ जोरदार धमाका, जानें धरती पर कहां से आए 249 रहस्यमय रेडियो सिग्नल
Advertisement
trendingNow12898489
Hindi Newsविज्ञान

अंतरिक्ष में हुआ जोरदार धमाका, जानें धरती पर कहां से आए 249 रहस्यमय रेडियो सिग्नल

Radio Signals in Space: साल 2024 में एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई थी. धरती पर अचानक से एक साथ सैंकड़ो रेडियो सिग्नल सुनाई दिए थे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष में हुआ जोरदार धमाका, जानें धरती पर कहां से आए 249 रहस्यमय रेडियो सिग्नल

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने उन छोटे और तेज रेडियो सिग्नल्स का पता लगा लिया है जो पिछले साल जून में पहली बार मिले थे. दक्षिण अफ्रीका में लगे मीरकैट टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में हुई एक घटना के संकेतों का पता लगाया जिससे एक जोर का धमाका हुआ. इस धमाके की वजह से अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में सैकड़ों विस्फोट हुए. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे Fast Radio Burst के नाम से भी जाना जाता है जो बहुत दूर अंतरिक्ष से आए थे. 19 जून 2024 को मिले इस विस्फोट FRB 20240619 नाम दिया गया. इससे कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लेकिन पावरफुल सिग्नल मिले.

कितने हुए विस्फोट?
इस रिसर्च के मुख्य लेखक जून तियान ने बताया, शुरुआत में उन्होंने 2 मिनट के अंदर मीरकैट एल-बैंड में तीन विस्फोटों का पता लगाया. यह समझने के लिए की क्या हो रहा था, वैज्ञानिकों ने अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंडों पर इन विस्फोटों की जांच की और कुल मिलाकर 249 विस्फोट दर्ज किए.

यह भी पढें: आकाशगंगा के बीच में सो रहा है एक 'राक्षस', वैज्ञानिकों ने बताया कब नींद से जागेगा ये ब्लैक होल

Add Zee News as a Preferred Source

कहां छपी पूरी रिपोर्ट?
इस शोध की पूरी जानकारी और रिपोर्ट रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी पत्रिका में छपी थी. विस्फोटों की स्पीड और फ्रीक्वेंसी से पता चला है कि उनका सोर्स अब तक मिले सोर्स सबसे ज्यादा एक्टिव था. इन आंकड़ों से ये भी पता चला है कि सिग्नल एक खास फ्रीक्वेंसी को पसंद करते थे क्योंकि उनमें से ज्यादातर L बैंड में थे, ना कि कम-ज्यादा फ्रीक्वेंसी ने. इसका मतलब था कि विस्फोट L-बैंड के आस-पास सबसे मजबूत थे.

क्या वैज्ञानिक पता लगा पाएंगे?
ब्रह्मांड में बार-बार और कभी-कभी रुक-रुककर FRB निकलते रहते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि क्या से सभी अलग-अलग जगह से आते हैं या एक ही जगह से. हालांकि कुछ अनुमान बताते हैं कि, ये चुंबकीय न्यूट्रॉन तारों में आए भूकंप से पैदा होते हैं जबकि कुछ का मानना है कि ये 2 घने तारों के आपस में टकराने से पैदा होते हैं. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि FRB 20240619D की मदद से वो इन दोनों विचारों की जांच कर पाएंगे पता लगा पाएंगे कि असल में क्या हो रहा है.

यह भी पढें: ISS पर दिखा रहस्यमयी 'ब्लू जेट'...NASA एस्ट्रोनॉट ने शेयर की तस्वीर, इसे देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Radio Signals from Space

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;