एक-दो नहीं 25,000 अनजान खतरे! लेडी साइंटिस्ट्स ने खड़े कर दिए हाथ, बोलीं- 'डर के मारे सो नहीं पाती'

Science News: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एक साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि धरती के आस-पास एक-दो नहीं पूरे 25,000 एस्टेरॉयड घूम रहे हैं. जो कभी दिखते हैं, कभी गायब हो जाते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ऐसा खतरा है जिसके हमले से इंसान खुद को बचाने में अब तक सक्षम नहीं हुए हैं. इस वैज्ञानिक का दावा है कि भले ही उनकी पूरी जिंदगी स्पेस एजेंसी में काम करते हुए सौरमंडल समझने में गुजर गई, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा रास्ता नहीं दिखा, जो दुनिया को इस खतरे से बचा सके. दावा ये भी है कि ये 25,000 विशालकाय चट्टानों में हर एक कई शहरों को तबाह करने की ताकत रखती है.

इसलिए भले ही तत्काल इससे कोई खतरा नहीं दिख रहा हो लेकिन स्पेस को समझने वाले लोग इसलिए डरे हुए हैं कि ये अनगाइडेड चट्टानें निश्चित रूप से किसी भी इलाके में गिरकर भारी तबाही मचा सकती हैं. NASA में प्लेनेटरी डिफेंस की हेड केली फास्ट ने ये बात कहकर दहशत फैला दी है कि कोई भी तकनीक अबतक हमें एस्टेरॉयड से बचाने के लिए तैयार नहीं है.

मैं सो नहीं पाती: फास्ट

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस से बात करते हुए केली ने कहा, 'जो चीज़ मुझे रात में सोने नहीं देती, वह हैं वे एस्टेरॉयड जिनके बारे में हमें पता नहीं है. हम छोटी चट्टानों और बड़ी चट्टानों के बारे में जानते हैं. लेकिन करीब 140 मीटर और उससे बड़े भीमकाय एस्टेरॉयड हमारी नजर से छिपे रहते हैं, जबकि पृथ्वी के नजदीक ही होते हैं. यह एस्टेरॉयड असल में ग्लोबल के बजाय रीजनल नुकसान कर सकते हैं, और हमें नहीं पता कि वे कहां छिपे हैं. ऐसी 25,000 चट्टानों का अनुमान है, हम अभी केवल 40-50 फीसदी के बारे में कुछ जानकारी जुटा पाए हैं.

क्या बोलीं डॉक्टर नैंसी

मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी की एक और साइंटिस्ट, डॉ. नैंसी चैबोट भी चिंता बढ़ा रही हैं. उन्होंने 2022 में NASA के DART मिशन को हेड किया था, इसके बावजूद वो अपनी पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाने की क्षमताओं को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हैं. नैंसी ने कहा, 'हमें यह नहीं पता कि 140 मीटर या उससे बड़े 50 परसेंट एस्टेरॉयड कहां छिपे हैं, जो चिंता की बात है. हमारे पास अभी तक ऐसा एक भी उपाय नहीं है, जो हमें इससे बचाने में कामयाब हो सके. नैंसी का कहना है कि इन एस्टेरॉयड से पृथ्वी को बचाने के लिए कोई नया निवेश नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कैश की कमी है. या फिर खतरा दिख नहीं रहा, इसलिए लोग उसके बारे में पैसा लगाने से डरते हैं.

नैंसी का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी तैयार नहीं है. अगर YR4 जैसा कुछ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता, तब भी हमारे पास उसे एक्टिवली डिफ्लेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता. मिसाल के लिए एस्टेरॉयड 2024 YR4 को लें तो वो अकेले पूरा शहर खत्म करने वाली स्पेस रॉक है, इसके 2032 में पृथ्वी से टकराने का थोड़ा सा चांस था. लोग कुछ चेत रहे थे, अचानक से ही पता चला कि ऐसा नहीं होगा. इसलिए लोगों ने इस खतरे के बारे में सोचना छोड़ दिया'.