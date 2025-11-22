मिस्र से 14,000 साल पुराना 'पिरामिड'! इंडोनेशिया की खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों में खलबली मचा दी

Science News: इंडोनेशिया में एक पहाड़ी जगह गुनुंग पडांग को लेकर आधुनिक पुरातत्व(Modern Archaeology)में एक बड़ी बहस छिड़ गई है. पश्चिमी जावा में स्थित इस सीढ़ीदार टीले को लंबे समय से पवित्र माना जाता रहा है. 2023 में शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि गुनुंग पडांग दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पिरामिड हो सकता है जिसका इतिहास 25,000 साल पुराना है. यह समय खेती या संगठित सभ्यता के उदय से भी बहुत पहले का है.

वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिया?

अध्ययन के प्रमुख लेखक भूविज्ञानी डैनी हिलमैन नटाविदजाजा ने तर्क दिया कि ज़मीन के नीचे दबी बहु-स्तरीय संरचना में उन्नत निर्माण तकनीकों के संकेत हैं. अगर यह सच होता तो यह खोज वर्तमान में सबसे पुराना प्रमाणित स्थल गोबेकली टेपे से भी 14,000 साल पुरानी होती.

यह भी पढ़ें: हम सब एलियन हैं! इंसान धरती पर नहीं जन्मे अंरतिक्ष से लाए गए हैं, वैज्ञानिकों की ये कैसी खोज

Add Zee News as a Preferred Source

दावा क्यों वापस लिया गया?

इस दावे पर तुरंत पुरातत्वविदों और भूवैज्ञानिकों ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने नतीजों को काल्पनिक बताया और कहा कि यह पारंपरिक पुरातात्विक सबूतों पर आधारित नहीं है. कुछ ही महीनों के अंदर आर्कियोलॉजिकल प्रॉस्पेक्टेशन नामक पत्रिका ने अपर्याप्त डेटा और कार्यप्रणाली में खामियों का हवाला देते हुए इस रिसर्च पेपर को वापस ले लिया.

क्या था दावा और उसका खंडन?

नटाविदजाजा की टीम ने जमीन के नीचे चार परतें खोजी थीं. उन्होंने रेडार और ड्रिलिंग जैसे तरीकों का उपयोग किया. उन्हें चट्टानी परतों में मिले मिट्टी के नमूनों की रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला कि वे 25,000 ईसा पूर्व तक पुराने थे. लेखकों ने इसे मानव निर्माण का सबूत माना जिसमें स्तंभाकार चट्टानें और भूमिगत कमरे शामिल थे जो एक पिरामिड जैसी संरचना बनाते थे.

यह भी पढ़ें: एशिया के जंगलों में मिला रंग बदलने वाला 'ड्रैगन', पानी पर तो ऐसे दौड़ता है जैसे बिजली

वैज्ञानिकों ने क्यों खारिज किया?

डॉ. फ्लिंट डिबल जैसे पुरातत्वविदों ने कहा कि यह शोधपत्र अपने निष्कर्षों का समर्थन नहीं करता. वैज्ञानिकों ने बताया कि मिट्टी की रेडियोकार्बन डेटिंग केवल मिट्टी के अंदर के कार्बनिक पदार्थों की आयु बताती है निर्माण की नहीं. वहां किसी भी तरह औजार, हड्डियां, बर्तन या नक्काशी के सबूत नहीं मिले जो इंसानों की गतिविधियों के सबुत दे सकें.