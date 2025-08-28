270 साल पुराने विनाशकारी भूकंप का रहस्य सुलझा, अटलांटिक महासागर में खिंची नई तबाही की लकीर, 'रिंग ऑफ फायर' देख वैज्ञानिक हैरान
270 साल पुराने विनाशकारी भूकंप का रहस्य सुलझा, अटलांटिक महासागर में खिंची नई तबाही की लकीर, 'रिंग ऑफ फायर' देख वैज्ञानिक हैरान

 

1755 में यूरोप में आया भूकंप अब सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि यह धरती की आंतरिक हलचलों और भविष्य में होने वाले बड़े भूकंपों का संकेत भी हो सकता है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:47 PM IST
270 साल पुराने विनाशकारी भूकंप का रहस्य सुलझा, अटलांटिक महासागर में खिंची नई तबाही की लकीर, 'रिंग ऑफ फायर' देख वैज्ञानिक हैरान

1755 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आए सबसे अधिक तबाही मचाने वाले भूकंप के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है. यह भूकंप 8.7 तीव्रता का था और ऑल सेंट्स डे के दिन आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और लगभग 85% इमारतें ध्वस्त हो गई थीं. यह यूरोप का सबसे विनाशकारी भूकंप भी माना जाता है. ये भूकंप आजतक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ था, जिसकी गुत्थी अब सुलझा ली गयी है. 

दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल से परेशान रहे कि इतनी तबाही कैसे मुमकिन थी, जबकि उस क्षेत्र में कोई भी सबडक्शन जोन नहीं था, यानी वो जगह जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे खिसकती है. लेकिन अब इस रहस्य पर से पर्दा हट गया है. नेचर जियोसाइंस में छपे एक नए स्टडी में इसका जवाब सामने आया है.

समुद्र के नीचे हो रहा है कुछ अजीब

पुर्तगाल के तट के पास समुद्र के नीचे धरती की पपड़ी और उसके नीचे का मेंटल अलग हो रहा है. इस प्रक्रिया को डिलेमिनेशन कहा जाता है. वैज्ञानिकों ने इसे पहले कभी एक पुराने और मजबूत महासागरीय क्रस्ट में होते नहीं देखा था. यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के भूविज्ञानी और अध्ययन के प्रमुख लेखक जोआओ डुआर्टे का मानना है कि डिलेमिनेशन को अब तक एक प्राचीन महासागरीय क्षेत्र में असंभव माना जाता था. इस प्रक्रिया में मेंटल की गर्म और घनी परत धीरे-धीरे नीचे गिर रही है, जिससे ऊपर की प्लेट पर तनाव बनता है, जो भूकंप का कारण बन सकता है.

अटलांटिक में 'रिंग ऑफ फायर'

इससे भी बड़ी खोज यह है कि अटलांटिक महासागर के नीचे एक नया सबडक्शन जोन बन सकता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वही प्रक्रिया है जिससे लाखों सालों में एक नया 'रिंग ऑफ फायर' तैयार हो सकता है, जैसा कि अभी प्रशांत महासागर के किनारे मौजूद है. वर्तमान में प्रशांत का रिंग ऑफ फायर हर साल 4.5 लाख भूकंप पैदा करता है और कई ज्वालामुखियों का गढ़ है.

1969 के भूकंप ने खोला रहस्य 

हालांकि अटलांटिक क्षेत्र आमतौर पर टेक्टोनिक रूप से शांत माना जाता है, लेकिन फिर भी 1969 में पुर्तगाल के पास 7.9 तीव्रता का एक और भूकंप आया. वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती के मेंटल में 250 किलोमीटर गहराई तक एक भारी "ब्लॉब" गिर रहा था. इसके साथ ही उन्होंने देखा कि भूकंप के केंद्र 20 किलोमीटर गहराई में थे. जबकि आमतौर पर अधिकतर भूकंप सतह से 10 किलोमीटर के भीतर होते हैं. डुआर्टे और उनकी टीम ने इस पर सिमुलेशन तैयार किए, जिनसे यह साफ हुआ कि मेंटल और क्रस्ट के अलगाव की प्रक्रिया ही इन भूकंपों के पीछे है. शोधकर्ताओं का मानना है कि यही प्रक्रिया एक नया सबडक्शन जोन शुरू होने की शुरुआत है, और 1755 का लिस्बन भूकंप इसका पहला प्रमाण था.

 

