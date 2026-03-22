दांतों ने खोला 2700 साल पुराना ब्लैक बॉक्स... मिला 'बीयर' और बीन्स का सुराग, बचपन का खौफनाक दर्द भी आया सामने!

Iron Age Teeth Research: जरा सोचिए आपके दांत सिर्फ खाना चबाने का जरिया ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का 'ब्लैक बॉक्स' रिकॉर्डिंग हों! कुछ ऐसा ही हुआ है इटली में. जहां वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसने इतिहास के पन्नों को एक नई रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया है. इटली में वैज्ञानिकों को 2,700 साल पुराने कंकालों के दांतों की जांच में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो उस समय के इंसानों के बचपन के संघर्ष और उनके खान-पान की पूरी कहानी बताते हैं. इटली के सलेर्नो के पास पोंटेकागनानो में मिली कब्रों से वैज्ञानिकों ने आयरन एज यानी लौह युग के इंसानों के जीवन का टाइम रिकॉर्ड डिकोड किया है. आइए जानते हैं आखिर वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिली है...

बचपन का संघर्ष भी आया सामने

रोम की सैपिएंजा यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले रॉबर्टो जर्मानो और उनकी टीम ने 10 वयस्कों के 30 दांतों का बारीकी से रिसर्च किया. जिसमें सामने आया कि उस दौर के बच्चों को 1 साल और 4 साल की उम्र के आसपास भारी शारीरिक तनाव यानी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता था.

इंसान के दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल पेड़ के छल्लों की तरह बढ़ती है. अगर बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो या उसे पोषण न मिल रहा हो तो इनेमल पर गहरी लकीरें बन जाती हैं. रिसर्च के मुताबिक 80% नमूनों में 12 महीने की उम्र के आसपास स्ट्रेस के निशान मिले जो संभवतः मां का दूध छूटने और संक्रमण की वजह से थे.

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क्या खाते थे आयरन एज के लोग?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि उस समय के लोग आखिर खाते क्या रहेंगे होंगे? तो इसका जवाब दांतों पर जमी प्लाक से मिलता है जो उस समय के भोजन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है. इस सख्त परत के अंदर अनाज के दाने, बीन्स, पौधों के फाइबर और खमीर के अवशेष मिले हैं.

खमीर के स्पोर्स मिलने से यह साफ हो जाता है कि उस समय के लोग खमीर वाला खाना या फर्मेंटेड ड्रिंक्स जैसे शुरुआती बीयर या वाइन का भी सेवन कर रहे थे.

ज्यादातर दांत में पौधे के रेशे मिले हैं. इससे यह पता चलता है कि वे लोग सिर्फ खाना खाने के लिए दांत का इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि रस्सी बनाने या औजार पकड़ने के लिए भी दांतों का इस्तेमाल किया करते थे.

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विकास और बीमारी का कनेक्शन

यह रिसर्च ओरिएंटलाइजिंग पीरियड का है जब इटली में व्यापार और सामाजिक असमानता बढ़ रही थी. रिसर्च बताती है कि जैसे-जैसे समाज विकसित हो रहा था, नए खान-पान और बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से बीमारियां बढ़ने लगी थीं. हालांकि ये दांत उन लोगों की सर्वाइवल पावर भी बताते हैं क्योंकि बचपन में मेंटल स्ट्रेस के बाद भी वे लोग वयस्क होने तक जीवित रहे.

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