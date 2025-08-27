Turkey में वैज्ञानिकों ने खोजा 2800 साल पुराना मकबरा, कब्र में लाल कपड़े से ढकी सुराही के अंदर...

Ancient Tomb in Turkey: तुर्की के अंकारा के पास पुराने शहर, गार्डियन की पहाड़ियों में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की है. उन्होंने यहां पर एक शाही कब्र की पहचान की है. यह कब्र शायद मशहूर राजा मिडास के किसी रिश्तेदार की हो सकती है. गार्डियन कभी फ्रीजियन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था जो अपनी बड़ी-बड़ी कब्रों और पुराने इतिहास के लिए जाना जाता है. इस जगह पर हुई खुदाई अब तक की सबसे खास खोजों में से एक हो सकती है. गार्डियन, अनातोलिया का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था और अपनी पुरानी कब्रों और किलों की वजह से वैज्ञानिकों को हमेशा आकर्षित करता रहा है.

खुदाई में क्या-क्या मिला?

हाल ही में हुई खुदाई के दौरान 800 ईसा पूर्व का एक शाही मकबरा मिला है. अंदर से 8 मीटर ऊंचा और 60 मीटर चौड़े इस टीले के अंदर एक लकड़ी का कमरा था जो अब टूट चुका है. फिर भी वैज्ञानिकों को इस कमरे से बहुत सारी पुरानी और खास चीजें मिली हैं. यहां दुर्लभ कांसे की चीजें जैसे बड़े बर्तन, सुराही और पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान. इन चीजों से पता चलता है कि जिसे यहां दफनाया गया वह कोई ऊंचे पद का व्यक्ति था.

यहां किसे दफनाया जा सकता है?

इस खोज की सबसे खास बात ये मानी जा रही है कि ये शाही मकबरा राजा मिडास के किसी रिश्तेदार का हो सकता है. इस राजा के बारे में कहा जाता है कि ये वहीं राजा थे जो किसी भी चीज को छूते थे तो वो सोना बन जाती थी. यह नई मिली कब्र 'मिडास टीले' के पास है जहां राजा के पिता गॉर्डियास को दफनाया गया था. इसी से अंदाजा लगाया गया कि यह शाही परिवार से किसी सदस्य की है.

मकबरे के अंदर और क्या मिला?

इस कब्र या मकबरे में एक और खास चीजें मिली हैं जो यहां कुछ जलाए गए अवशेष मिले हैं. हालांकि फ्रीजियन लोग शवों को जलाते नहीं बल्कि दफनाते थे. इसलिए जले हुए अवशेषों का मिलना वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है. खुदाई के प्रमुख पुरातत्वविद प्रोफेसर युसेल सेनयुर्ट ने बताया कि, यह खोज फ्रीजियन लोगों की दफनाने की परंपराओं को दिखाती है.

मकबरे के अंदर कितनी चीजें मिली?

इस मकबरे के अंदर 100 से भी ज्यादा चीजें मिली हैं जिन्हें खराब होने से बचाने का काम अभी चल रहा है. हालांकि इसमें कांसे की कुछ कलाकृतियां काफी अच्छी हालत में मिली हैं जिसमें एक कांसे की सुराही भी शामिल है. इस सुराही को लिनेन के कपड़े से ढक कर रखा गया था.

