Turkey में वैज्ञानिकों ने खोजा 2800 साल पुराना मकबरा, कब्र में लाल कपड़े से ढकी सुराही के अंदर...
Advertisement
trendingNow12898097
Hindi Newsविज्ञान

Turkey में वैज्ञानिकों ने खोजा 2800 साल पुराना मकबरा, कब्र में लाल कपड़े से ढकी सुराही के अंदर...

Archaeology Finds: तुर्की के प्राचीन शहर में एक बहुत ही हैरान करने वाली खोज हुई है. इस जगह पर खुदाई के दौरान एक शाही मकबरा मिला है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Turkey में वैज्ञानिकों ने खोजा 2800 साल पुराना मकबरा, कब्र में लाल कपड़े से ढकी सुराही के अंदर...

Ancient Tomb in Turkey: तुर्की के अंकारा के पास पुराने शहर, गार्डियन की पहाड़ियों में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की है. उन्होंने यहां पर एक शाही कब्र की पहचान की है. यह कब्र शायद मशहूर राजा मिडास के किसी रिश्तेदार की हो सकती है. गार्डियन कभी फ्रीजियन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था जो अपनी बड़ी-बड़ी कब्रों और पुराने इतिहास के लिए जाना जाता है. इस जगह पर हुई खुदाई अब तक की सबसे खास खोजों में से एक हो सकती है. गार्डियन, अनातोलिया का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था और अपनी पुरानी कब्रों और किलों की वजह से वैज्ञानिकों को हमेशा आकर्षित करता रहा है.

खुदाई में क्या-क्या मिला?
हाल ही में हुई खुदाई के दौरान 800 ईसा पूर्व का एक शाही मकबरा मिला है. अंदर से 8 मीटर ऊंचा और 60 मीटर चौड़े इस टीले के अंदर एक लकड़ी का कमरा था जो अब टूट चुका है. फिर भी वैज्ञानिकों को इस कमरे से बहुत सारी पुरानी और खास चीजें मिली हैं. यहां दुर्लभ कांसे की चीजें जैसे बड़े बर्तन, सुराही और पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान. इन चीजों से पता चलता है कि जिसे यहां दफनाया गया वह कोई ऊंचे पद का व्यक्ति था.

यह भी पढें: 1200 साल पुराने चीन के मकबरे में मिला रहस्यमय आदमी का फोटो, वैज्ञानिक बोले ये तो पक्का...

Add Zee News as a Preferred Source

यहां किसे दफनाया जा सकता है?
इस खोज की सबसे खास बात ये मानी जा रही है कि ये शाही मकबरा राजा मिडास के किसी रिश्तेदार का हो सकता है. इस राजा के बारे में कहा जाता है कि ये वहीं राजा थे जो किसी भी चीज को छूते थे तो वो सोना बन जाती थी. यह नई मिली कब्र 'मिडास टीले' के पास है जहां राजा के पिता गॉर्डियास को दफनाया गया था. इसी से अंदाजा लगाया गया कि यह शाही परिवार से किसी सदस्य की है.

मकबरे के अंदर और क्या मिला?
इस कब्र या मकबरे में एक और खास चीजें मिली हैं जो यहां कुछ जलाए गए अवशेष मिले हैं. हालांकि फ्रीजियन लोग शवों को जलाते नहीं बल्कि दफनाते थे. इसलिए जले हुए अवशेषों का मिलना वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है. खुदाई के प्रमुख पुरातत्वविद प्रोफेसर युसेल सेनयुर्ट ने बताया कि, यह खोज फ्रीजियन लोगों की दफनाने की परंपराओं को दिखाती है. 

मकबरे के अंदर कितनी चीजें मिली?
इस मकबरे के अंदर 100 से भी ज्यादा चीजें मिली हैं जिन्हें खराब होने से बचाने का काम अभी चल रहा है. हालांकि इसमें कांसे की कुछ कलाकृतियां काफी अच्छी हालत में मिली हैं जिसमें एक कांसे की सुराही भी शामिल है. इस सुराही को लिनेन के कपड़े से ढक कर रखा गया था.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में मिला 1.6 करोड़ साल पुरानी मकड़ी का जीवाश्म, साइज देख वैज्ञानिको बोले ये तो...

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

archaeology surveyAncient Tomb

Trending news

RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
;