आसमान में एक साथ 3-3 हमले...1396 सालों के बाद दिखेगा या खास धूमकेतु, नोट कर लें टाइमिंग

Latest Science News: इस समय आसमान में 3 धूमकेतु घूम रहे हैं जिनके नाम C/2025 K1 (ATLAS), C/2025 R2 (SWAN) और C/2025 A6 (लेमन)है. लेकिन इन्हें बिना दूरबीन की मदद से नहीं देखा जा सकेगा. इनमें से कम से कम 2 कॉमेट्स को देखने के लिए पावरफुल दूरबीन होनी चाहिए. बहुत ज्यादा संभावना है कि तीसरा कॉमेट हैलोवीन धूमकेतु बन जाए और बिना टेलीस्कोप के दिखाई दे. इन तीनों के अलावा एक और धूमकेतु 3I/ATLAS कई वजहों से चर्चा में है जिनमें से एक यह शक भी है कि यह कोई प्राकृतिक चीज नहीं है.

इस पहली बार कब देखा गया था?

इस धूमकेतु को पहली बार मई 2025 में देखा गया था जो 24-25 नवंबर को धरती के सबसे करीब पहुंचेगा. हालांकि अभी यह सूरज की तेज रोशनी में छिप गए हैं. अगर यह कॉमेट 8 अक्टूबर को सूरज के सबसे नजदीक प्वाइंट पेरिहेलियन से बिना टूटे निकल जाता है तो हमें एक शानदार नजारा देखने को मिल सकता है. लेकिन बचने के बाद भी बहुत कम लोग ही इसे देख पाएंगे. धूमकेतु C/2025 K1 (ATLAS) नवंबर के आखिर तक Horizon से नीचे रहेगा जो धरती से 4 करोड़ मील दूर होगा.

धूमकेतु C/2025 R2 की खोज किसने की थी?

इस धूमकेतु की खोज शौकिया खगोलशास्त्री व्लादिमीर बेज़ुगली ने 11 सितंबर को तब देखा जब वह NASA की SOHO वेधशाला से मिली तस्वीरों को देख रहे थे. यह कॉमेट अभी धरती से 5 करोड़ मील दूर है और पहले ही सूर्य के सबसे नजदीक बिंदु से गुजर चुका है. यह धुमकेतू और भी ज्यादा चमकीला होता जा रहा है और 19 अक्टूबर ही धरती के पास से गुजरेगा.

क्या इसे आंखों से देख पाएंगे?

C/2025 A6 (लेमन), इस साल का यह एकलौता कॉमेट है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकेगा. इसे 3 जनवरी को एरिजोना के माउंट लेमन पर दूरबीन से खोजा गया था. वैज्ञानिकों ने कई सारी जांच करने के बाद बताय कि यह धूमकेतु 1396 साल में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है. पिछली बार यह सन् 629 में धरती के पास आया था और अगली बार साल 3421 में आएगा.