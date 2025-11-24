3.5 अरब साल पुरानी चौंकाने वाली खोज! वैज्ञानिकों को मिले जीवन के सबसे पुराने निशान; अब जाकर खुली जीवन की असली कहानी

evidence of ancient life on Earth: 3.51 अरब साल पुराने पत्थरों में मिले रासायनिक सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर बहुत पहले सूक्ष्म जीव मौजूद थे. साथ ही 2.52 अरब साल पुराने पत्थरों से पता चलता है कि तब तक प्रकाश से ऊर्जा बनाने वाले जीव भी जन्म ले चुके थे, जिसने पृथ्वी की ऑक्सीजन से भरी दुनिया की शुरुआत की नींव रखी है.
Trending Photos
evidence of ancient life on Earth: पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और शुरुआती जीव कैसे दिखते थे यह सवाल वैज्ञानिकों को हमेशा उलझाता रहा है. मुश्किल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अरबों साल पुराने पत्थरों में आमतौर पर न तो जीवों के अवशेष बच पाते हैं और न ही उनके शरीर के अणु, जो गर्मी, दबाव और समय की मार से गल, जल के खत्म हो जाते हैं. लेकिन इस बार शोधकर्ताओं को ऐसी चीज मिली है जिसने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की कहानी को पूरी तरह बदल दिया है. वैज्ञानिकों ने 3.51 अरब साल पुराने पत्थरों में ऐसे रासायनिक संकेत पाए हैं, जो बताते हैं कि उस समय पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव मौजूद थे. यही नहीं, 2.52 अरब साल पुराने पत्थरों में ऐसे सबूत मिले हैं कि तब तक पृथ्वी पर प्रकाश से ऊर्जा बनाने वाले जीव भी आ चुके थे.
पुराने पत्थरों में क्या मिला?
वैज्ञानिकों ने दुनिया भर से 400 से ज्यादा पुराने और नए पत्थरों के नमूने लिए हैं. फिर उनमें मौजूद बहुत छोटे-छोटे रासायनिक कणों का अध्ययन किया गया, इन कणों से पता चला कि 3.51 अरब साल पुराने भारतीय सिंगभूम क्रेटन में ऐसे तत्व मिले जो साफ बता रहे थे कि वहां जीव मौजूद थे. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन पत्थरों में भी जीवन के संकेत मिले हैं.
2.52 अरब साल पुराने दक्षिण अफ्रीका के पत्थरों में प्रकाश से ऊर्जा लेने वाले जीवों का संकेत मिला, जिसका मतलब है कि उस समय तक पृथ्वी पर ऐसे जीव पैदा हो चुके थे जो प्रकाश का इस्तेमाल करके ऊर्जा बना सकते थे. ये पत्थर करोड़ों साल धरती के भीतर दबे रहे. गर्मी और दबाव ने इनके अंदर मौजूद अणुओं को तोड़ दिया, फिर भी कुछ निशान इतने सुरक्षित बचे रहे कि आज उनके आधार पर वैज्ञानिक शुरुआती जीवन की तस्वीर समझ पा रहे हैं.
इतनी बड़ी खोज क्यों खास है?
अब तक वैज्ञानिक सिर्फ फॉसिल या कार्बन के पुराने निशानों से अनुमान लगाते थे कि कब-कब कौन-सा जीवन पैदा हुआ होगा. लेकिन इन पत्थरों में मिले रासायनिक संकेत बताते हैं कि जीवन का इतिहास पहले सोचे गए समय से भी ज्यादा पुराना हो सकता है. प्रकाश से ऊर्जा लेने वाले जीव जो आगे चलकर पेड़-पौधों और ऑक्सीजन वाली दुनिया का आधार बने बहुत पहले विकसित हो चुके थे. इससे ये पता चल सकता है कि पृथ्वी का वातावरण कैसे बदला और कब ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हुई, साथी ही इसकी नई टाइमलाइन सामने आ सकती है.