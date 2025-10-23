न्यूजीलैंड के आसमान में दिखी दुर्लभ 'लाल स्प्राइट्स', फोटोग्राफर्स ने कैमरे में कैद की गजब की तस्वीर

Red Sprites in Sky: हाल ही में तीन फोटोग्राफरों ने न्यूजीलैंड के आसमान में एक दुर्लभ और बहुत सुंदर नजारा कैमरे में कैद किया. यह नजारा था लाल स्प्राइट्स का जिसे लाल बिजली भी कहते हैं. यह घटना 11 अक्टूबर को हुई. न्यूजीलैंड के फोटोग्राफर टॉम रे, स्पेन के फोटोग्राफर डैन जाफ्रा और जोस कैंटाब्राना के साथ Milkyway की तस्वीरें लेने के लिए साउथ आइलैंड के ओमारामा क्ले क्लिफ्स गए थे. टॉम रे ने बताया, मैं मिल्की वे की तस्वीरों वाली अपनी फाइल देख रहा था तब मुझे पता चला कि मैंने लाल स्प्राइट्स की फोटो खींच ली है.

टॉम के लिए क्यों खास थी तस्वीर?

Tom Ray के लिए इन दुर्लभ लाल स्प्राइट्स को देखना और उनकी तस्वीर लेना एक अविश्वसनीय अनुभव था. एक पुरस्कार विजेता नाइटस्केप फोटोग्राफर होने के नाते उन्हें वह पल भर की पर तेज लाल चमक लगभग दूसरी दुनिया की चीज लगी. टॉम रे ने द गार्जियन को बताया, आसमान के दाहिनी ओर देखना एकदम सही संयोग था. मैंने एक छोटी सी लाल चमक देखी. ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो असली नहीं है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने देखी 'रहस्यमय नीली चमक', क्या धीरे-धीरे अंत की तरफ बढ़ रहा है ब्रह्मांड?

Add Zee News as a Preferred Source

लाल स्प्राइस्ट क्या होते हैं?

ये गरजने वाले बादलों से ऊपर उठती हैं और 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचती हैं. ये जेलीफिश के आकार की दिखती हैं और केवल कुछ मिलीसेकंड तक ही रहती हैं इसलिए इनकी तस्वीर लेना या इन्हें देखना बहुत मुश्किल काम होता है. राय ने कहा, स्प्राइट्स खंभों या जेलीफिश जैसी आकृतियों में दिख सकते हैं जो कुछ ही मिलीसेकंड के लिए रहते हैं इसलिए उन्हें देखना बेहद मुश्किल होता है.

Red Sprites & the Milky Way Tom Rae New Zealand pic.twitter.com/3LpI8uK7k7 — Aleix Roig (@astrocatinfo) October 17, 2025

क्या इसे पहली बार देखा गया है?

यह पहली बार नहीं है जब लाल स्प्राइट्स को कैमरे में कैद किया गया हो. हालांकि, यह घटना बेहद दुर्लभ होती है खासकर न्यूजीलैंड में. इसके लिए माहौल एकदम सही होना चाहिए- आसमान साफ, समय बिल्कुल सटीक हो, और थोड़ी किस्मत भी साथ दे. ओटागो संग्रहालय के Astronomer इयान ग्रिफिन ने बताया कि, स्प्राइट्स को पहली बार 1989 में कैमरे में कैद किया गया था. ये बहत ही कम समय के लिए दिखते हैं जिससे इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है.