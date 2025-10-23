Advertisement
trendingNow12972359
Hindi Newsविज्ञान

न्यूजीलैंड के आसमान में दिखी दुर्लभ 'लाल स्प्राइट्स', फोटोग्राफर्स ने कैमरे में कैद की गजब की तस्वीर

Science News: हाल ही में तीन फोटोग्राफरों ने न्यूजीलैंड के आसमान में एक बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत नजारा देखा और उसकी तस्वीर ली. यह नजारा था लाल स्प्राइट्स का जिसे लाल बिजली भी कहते हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यूजीलैंड के आसमान में दिखी दुर्लभ 'लाल स्प्राइट्स', फोटोग्राफर्स ने कैमरे में कैद की गजब की तस्वीर

Red Sprites in Sky: हाल ही में तीन फोटोग्राफरों ने न्यूजीलैंड के आसमान में एक दुर्लभ और बहुत सुंदर नजारा कैमरे में कैद किया. यह नजारा था लाल स्प्राइट्स का जिसे लाल बिजली भी कहते हैं. यह घटना 11 अक्टूबर को हुई. न्यूजीलैंड के फोटोग्राफर टॉम रे, स्पेन के फोटोग्राफर डैन जाफ्रा और जोस कैंटाब्राना के साथ Milkyway की तस्वीरें लेने के लिए साउथ आइलैंड के ओमारामा क्ले क्लिफ्स गए थे. टॉम रे ने बताया, मैं मिल्की वे की तस्वीरों वाली अपनी फाइल देख रहा था तब मुझे पता चला कि मैंने लाल स्प्राइट्स की फोटो खींच ली है.

टॉम के लिए क्यों खास थी तस्वीर?
Tom Ray के लिए इन दुर्लभ लाल स्प्राइट्स को देखना और उनकी तस्वीर लेना एक अविश्वसनीय अनुभव था. एक पुरस्कार विजेता नाइटस्केप फोटोग्राफर होने के नाते उन्हें वह पल भर की पर तेज लाल चमक लगभग दूसरी दुनिया की चीज लगी. टॉम रे ने द गार्जियन को बताया, आसमान के दाहिनी ओर देखना एकदम सही संयोग था. मैंने एक छोटी सी लाल चमक देखी. ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो असली नहीं है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने देखी 'रहस्यमय नीली चमक', क्या धीरे-धीरे अंत की तरफ बढ़ रहा है ब्रह्मांड?

Add Zee News as a Preferred Source

लाल स्प्राइस्ट क्या होते हैं?
ये गरजने वाले बादलों से ऊपर उठती हैं और 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचती हैं. ये जेलीफिश के आकार की दिखती हैं और केवल कुछ मिलीसेकंड तक ही रहती हैं इसलिए इनकी तस्वीर लेना या इन्हें देखना बहुत मुश्किल काम होता है. राय ने कहा, स्प्राइट्स खंभों या जेलीफिश जैसी आकृतियों में दिख सकते हैं जो कुछ ही मिलीसेकंड के लिए रहते हैं इसलिए उन्हें देखना बेहद मुश्किल होता है.

क्या इसे पहली बार देखा गया है?
यह पहली बार नहीं है जब लाल स्प्राइट्स को कैमरे में कैद किया गया हो. हालांकि, यह घटना बेहद दुर्लभ होती है खासकर न्यूजीलैंड में. इसके लिए माहौल एकदम सही होना चाहिए- आसमान साफ, समय बिल्कुल सटीक हो, और थोड़ी किस्मत भी साथ दे. ओटागो संग्रहालय के Astronomer इयान ग्रिफिन ने बताया कि, स्प्राइट्स को पहली बार 1989 में कैमरे में कैद किया गया था. ये बहत ही कम समय के लिए दिखते हैं जिससे इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Red Sprites And Blue Jetslatest science news

Trending news

दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?