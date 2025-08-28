नदियों के बाद अब झीलों को नंबर...खतरे में देश की 30 झीलें, UN ने पेश की चौंकाने वाली रिपोर्ट

Indian Lakes are Drying: शहरों और गांवों की जीवनरेखा मानी जाने वाली झीलें अब बहुत तेजी से सूख रही हैं. झीलें जैव विविधता को तो बनाए रखती है और साथ ही बाढ़ का पानी सोखकर और कार्बन जमा कर जलवायु परिवर्तन को भी रोकने का काम करती हैं. 1992 से 2020 के बीच भारत की 30 से भी ज्यादा प्रमुख झीलें सूख रही हैं. इनमें से 16 झीलें अकेले दक्षिण भारत में हैं जिनमें मेट्टूर, कृष्णराजसागर और नागार्जुन सागर जैसी बड़ी झीलें शामिल हैं. झीलें धरती के भू-भाग का सिर्फ 3% हिस्सा घेरती हैं लेकिन इनमें दुनिया का 90% ताजा पानी होता है.

क्यों सूख रही हैं झीलें?

झीलों के सूखने की प्रमुख वजहों में शामिल है बिना योजना के शहर बनाना, खेती का बढ़ना, उद्योंगो का विकास और झीलों में गंदा पानी डालना. इसके अलावा बढ़ते तापमान की वजह से झीलों का वाष्पीकरण बहुत तेजी से हो रहा है. जलवायु परिवर्तन ही नहीं, बल्कि बिना साफ किया हुआ गंदा पानी और शहरों से आने वाले कचरे ने भी झीलों को यमुना नदी की तरह ही जहरीला और झाग वाला बना दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ता हुआ तापमान पानी के चक्र को बिगाड़ रहा है.

किसने की जांच?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने दुनिया भर की 4,000 बड़ी झीलों के पानी की जांच की है. इनमें से एक-चौथाई से ज्यादा झीलें काफी तेजी से गंदी और धुंधली हो रही हैं. इसके अलावा 15% झीलों में कार्बनिक पदार्थ बढ़ रहा है.

बिना साफ किए हुए गंदे पानी और ज्यादा कीटनाशकों के इस्तेमाल से झीलों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. इसकी वजह से मछलियां और छोटे पौधे मर जाते हैं. ऐसा होने से झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं.

बचाने के लिए क्या हो रहा है?

राज्य अपनी झीलों को बचाने के लिए नैनो बबल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह पानी साफ करने का नया तरीका है जिसमें पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए छोटे-छोटे बुलबुलों का इस्तेमाल किया जाता है. इसका प्रयोग पंजाब के जस्सो माजरा गांव में IIT रोपड़ द्वारा किया गया है. ये तकनीक शैवाल(Algae)को हटाने, बायोफिल्म को कम करने और पानी के गुणों को सुधारने में मदद करती है जिससे पानी में रहने वाले जीव उसमें रह सकें.

