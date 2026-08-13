जब धरती पर इंसान का नामो-निशान नहीं था, तब भी मौजूद थे ये रंग-बिरंगे मेंढक! वैज्ञानिकों ने खोज निकाली 3 करोड़ साल पुरानी प्रजाति; नाम रखा 'ब्यूटीफुल'

Where was New Frog Species Discovered in India? उत्तर भारत के हरे-भरे जंगल न केवल देखने में बेहद खूबसूरत हैं बल्कि अपने आप में दुनियाभर की विविधता समेटे हुए हैं. अब वैज्ञानिकों ने इन जंगलों में मेंढकों (कैस्केड फ्रॉग) की तीन नई प्रजातियों की खोज की है. ये खास मेंढक वहां पर तेज़ बहाव वाली नदियों और झरनों में पाए जाते हैं. इसके साथ ही भारत में पहली बार इस मेंढक की पांच अन्य प्रजातियों को भी दर्ज किया गया है.