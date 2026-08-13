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जब धरती पर इंसान का नामो-निशान नहीं था, तब भी मौजूद थे ये रंग-बिरंगे मेंढक! वैज्ञानिकों ने खोज निकाली 3 करोड़ साल पुरानी प्रजाति; नाम रखा 'ब्यूटीफुल'

New Frog Species Discovered in India: वैज्ञानिकों ने वर्षों की रिसर्च के बाद इंसानों से भी पुराने मेंढ़क खोज निकाले हैं. ये मेंढ़कर उत्तर पूर्व के राज्यों में तेज बहाव वाली नदियों में छिपे थे. इनका इतिहास 3 करोड़ से भी ज्यादा पुराना माना जा रहा है. वैज्ञानिकों ने खोजी गई 3 नई प्रजातियां का अलग-अलग नाम रखा है. जिनमें से एक का नााम 'ब्यूटीफुल' है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 13, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:23 PM IST
जब धरती पर इंसान का नामो-निशान नहीं था, तब भी मौजूद थे ये रंग-बिरंगे मेंढक! वैज्ञानिकों ने खोज निकाली 3 करोड़ साल पुरानी प्रजाति; नाम रखा 'ब्यूटीफुल'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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वैज्ञानिकों ने खोज निकाले 3 करोड़ साल पुराने मेंढ़क, नाम रखा गया 'ब्यूटीफुल'
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