Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /एयरपोर्ट की जमीन खोदी तो निकले वर्ल्ड वॉर 2 के 300 जिंदा बम, यूरोप के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में मचा हड़कंप

एयरपोर्ट की जमीन खोदी तो निकले वर्ल्ड वॉर 2 के 300 जिंदा बम, यूरोप के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में मचा हड़कंप

एथेंस के पूर्व अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की जमीन से द्वितीय विश्व युद्ध के करीब 300 अनफॉलोडेड बम और 270 टन जहरीला तेल मिला है. द एलिनिकॉन (The Ellinikon) प्रोजेक्ट के तहत चल रही खुदाई का यह बड़ा खुलासा पढ़ें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 30, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:32 AM IST
एयरपोर्ट की जमीन खोदी तो निकले वर्ल्ड वॉर 2 के 300 जिंदा बम, यूरोप के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में मचा हड़कंप
Image Credit: हवाई अड्डे की जमीन से द्वितीय विश्व युद्ध के करीब 300 अनफॉलोडेड बम और 270 टन जहरीला तेल मिला है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्रीशंकर ने सिल्वर पर किया कब्जा, ऐसा करिश्मा करने वाले भारत के पहले मेंस लॉन्ग जंपर
Murali Sreeshankar38 min ago
2
Underwater lightning40 min ago
3
uttarakhand rain alert42 min ago
4
FBI47 min ago
5
Apple Watch47 min ago