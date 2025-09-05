पेरू में मिली 3000 साल पुरानी पेंटिंग, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो जादू-टोना करने वाले...

Archaeological Findings: पेरू में वैज्ञानिकों को एक पुरानी दीवार पर बनी पेंटिंग मिली है. उनका कहना है कि इस खोज से ये समझने में मदद मिलेगी की उस समय के लोग कैसे पूजा-पाठ करते थे.
Trending Photos
Science News in Hindi: पेरू के उत्तर-पश्चिमी तट पर एक पुरानी जगह दीवार पर बनी एक बड़ी और रंग-बिरंगी पेंटिंग मिली है. माना जाता है कि यह 3,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यह हाल ही में हुई खुदाई में मिली है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पेंटिंग उस समय की है जब इस इलाके में पहली बार जटिल समाज बनने शुरु हुए थे. GB News के मुताबिक, पुरातत्वविदों ने इसे एक 'पहले कभी ना हुई' खोज बताया है क्योंकि यह अभी भी बहुत अच्छी हालत में है. इस खोज की मदद से उस समय के पूजा-पाठ से जुड़ी इमारतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है. हालांकि अभी पूरी तरह से इसकी पुष्टि होना बाकी है.
कब हुई ये अद्भुत खोज?
इस पुरानी पेंटिंग की खोज जुलाई 2025 में हुई थी और इसे पेरू के ला लिबटार्ड क्षेत्र में हुआका योलांडा नाम के एक पुराने मंदिर की खुदाई के पहले हफ्ते के दौरान मिली. इस खुदाई को डॉ. एना सेसिलाया मौरिसियो की टीम कर रही थी. लाइव साइंस से बातचीत के दौरान डॉ. सेसिलिया ने इस खोज को बहुत ही अद्भुत और नया बताया, जिसकी खोज पहले कभी नहीं हुई.
यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने 85 साल पहले क्यों दफनाया था 'टाइम कैप्सूल', 6,000 साल बाद जब खुलेगा तो...
तस्वीर में क्या-क्या था?
खुदाई में सामने आई ये पेंटिंग 6 मीटर चौड़ी और लगभग 3 मीटर ऊंची है. इतनी पुरानी होने के बाद भी इसमें लगे नीले, पीले, लाल और काले रंग अभी तक फीके नहीं पड़े हैं. इसके अलावा इसमें मछलियां, मछली पकड़ने के जाल, तारे, कुछ अजीबोगरीब जीव और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं. साउथ दीवार पर एक बड़ा पक्षी है जिसके पंख फैले हुए हैं और सिर पर हीरे जैसी आकृति है. इसके अलावा नॉर्थ साइड में पौधों के चित्र और तांत्रिक शक्तियों जैसे लोगों की आकृतियां बनी हैं.
यह भी पढ़ें: तुर्की में कब्र से मिली 2,100 साल पुरानी 'देवता की मूर्ति'! वैज्ञानिकों बता रहे अब तक की सबसे बड़ी खोज
कब की है ये तस्वीर?
यह दीवार पर बनी पेंटिंग 2000-1000 ईसा पूर्व की है, ये वो समय था जब पेरू में पहली बार जटिल समाज बनने की शुरुआत हुई थी. वैज्ञानिक मौरिसियो ने बताया कि यह पेंटिंग तटीय संस्कृति को दिखाती है जो अंदरूनी इलाकों से बहुत अलग है. उस समय मंदिरों को ताकत का केंद्र माना जाता था और उस समाज में जादू-टोना करने वालों का दर्जा ऊपर था.