पेरू में मिली 3000 साल पुरानी पेंटिंग, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो जादू-टोना करने वाले...
Advertisement
trendingNow12909691
Hindi Newsविज्ञान

पेरू में मिली 3000 साल पुरानी पेंटिंग, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो जादू-टोना करने वाले...

Archaeological Findings: पेरू में वैज्ञानिकों को एक पुरानी दीवार पर बनी पेंटिंग मिली है. उनका कहना है कि इस खोज से ये समझने में मदद मिलेगी की उस समय के लोग कैसे पूजा-पाठ करते थे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेरू में मिली 3000 साल पुरानी पेंटिंग, वैज्ञानिकों ने कहा ये तो जादू-टोना करने वाले...

Science News in Hindi: पेरू के उत्तर-पश्चिमी तट पर एक पुरानी जगह दीवार पर बनी एक बड़ी और रंग-बिरंगी पेंटिंग मिली है. माना जाता है कि यह 3,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यह हाल ही में हुई खुदाई में मिली है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पेंटिंग उस समय की है जब इस इलाके में पहली बार जटिल समाज बनने शुरु हुए थे. GB News के मुताबिक, पुरातत्वविदों ने इसे एक 'पहले कभी ना हुई' खोज बताया है क्योंकि यह अभी भी बहुत अच्छी हालत में है. इस खोज की मदद से उस समय के पूजा-पाठ से जुड़ी इमारतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है. हालांकि अभी पूरी तरह से इसकी पुष्टि होना बाकी है.

कब हुई ये अद्भुत खोज?
इस पुरानी पेंटिंग की खोज जुलाई 2025 में हुई थी और इसे पेरू के ला लिबटार्ड क्षेत्र में हुआका योलांडा नाम के एक पुराने मंदिर की खुदाई के पहले हफ्ते के दौरान मिली. इस खुदाई को डॉ. एना सेसिलाया मौरिसियो की टीम कर रही थी. लाइव साइंस से बातचीत के दौरान डॉ. सेसिलिया ने इस खोज को बहुत ही अद्भुत और नया बताया, जिसकी खोज पहले कभी नहीं हुई. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने 85 साल पहले क्यों दफनाया था 'टाइम कैप्सूल', 6,000 साल बाद जब खुलेगा तो...

Add Zee News as a Preferred Source

तस्वीर में क्या-क्या था?
खुदाई में सामने आई ये पेंटिंग 6 मीटर चौड़ी और लगभग 3 मीटर ऊंची है. इतनी पुरानी होने के बाद भी इसमें लगे नीले, पीले, लाल और काले रंग अभी तक फीके नहीं पड़े हैं. इसके अलावा इसमें मछलियां, मछली पकड़ने के जाल, तारे, कुछ अजीबोगरीब जीव और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं. साउथ दीवार पर एक बड़ा पक्षी है जिसके पंख फैले हुए हैं और सिर पर हीरे जैसी आकृति है. इसके अलावा नॉर्थ साइड में पौधों के चित्र और तांत्रिक शक्तियों जैसे लोगों की आकृतियां बनी हैं. 

यह भी पढ़ें: तुर्की में कब्र से मिली 2,100 साल पुरानी 'देवता की मूर्ति'! वैज्ञानिकों बता रहे अब तक की सबसे बड़ी खोज

कब की है ये तस्वीर?
यह दीवार पर बनी पेंटिंग 2000-1000 ईसा पूर्व की है, ये वो समय था जब पेरू में पहली बार जटिल समाज बनने की शुरुआत हुई थी. वैज्ञानिक मौरिसियो ने बताया कि यह पेंटिंग तटीय संस्कृति को दिखाती है जो अंदरूनी इलाकों से बहुत अलग है. उस समय मंदिरों को ताकत का केंद्र माना जाता था और उस समाज में जादू-टोना करने वालों का दर्जा ऊपर था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ancient sculpturesPrehistoric Cave Paintings

Trending news

मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
;