3000 साल पुराना रहस्य! सीरिया के खंडहरों में मिली हिंदू वैदिक श्लोकों की झलक, अमेरिकी वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Rigveda in syria: मानव के इतिहास में प्राचीन काल से संगीत हमको हमारे भावनाओं, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करता है. हाल में ही साइंटिस्ट ने एक नई खोज की है जिसमें प्राचीन भजन हिम्न टू निक्कल का इतिहास सामने आया है, साथ हीं इस गाने को अब तक का सबसे पुराना लिखा गया संगीत माना जा रहा है.

3,000 साल पुराना सबसे पुराना संगीत

यह भजन भूमध्यसागर के पूर्वी तट पर सीरिया में बसे प्राचीन बंदरगाह शहर Ugarit के खंडहरो से मिला है जो काफी एतिहासिक है, साइंटिस्ट का कहला है कि इस इस स्क्रिप्चर और भजन का उम्र लगभग 3000 साल पुराना है जो इसको काफी यूनिक बनाता है, हाल ही में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सांता बारबरा के शोधकर्ता डैन सी. बाकियू ने इस पर बहुत गहरा रिसर्च किया है, जिससे कई चौकाने वाले खबर सामने आ रही है, सांता बारबरा के रिसर्च के मुताबिक इस भजन की लय की संरचना भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद के छंदों से मेल खाती है, जो लोगों को चौकाने वाला काम कर रही है

ऋग्वेद से गहरा रिश्ता कैसे

ऋग्वेद, को भारत में ठिक उसी समय रचा गया था जिस समय “हिम्न टू निक्कल” की रचना हुई थी, जिसमें हजारों श्लोकों का संकलन किया गया है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक परंपरा के अनुसार गाया और पढ़ाया जाता है. सांता बारबरा के रिसर्च के मुताबिक अध्ययन में पाया गया कि ऋग्वेद के लगभग हर पांच में से एक श्लोक का अंत उसी लयात्मक पैटर्न से दिया गया है, जैसा हिम्न टू निक्कल में है. साइंटिस्ट का कहना है कि ये कोई संयोग नहीं है कहा जा रहा है कि ऐसे संयोग होने की संभावना दस लाख में एक से भी कम है.बाकियू और उनकी टीम ने दोनों रचनाओं की तुलना कंप्यूटर पर आधारित टेक्नोलॉजी से की है जिसमें लय और धुन की मैपिंग शामिल थी. जिसका परिणाम ये है कि इन दोनों कृतियों की लय समान है, बल्कि वे लगभग एक जैसी संगीतात्मक संरचनाओं का भी पालन करती हैं

भारत के संगीत संस्कृति का प्रमाण

इस अध्यन को Preprints. org पर जारी किया गया था, इससे ये बात पता चलती है कि कांस्य युग में एक प्रकार की वैश्विक संगीत संस्कृति मौजूद थी. उस दौर की सभ्यताए चाहे कितनी भी दूर क्यों न रही हों पर वैदिक भारत के संगीत ने उन्हें एक धागे में जोड़ कर रखता है.