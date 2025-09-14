दुकान के नीचे 317 कंकाल मिलने से दहल उठे वैज्ञानिक...महामारी-भूख या हत्या, कैसे हुई इन लोगों की मौत?

300 Skeletons under Departmental Store: ग्लूसेस्टर में एक पुरानी डिपार्टमेंटल स्टोर के नीचे से 317 इंसानी कंकाल मिले हैं. यह खोज ग्लूसेस्टरशायर यूनिवर्सिटी ने कही है, इससे शहर के इतिहास के बारे में नई जानकारियों के मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है. ये कंकाल अच्छी हालत में मिल हैं और कई सौ साल तक पुराने हो सकते हैं. कॉट्सवोल्ड पुरातत्व विभाग के मुताबिक, ये कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जो कभी यहां रहते थे और जिनकी मौत शायद मौत या भूखमरी से हुई हो. वैज्ञानिकों ने हर कंकाल की उम्र और जेंडर का पता लगया है जिससे वह अपनी खोज आगे बढ़ा सकें.

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?

यह खोज पुराने समय में दफनाने की प्रथाओं और शहरी विकास के पैटर्न के बारे में भी जानकारी दे सकता है. कंकाल अलग-अलगल परतों में पाए गए थे जो समय के साथ इस जगह पर कई बार दफन और दोबारा इस्तेमाल का संकेत देते हैं. वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शहर के बीच में अवशेषों का जमाव असामान्य है और इसपर आगे जांच की जानी चाहिए.

क्या यह एक शहर तक ही सीमित है?

इस खोज से पता चलेगा कि शहर कैसे विकसित हुए जिससे पुरानी जगहों को बचाने और शहरों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस जानकारी से उन जगहों को भी बचाया जा सकेगा जिन पर नए निर्माण का खतरा है. कॉट्सवोल्ड पुरातत्व के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी क्लिफ बेटमैन कहते हैं कि, यह सिर्फ हड्डियों के अवशेष नहीं बल्कि इंसानों की कहानिया हैं और हमारे पैरों के नीचे छिपी संस्कृति भी हो सकती है.

खोज में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया?

अधिकारी बेटमैन का कहना है कि, जब भी हम ग्लूसेस्टर में काम करते हैं तो कुछ नया ही मिलता है. इसकी जांच के लिए वैज्ञानिकों ने आधुनीक तकनीक जैसे रडार और 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया. इस खोज से मिली जानकारी को पुराने सरकारी दस्तावेजों से जोड़कर ग्लूसेस्टर के सामाजिक इतिहास को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. इसके अलावा यह कंकाल जानने में मदद करेंगे कि पुराने समय में इंग्लैंड में लोगों का स्वास्थ्य और जीवन-मृत्यु दर कैसी थी.