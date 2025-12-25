हजारों साल पहले भी इंसानों में था कैंसर फैलाने वाला वायरस, बर्फ में जमे इंसान से के DNA से खुला राज; मिला HPV वायरस

HPV Ancient Humans: आज के समय में HPV को एक गंभीर वायरस माना जाता है. इसके कुछ प्रकार कैंसर की वजह बनते हैं. अब वैज्ञानिकों को इसके बहुत पुराने सबूत भी मिले हैं. एक नई रिसर्च के अनुसार यह वायरस इंसानों में हजारों साल से मौजूद हो सकता है. इस रिसर्च के नतीजे फिलहाल प्रीप्रिंट वेबसाइट bioRxiv पर डाले गए हैं. अभी इनकी आधिकारिक समीक्षा होना बाकी है. इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि यह वायरस इंसानों में कब और कैसे फैला.

इस स्टडी में सबसे ज्यादा चर्चा आइसमैन ओत्जी की हो रही है. ओत्जी करीब 5000 साल पहले आल्प्स पहाड़ों में मरा था. बर्फ में जम जाने की वजह से उसका शरीर काफी हद तक सुरक्षित बच गया. पहले ही वैज्ञानिकों को पता था कि ओत्जू को कई तरह की दिक्कतें थीं. जैसे टूटी हड्डियां, पेट के कीड़े और फेफड़ों में कालिख आदि. अब इस लिस्ट में एक और बीमारी जुड़ सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ओत्जी के शरीर में HPV16 नाम का वायरस हो सकता है जो आज के समय में कैंसर से जुड़ा माना जाता है.

इतना ही नहीं वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में मिले 45 हजार साल पुराने एक मानव के अवशेषों में भी इसी वायरस के निशान पाए हैं. इस इंसान को उस्त-इशिम कहा जाता है. उसका सिर्फ एक पैर की हड्डी का हिस्सा मिला था. रेडियोकार्बन डेटिंग से उसकी उम्र तय की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो के वैज्ञानिकों ने इन दोनों पुराने इंसानों के डीएनए डेटा का अध्ययन किया. उन्हें हजारों छोटे-छोटे डीएनए टुकड़े मिले. जो HPV16 वायरस से मिलते-जुलते थे. वैज्ञानिकों ने यह भी जांचा कि कहीं यह सिर्फ संयोग तो नहीं है. इसके लिए उन्होंने नकली डीएनए डेटा बनाकर तुलना की. नतीजों से साफ हुआ कि यह संयोग नहीं, बल्कि सच में वायरस के निशान हैं.

बता दें कि HPV वायरस के सैकड़ों प्रकार होते हैं. ज्यादातर नुकसान नहीं करते, लेकिन कुछ प्रकार जननांग और गले के कैंसर का कारण बनते हैं. दुनिया में करीब 5 फीसदी कैंसर मामलों की वजह HPV को माना जाता है. अच्छी बात यह है कि 2006 से इसके खिलाफ वैक्सीन मौजूद है. पहले कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि HPV16 इंसानों में निएंडरथल से आया होगा. इस नई स्टडी से यह सोच बदल सकती है. क्योंकि अगर यह वायरस 45 हजार साल पहले भी इंसानों में था तो हो सकता है कि इंसानों ने ही यह वायरस निएंडरथल तक पहुंचाया हो.

अभी वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रिसर्च इलाज या वैक्सीन को सीधे नहीं बदलेगी. इससे हमें इंसानों और वायरस के लंबे रिश्ते को समझने में मदद जरूर मिलेगी. यह दिखाता है कि इंसान और बीमारियां कितने लंबे समय से साथ-साथ चल रही हैं.

यह भी पढ़ें: धरती पर अभी खत्म नहीं हुई खोज की कहानी, हर साल मिल रही हैं 16 हजार से ज्यादा नई प्रजातियां; हर कोने से निकल रही है नई जिंदगी