Hindi Newsविज्ञानधरती पर राज करता था ‘राक्षसी’ कीड़ा, वैज्ञानिकों ने डिकोड किया 32 करोड़ साल पुराने दैत्य का चेहरा; आकार में बौने पड़ जाएं इंसान

धरती पर राज करता था ‘राक्षसी’ कीड़ा, वैज्ञानिकों ने डिकोड किया 32 करोड़ साल पुराने 'दैत्य' का चेहरा; आकार में बौने पड़ जाएं इंसान

Giant Millipede Fossil: इंग्लैंड के उत्तरी तट पर वैज्ञानिकों को 32.6 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है. इसने डायनासोर से पहले की दुनिया को लेकर बनी सोच बदल दी है. इस जीव का आकार किसी कार के जीतना बताया जा रहा है.

Dec 25, 2025, 08:39 AM IST
धरती पर राज करता था ‘राक्षसी’ कीड़ा, वैज्ञानिकों ने डिकोड किया 32 करोड़ साल पुराने 'दैत्य' का चेहरा; आकार में बौने पड़ जाएं इंसान

Giant Millipede Fossil: वैज्ञानिकों को इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड इलाके में स्थित हाउविक बे के पास एक बेहद चौंकाने वाली चीज है. समुद्र किनारे चट्टान गिरने के बाद एक बड़े पत्थर के अंदर छिपा हुआ एक जीवाश्म खोजा गया है. जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, तो पता चला कि यह एक विशालकाय कनखजूरा था. यह करीब 32.6 करोड़ साल पहले धरती पर रेंगता था. यह समय डायनासोरों के आने से बहुत पहले का है.

बता दें कि इसका नाम आर्थ्रोप्लूरा है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती पर रहने वाला अब तक का सबसे बड़ा कीट था. इसकी अनुमानित लंबाई करीब 2.7 मीटर यानी लगभग 9 फीट तक हो सकती है. वजन करीब 50 किलो रहा होगा. यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि अब तक इतने बड़े जमीन पर रहने वाले कीट का कोई इतना साफ सबूत नहीं मिला था. यह जीवाश्म दरअसल आर्थ्रोप्लूरा के शरीर का एक हिस्सा है. जिसकी लंबाई करीब 75 सेंटीमीटर है. माना जा रहा है कि यह उसके शरीर की उतरी हुई बाहरी खोल यानी मोल्ट का हिस्सा है. इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने पूरे शरीर का आकार अनुमान लगाया है. जो एक छोटी कार जितना बड़ा हो सकता है.

32.6 करोड़ साल पहले मौजूद
यह जीव करीब 32.6 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस काल में धरती पर था. उस समय आज का ब्रिटेन भूमध्य रेखा के पास था. वहां गर्म, नम और हरियाली से भरा माहौल था. यह विशाल कनखजूरा खुले जंगलों और नदियों के आसपास रहता था. पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि ऐसे जीव सिर्फ दलदली इलाकों में रहते थे. हालांकि यह खोज बताती है कि ये खुले जंगलों में भी घूमते थे.

2018 में सावधानी से निकाला
इस खोज का नेतृत्व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. नील डेविस ने किया. उन्होंने बताया कि यह खोज पूरी तरह संयोग से हुई. उनके एक पूर्व छात्र ने समुद्र किनारे टहलते वक्त इस पत्थर को देखा. बाद में 2018 में इसे सावधानी से बाहर निकाला गया. इस काम में नेचुरल इंग्लैंड और स्थानीय लोिगों की भी मदद ली गई थी. बता दें कि इस जीवाश्म पर की गई रिसर्च जर्नल ऑफ द जियोलॉजिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला आर्थ्रोपॉड जीव है.

कई सालों से यह माना जाता रहा है कि पुराने समय में कीट इतने बड़े इसलिए हो पाए क्योंकि उस दौर में हवा में ऑक्सीजन ज्यादा थी. हालांकि यह जीवाश्म उस समय का है जब ऑक्सीजन का स्तर करीब 23 फीसदी था. जो आज के 21 फीसदी से थोड़ा ही ज्यादा है. इससे यह सोच बदल गई है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही इनके बड़े आकार की वजह थी.

पनपने का मौका मिला
वैज्ञानिक अब मानते हैं कि इनके बड़े होने के पीछे कई कारण होंगे. उस समय खाने के लिए पौधों की भरमार थी. जमीन पर इनके शिकारी बहुत कम थे. मौसम भी स्थिर और नम था. इन सब वजहों ने मिलकर ऐसे विशाल जीवों को पनपने का मौका मिल पाया. 2024 में फ्रांस में मिले आर्थ्रोप्लूरा के छोटे जीवाश्मों पर सीटी स्कैन किया गया था. इससे पहली बार इसके सिर की बनावट सामने आई. इसके सिर में छोटी एंटेना, डंठल जैसी आंखें और अंदरूनी जबड़े पाए गए. इससे पता चला कि यह आज के कनखजूरों से अलग लेकिन उनसे जुड़ा हुआ एक पुराना समूह था.

29 करोड़ साल पहले विलुप्त
करीब 4.5 करोड़ साल तक धरती पर राज करने के बाद यह बड़े जीव लगभग 29 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गये. माना जा रहा है कि मौसम के सूखा होने. जंगलों के खत्म होने. नमी कम होने से इनके लिए जीना मुश्किल हो गया. इतने बड़े शरीर के लिए खोल बदलने की प्रक्रिया भी जोखिम भरी हो गई थी. कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि शुरुआती रेंगने वाले जीवों आने से इन्हें मुकाबला झेलना पड़ा होगा लेकिन इसका कोई सीधा सबूत अभी नहीं मिला है.

बता दें कि आर्थ्रोप्लूरा के पूरे शरीर का कंकाल अभी तक नहीं है. ज्यादातर जीवाश्म इसके शरीर की उतरी हुई बाहरी खोल के ही हैं. फिर भी कनाडा और अन्य जगहों पर मिले इसके पैरों के निशान बताते हैं कि यह धीरे-धीरे जंगल की जमीन पर चलता था. बड़े-बड़े निशान छोड़ता था. 

आखिर में जानकारी के लिए बता दे कि इस जीवाश्म को कैम्ब्रिज के सेजविक म्यूजियम में रखा गया है. यह खोज दिखाती है कि डायनासोर से पहले की दुनिया कितनी अलग और हैरान करने वाली थी. यहां हड्डियों वाले जानवर ही नहीं बल्कि कवच जैसे शरीर वाले विशाल कीट भी धरती पर राज करते थे.

यह भी पढ़ें: चीन की धरती ने खोला 16 करोड़ साल पुराना रहस्य! दफन मिला ‘लंबी गर्दन वाला राक्षस’, वैज्ञानिकों ने पकड़ा माथा

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

Giant Millipede Fossil

