वैज्ञानिकों ने खोजा नया 'सुपर अर्थ' जहां मौजूद हो सकता है पानी, मजह 23 दिन में बीत जाता है एक साल
Advertisement
trendingNow12876823
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिकों ने खोजा नया 'सुपर अर्थ' जहां मौजूद हो सकता है पानी, मजह 23 दिन में बीत जाता है एक साल

New Expoplanet: खगोलविदों ने एक नए ग्रह L98-59f की खोज की है जो L98-59 नाम के तारे की परिक्रमा कर रहा है. ये तारा धरती से लगभग 35 लाइट ईयर दूर है और इसके चारों तरफ पहले से ही चार छोटे और चट्टानी ग्रह मौजूद हैं. अब इस प्रणाली में कुल 5 ग्रह हो चुके हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों ने खोजा नया 'सुपर अर्थ' जहां मौजूद हो सकता है पानी, मजह 23 दिन में बीत जाता है एक साल

Science News: वैज्ञानिकों ने एक ग्रह प्रणाली जिसे L98-59 कहा जाता है, का अध्ययन किया है और पुष्टि की है कि इस सिस्टम में इस नाम का 5वां ग्रह मौजूद है. यह ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है जिसका मतलब है कि यहां पानी होने की संभावना है. ये एक छोटा लाल बौना तारा है जो हमारी धरती से केवल 35 लाइट ईयर की दूरी पर है. 2019 में NASA के TESS Space Telescope ने यहां पर 3 छोटे ग्रहों की खोज की थी. इसके बाद ESPRESSO स्पेक्टोग्राफ की मदद से एक चौथा ग्रह भी खोजा गया था. 

कितने दिन का है एक चक्कर?
L98-59 ग्रह अपने तारों के चारों ओर एक गोल रास्ते पर घूमता है और इसे अपने तारे के एक चक्कर पूरा करने में 23 Earth Day का समय लगता है. इस ग्रह को इसके तारे से ही ऊर्जा मिलती है जिस वजह से ये प्लैनेट अपने तारे के जीवन योग्य क्षेत्र में है. अगर इस इलाके में वायुमंडल सही रहा तो यहां तरल पानी(Liquid Water)हो सकता है. इस ग्रह की खोज 'यूनिवर्सिटे डी मॉन्ट्रियल में ट्रॉटियर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एक्सोप्लैनेट्स' टीम ने की है.

क्या ये सुपर अर्थ है?
नया खोजा गया ग्रह L98-59 एक सुपर-अर्थ है. इसका मतलब है कि ये धरती से बड़ा है लेकिन Neptune जैसे बर्फीले ग्रहों से काफी छोटा है. इसका वजन धरती के वजन का 2.8 गुना हो सकता है. वैज्ञानिकों की टीम ने इसे ESO के HARPS और ESPRESSO नाम के डिवाइसों से मिले डाटा को दोबारा जांच कर खोजा है. इन उपकरणों ने तारे की गति में होने वाले बहुत हल्के बदलावों को पकड़ा जो इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव(Gravitational Pull)की वजह से हो रहे थे. 

इस खोज से क्या पता चलता है?
इस Planetary System का सबसे अंदरूनी ग्रह L98-59 धरती से 84% छोटा है और इसका वजन धरती के वजन का लगभग आधा है. हालांकि इस सिस्टम के दूसरे ग्रहों में पानी हो सकता है क्योंकि इनमें ज्वारीय तापन(Tidal Heating)हो रहा है या फिर उनकी Density बहुत कम है. ये बताता है कि एक ही तारों के चारों ओर अलग-अलग तरह के ग्रह कैसे बन सकते हैं. इस शोध की पूरा जानकारी Astronomical Journal में प्रकाशित है.

क्या-क्या खोज करेंगे वैज्ञानिक?
L98-59 ग्रह प्रणाली हमारे बहुत नजदीक है और इसके ग्रह छोटे हैं इसलिए इसे James Webb Telescope जैसी पावरफुल दूरबीन से इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है. वैज्ञानिक इन ग्रहों के वायुमंडल में जल वाष्प(Water Vapor), कार्बन डाइऑक्साइड और जीवन के संकेत जैसी चीजों की तलाश कर सकते हैं. इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि, क्या हमारे सौर मंडल के बाहर भी कहीं जीवन है.

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

expoplanetsuper earth

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
Pune Road Accident News
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
;