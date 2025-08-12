वैज्ञानिकों ने खोजा नया 'सुपर अर्थ' जहां मौजूद हो सकता है पानी, मजह 23 दिन में बीत जाता है एक साल

Science News: वैज्ञानिकों ने एक ग्रह प्रणाली जिसे L98-59 कहा जाता है, का अध्ययन किया है और पुष्टि की है कि इस सिस्टम में इस नाम का 5वां ग्रह मौजूद है. यह ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है जिसका मतलब है कि यहां पानी होने की संभावना है. ये एक छोटा लाल बौना तारा है जो हमारी धरती से केवल 35 लाइट ईयर की दूरी पर है. 2019 में NASA के TESS Space Telescope ने यहां पर 3 छोटे ग्रहों की खोज की थी. इसके बाद ESPRESSO स्पेक्टोग्राफ की मदद से एक चौथा ग्रह भी खोजा गया था.

कितने दिन का है एक चक्कर?

L98-59 ग्रह अपने तारों के चारों ओर एक गोल रास्ते पर घूमता है और इसे अपने तारे के एक चक्कर पूरा करने में 23 Earth Day का समय लगता है. इस ग्रह को इसके तारे से ही ऊर्जा मिलती है जिस वजह से ये प्लैनेट अपने तारे के जीवन योग्य क्षेत्र में है. अगर इस इलाके में वायुमंडल सही रहा तो यहां तरल पानी(Liquid Water)हो सकता है. इस ग्रह की खोज 'यूनिवर्सिटे डी मॉन्ट्रियल में ट्रॉटियर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एक्सोप्लैनेट्स' टीम ने की है.

क्या ये सुपर अर्थ है?

नया खोजा गया ग्रह L98-59 एक सुपर-अर्थ है. इसका मतलब है कि ये धरती से बड़ा है लेकिन Neptune जैसे बर्फीले ग्रहों से काफी छोटा है. इसका वजन धरती के वजन का 2.8 गुना हो सकता है. वैज्ञानिकों की टीम ने इसे ESO के HARPS और ESPRESSO नाम के डिवाइसों से मिले डाटा को दोबारा जांच कर खोजा है. इन उपकरणों ने तारे की गति में होने वाले बहुत हल्के बदलावों को पकड़ा जो इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव(Gravitational Pull)की वजह से हो रहे थे.

इस खोज से क्या पता चलता है?

इस Planetary System का सबसे अंदरूनी ग्रह L98-59 धरती से 84% छोटा है और इसका वजन धरती के वजन का लगभग आधा है. हालांकि इस सिस्टम के दूसरे ग्रहों में पानी हो सकता है क्योंकि इनमें ज्वारीय तापन(Tidal Heating)हो रहा है या फिर उनकी Density बहुत कम है. ये बताता है कि एक ही तारों के चारों ओर अलग-अलग तरह के ग्रह कैसे बन सकते हैं. इस शोध की पूरा जानकारी Astronomical Journal में प्रकाशित है.

क्या-क्या खोज करेंगे वैज्ञानिक?

L98-59 ग्रह प्रणाली हमारे बहुत नजदीक है और इसके ग्रह छोटे हैं इसलिए इसे James Webb Telescope जैसी पावरफुल दूरबीन से इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है. वैज्ञानिक इन ग्रहों के वायुमंडल में जल वाष्प(Water Vapor), कार्बन डाइऑक्साइड और जीवन के संकेत जैसी चीजों की तलाश कर सकते हैं. इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि, क्या हमारे सौर मंडल के बाहर भी कहीं जीवन है.