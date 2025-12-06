मणिपुर की धरती के नीचे छुपा 37,000 साल पुराना खजाना! चिरंग नदी की मिट्टी में था दफन, Ice Age में भी सही सलामत

Bamboo Fossil In Manipur Imphal Valley: इस जीवाश्म से पता चलता है कि किस तरह पुराने बांस ने बेहद कठिन मौसम, ठंड और कम भोजन वाली समय में भी खुद को कैसे बचाए रखा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एशिया में पाया गया अब तक का सबसे पुराना कांटेदार बांस का जीवाश्म है.

Ice Age में भी बचा रहा बांस?

मणिपुर की इम्फाल घाटी में मिला 37,000 साल पुराने बांस का जीवाश्म इस बात को समझाता है कि Ice Age जैसे कठिन समय में भी कुछ जगहों पर बांस जीवित रह पाया था. दुनिया के कई हिस्सों में उस समय ठंड और सूखेपन के कारण बांस खत्म हो गया था. हालांकि भारत, म्यांमार और दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला इंड-बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बांस के लिए एक सुरक्षित जगह साबित हुई थी. यह इलाका गर्म और नम रहता है, जिस वजह से वहां पौधे और जानवर कठोर मौसम में भी जीवित रह पाएं.

बता दें कि वैज्ञानिकों ने जिस जीवाश्म को खोजा है, वह Chimonobambusa प्रजाति से मिलता-जुलता है. इस जीवाश्म में आज भी कांटों के निशान, गांठें और नई कोंपलों के निशान साफ-साफ देखें जा सकते हैं. ये सभी संकेत बताते हैं कि उस समय बांस ने खुद को जानवरों से बचाने के लिए अलग तरह की सुरक्षा सिस्टम बना लिया था.

इतना सुरक्षित जीवाश्म मिलना दुर्लभ

बांस का ढांचा बेहद नाज़ुक होता है इसलिए उसका जीवाश्म मिलना बहुत मुश्किल होता है. वह तेजी से सड़-गल जाता है, इसलिए यह जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. इसकी मदद से वे यह समझ पा रहे हैं कि पहले पौधे कैसे जीवित रहे और उन्होंने किस तरह के सुरक्षा सिस्टम को बनाया.

बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस जीवाश्म की तुलना आज की प्रजातियों Bambusa bambos और Chimonobambusa callosa से की है. इन आधुनिक पौधों से तुलना के बाद वैज्ञानिक यह समझ पाए कि बांस में हजारों साल पहले भी कांटेदार सुरक्षा मौजूद थी.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बांस के जीवाश्म के रिसर्च से धरती के प्राचीन जलवायु और पौधों के विकास को समझने में बड़ी मदद मिलेगी, इससे यह पता चल पाएगा कि पौधों ने Ice Age जैसी खतरनाक परिस्थितियों में भी अपनी रक्षा के लिए विशेष बदलाव किए थे. मणिपुर के चिरंग नदी के पास की मिट्टी में मिला यह जीवाश्म एशिया का अब तक का सबसे पुराना कांटेदार बांस माना जा रहा है.

