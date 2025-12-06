Advertisement
trendingNow13030946
Hindi Newsविज्ञान

मणिपुर की धरती के नीचे छुपा 37,000 साल पुराना खजाना! चिरंग नदी की मिट्टी में था दफन, Ice Age में भी सही सलामत

Bamboo Fossil In Manipur Imphal Valley: मणिपुर के इम्फाल घाटी में वैज्ञानिकों ने 37,000 साल पुराना बांस का बेहद सुरक्षित जीवाश्म खोजा है. इस खोज से पता चलता है कि एशिया में बांस ने Ice Age को भी झेला और जिंदा रहने के लिए अपने आपको खास उसी तरह से ढाल लिया था.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मणिपुर की धरती के नीचे छुपा 37,000 साल पुराना खजाना! चिरंग नदी की मिट्टी में था दफन, Ice Age में भी सही सलामत

Bamboo Fossil In Manipur Imphal Valley: इस जीवाश्म से पता चलता है कि किस तरह पुराने बांस ने बेहद कठिन मौसम, ठंड और कम भोजन वाली समय में भी खुद को कैसे बचाए रखा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एशिया में पाया गया अब तक का सबसे पुराना कांटेदार बांस का जीवाश्म है.

Ice Age में भी बचा रहा बांस?
मणिपुर की इम्फाल घाटी में मिला 37,000 साल पुराने बांस का जीवाश्म इस बात को समझाता है कि Ice Age जैसे कठिन समय में भी कुछ जगहों पर बांस जीवित रह पाया था. दुनिया के कई हिस्सों में उस समय ठंड और सूखेपन के कारण बांस खत्म हो गया था. हालांकि भारत, म्यांमार और दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला इंड-बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बांस के लिए एक सुरक्षित जगह साबित हुई थी. यह इलाका गर्म और नम रहता है, जिस वजह से वहां पौधे और जानवर कठोर मौसम में भी जीवित रह पाएं.

बता दें कि वैज्ञानिकों ने जिस जीवाश्म को खोजा है, वह Chimonobambusa प्रजाति से मिलता-जुलता है. इस जीवाश्म में आज भी कांटों के निशान, गांठें और नई कोंपलों के निशान साफ-साफ देखें जा सकते हैं. ये सभी संकेत बताते हैं कि उस समय बांस ने खुद को जानवरों से बचाने के लिए अलग तरह की सुरक्षा सिस्टम बना लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इतना सुरक्षित जीवाश्म मिलना दुर्लभ
बांस का ढांचा बेहद नाज़ुक होता है इसलिए उसका जीवाश्म मिलना बहुत मुश्किल होता है. वह तेजी से सड़-गल जाता है, इसलिए यह जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. इसकी मदद से वे यह समझ पा रहे हैं कि पहले पौधे कैसे जीवित रहे और उन्होंने किस तरह के सुरक्षा सिस्टम को बनाया.

बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस जीवाश्म की तुलना आज की प्रजातियों Bambusa bambos और Chimonobambusa callosa से की है. इन आधुनिक पौधों से तुलना के बाद वैज्ञानिक यह समझ पाए कि बांस में हजारों साल पहले भी कांटेदार सुरक्षा मौजूद थी.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बांस के जीवाश्म के रिसर्च से धरती के प्राचीन जलवायु और पौधों के विकास को समझने में बड़ी मदद मिलेगी, इससे यह पता चल पाएगा कि पौधों ने Ice Age जैसी खतरनाक परिस्थितियों में भी अपनी रक्षा के लिए विशेष बदलाव किए थे. मणिपुर के चिरंग नदी के पास की मिट्टी में मिला यह जीवाश्म एशिया का अब तक का सबसे पुराना कांटेदार बांस माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 6 करोड़ साल पहले धरती पर राज करता था ‘पिशाच’, डायनासोर के बाद मचाया ‘आतंक’; वैज्ञानिकों ने खोले कई रहस्य!

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Bamboo Fossil

Trending news

'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, घर से निकले लोग
Humayun Kabir
'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, घर से निकले लोग
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन