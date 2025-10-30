तारों की दूसरी दुनिया से आया पूंछ वाला एक अजनबी, धरती पर हमें क्या-क्या पता है

हमारी धरती की तरह ब्रह्मांड में कई ग्रह, तारे और धूमकेतु यात्रा कर रहे हैं और हमें उनके बारे में बहुत कम पता है. कुछ हफ्ते पहले धरती के लोगों को पता चला कि तारों की किसी अनजान दुनिया से एक अजनबी दिखा है. वह एक धूमकेतु (कॉमेट) है जो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहा है. ऐसी घटनाएं दुर्लभ होती हैं इसलिए दुनियाभर के वैज्ञानिक इसके बारे में जानकारी जुटाने में लग गए. इस अनजाने मेहमान को 3I/ATLAS नाम दिया गया है. (कैसा दिख रहा है, नीचे वीडियो जरूर देखिए)

सरल भाषा में समझें तो यह हमारे घर के पास से गुजर रहा है और खिड़की से हम उसे जाते देख रहे हैं. ऐसे में वह जब तक दिखेगा, वैज्ञानिकों के लिए इस ब्रह्मांडीय मटैरियल के बारे में जानकारी जुटाने का बेहतरीन अवसर है. आइए जानते हैं इस दुर्लभ मेहमान के बारे में हमें अब तक क्या-क्या पता चला है? पहले जान लीजिए कि कॉमेट (धूमकेतु) और एस्टरॉयड दोनों में अंतर होता है. एस्टरॉयड कठोर चट्टानी होते हैं जबकि कॉमेट बर्फीले पिंड होते हैं जो बाहरी सौर मंडल से आते हैं और पूंछ छोड़ते दिखाई देते हैं.

1. धूमकेतु 3I/ATLAS एक दुर्लभ ऑब्जेक्ट है, जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया तीसरा मेहमान है. शायद और भी आए हों लेकिन पुष्टि तीन की ही हो सकी है. जुलाई 2025 में चिली के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल-इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम (ATLAS) टेलीस्कोप ने इसे पहली बार हमारी दुनिया में घूमते देखा और उसी के नाम पर मेहमान का नाम रख दिया गया.

2. यह अजनबी मेहमान कुछ इस तरह के रूट पर बढ़ रहा है कि बस यह इधर से निकल जाएगा और कभी लौटकर नहीं आएगा.

3. इस कॉमेट को आप नीचे वीडियो में लगातार ट्रैक कर सकते हैं. 29 अक्टूबर 2025 को यह सूर्य के सबसे निकट पोजीशन में था और दूरी करीब 203 मिलियन किमी थी. अक्तूबर की शुरुआत में यह मंगल ग्रह के पास से गुजरा और धरती से 270 मिलियन किमी दूरी से बाय-बाय करता निकल गया.

साइंटिस्ट इस कॉमेट को लगातार 24 घंटे ट्रैक कर रहे हैं. आप भी इस वीडियो से समझ सकते हैं कि यह पूंछ वाला चमकता अजनबी कहां है और धरती से कितनी दूर किस दिशा में जा रहा है.

