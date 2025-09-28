सूरज का विस्फोट बन सकता है खतरा, सूर्य के हमले को कैसा झेलेगा 3I/ATLAS?

Interstellar Comet: अंतरतारकीय धूमकेतु 3I/ATLAS तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है और इसी बीच सूर्य भी सक्रिय हो रहा है. उम्मीद है कि सूर्य जल्द ही अपने वर्तमान सौर चक्र में जोरदार होगा और कोरोनल मास इजेक्शन छोड़ेगा जिसके 3I/ATLAS से टकराने की आशंका है. वैज्ञानिक यह देखने के लिए उत्सुक थे कि इस झटके का धूमकेतु पर कोई असर पड़ता है या नहीं. यह कॉमेट ओउमुआमुआ और बोरिसोव के बाद तीसरा ऐसा मेहमान है जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है. इसमें धूल भरा कोमा(सिर)है और अब इसकी पूंछ भी दिख रही है.

कितना बड़ा है 3I/ATLAS?

अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 3I/ATLAS का मुख्य भाग 5.6 किमी से ज्यादा चौड़ा है. अगर या प्राकृतिक तौर पर बनी अंतरिक्ष चट्टान होती तो इसके आकार को देखते हुए वैज्ञानिकों को इसके मिलने से पहले इससे छोटी कम से कम 1 लाख ऐसे Interstellar Objects मिल जाने चाहिए थे.

सूर्य का इसपर क्या असर होगा?

सूरज की गतिविधयों को देखते हुए कॉमेट 3I/ATLAS पर सबसे ज्यादा असर होने की आशंका है. स्पेसवेदर डॉट कॉम ने NASA के एक मॉडल की मदद से बताया कि 25 सितंबर 2025 एक कोरोनल मास इजेक्शन ने 3I/ATLAS को उड़ा दिया है. बता दें कि यह 2 लाख किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है. इसमें वैज्ञानिकों को ये जानने का मौका मिला कि सूरज के CME के सीधे हमले का सौरमंडल के बाहर की चीज पर क्या असर होता है.

मंगल के पास से कब गुजरेगा?

Interstellar Comet 3I/ATLAS अब अगले हफ्ते मंगल से लगभग 16 लाख 70 हजार मील दूर से गुजरेगा. 33 अरब टन से ज्यादा वजन और 3 मील से चौड़ा यह अब तक का देखा गया सबसे बड़ा अंतरतारकीय वस्तु है. अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या CME से टकराने से बाद इसका रास्ता बदल जाएगा. इससे सौरमंडल के बाहर की दुनिया के बारे में कई जानकारी मिलेगी.