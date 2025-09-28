Advertisement
सूरज का विस्फोट बन सकता है खतरा, सूर्य के हमले को कैसा झेलेगा 3I/ATLAS?

Science News: धूमकेतु 3I/एटलस पर सूरज का बड़ा विस्फोट(CME)होने वाला है. डर है कि कहीं यह टक्कर धूमकेतु को तोड़ ना दे या कहीं इसका रास्ता न बदल जाए. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 28, 2025, 12:01 PM IST
Interstellar Comet: अंतरतारकीय धूमकेतु 3I/ATLAS तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है और इसी बीच सूर्य भी सक्रिय हो रहा है. उम्मीद है कि सूर्य जल्द ही अपने वर्तमान सौर चक्र में जोरदार होगा और कोरोनल मास इजेक्शन छोड़ेगा जिसके 3I/ATLAS से टकराने की आशंका है. वैज्ञानिक यह देखने के लिए उत्सुक थे कि इस झटके का धूमकेतु पर कोई असर पड़ता है या नहीं. यह कॉमेट ओउमुआमुआ और बोरिसोव के बाद तीसरा ऐसा मेहमान है जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है. इसमें धूल भरा कोमा(सिर)है और अब इसकी पूंछ भी दिख रही है. 

कितना बड़ा है 3I/ATLAS?
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 3I/ATLAS का मुख्य भाग 5.6 किमी से ज्यादा चौड़ा है. अगर या प्राकृतिक तौर पर बनी अंतरिक्ष चट्टान होती तो इसके आकार को देखते हुए वैज्ञानिकों को इसके मिलने से पहले इससे छोटी कम से कम 1 लाख ऐसे Interstellar Objects मिल जाने चाहिए थे.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर 'मकड़ी' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, ESA के मार्स ऑर्बिटर की सबसे बड़ी खोज

सूर्य का इसपर क्या असर होगा?
सूरज की गतिविधयों को देखते हुए कॉमेट 3I/ATLAS पर सबसे ज्यादा असर होने की आशंका है. स्पेसवेदर डॉट कॉम ने NASA के एक मॉडल की मदद से बताया कि 25 सितंबर 2025 एक कोरोनल मास इजेक्शन ने 3I/ATLAS को उड़ा दिया है. बता दें कि यह 2 लाख किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है. इसमें वैज्ञानिकों को ये जानने का मौका मिला कि सूरज के CME के सीधे हमले का सौरमंडल के बाहर की चीज पर क्या असर होता है.

यह भी पढ़ें: ISRO: गगनयान मिशन में साथ जाएगा भारत का 'स्पेस दोस्त', जानें क्या है AI से चलने वाला व्योमित्र रोबोट?

मंगल के पास से कब गुजरेगा?
Interstellar Comet 3I/ATLAS अब अगले हफ्ते मंगल से लगभग 16 लाख 70 हजार मील दूर से गुजरेगा. 33 अरब टन से ज्यादा वजन और 3 मील से चौड़ा यह अब तक का देखा गया सबसे बड़ा अंतरतारकीय वस्तु है. अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या CME से टकराने से बाद इसका रास्ता बदल जाएगा. इससे सौरमंडल के बाहर की दुनिया के बारे में कई जानकारी मिलेगी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

