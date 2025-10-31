Advertisement
3I/ATLAS खतरा नहीं सुरक्षा कवच, Interstellar धूमकेतु करेगा पृथ्वी को खतरनाक क्षुद्रग्रहों से सुरक्षित?

Interstellar Comet: जुलाई महीने से ही हमारे सौरमंडल में एक अंतरतारकीय पिंड(Interstellar Comet)चक्कर काट रहा है. हालांकि इससे धरती को कोई खतरा नहीं है लेकिन किसी मायने में यह धरती के सुरक्षा कवच का भी काम कर सकता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:28 AM IST
Science News in Hindi: 3I/ATLAS, जो की एक अंतरतारकीय पिडं है, से धरती को कोई खतरा नहीं है. लेकिन NASA के साथ मिलकर काम करने वाला एक समूह इसकी बारीकी से जांच करने की योजना बना रहा है. इसका लक्ष्य भविष्य में अगर कोई खतरनाक अंतरिक्ष वस्तु आए तो हम उस पर नजर रख सकें. यह हमारे सौरमंडल से गुजरने वाला तीसरा ऐसा पिंड है. यह कॉमेट नवंबर और जनवरी के बीच हमारे सौरमंडल को छोड़कर अंतरिक्ष में और अंदर चला जाएगा. इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क इस पर नजर रखने के लिए खास अभियान चला रहा है. 

नेटवर्क ने इसकी क्या जानकारी दी?
नेटवर्क ने बताया कि धूमकेतुओं की जांच करना बहुत मुश्किल होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पूंछ और वायुमंडल उनकी कुल चमक का सही अंदाजा लगाना कठिन बना देते हैं. चमक का सही अंदाजा ना लगा पाना धूमकेतु के रास्ते के अनुमानों को प्रभावित करता है. किसी भी अंतरिक्ष पिंड के रास्ते को जानने से खगोलविद यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह धरती के कितने करीब आएगा. 

इसकी तैयारी में क्या किया जा रहा है?
अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क(IAWN)खुद को क्षुद्रग्रह वैज्ञानिकों और मॉडल बनाने वालों का दुनिया भर का सहयोग बताता है. यह नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र की सलाह पर बनाया गया था जिससे धरती के पास की वस्तुओं से टकराने के खतरे का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की जा सके. 

NASA का महत्व
अमेरिकी सरकार के बाकी हिस्सों की तरह NASA को भी अगर सरकारी कामकाज बंद हो तब भी जरूरी काम करने की इजाजत है. धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों पर नजर रखना जरूरी काम माना जाता है क्योंकि इनसे धरती को थोड़ा सा खतरा होने की संभावना होती है. इसलिए NASA इसपर लगातार नजर रखता है और इनके बारे में जानकारी देता रहता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

interstellar cometHindi Science news

