3I ATLAS से आया पहला संदेश 8•13 •8.5.13.8, अंतरिक्ष से आए फिबोनाची कोड ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

Interstellar Comet 3I ATLAS: यह अंतरतारकीय पिंड इसलिए खास है क्योंकि वह अजीब तरीके से घूम रहा है और उससे एक रहस्यमय चमकता हुआ सिग्नल आ रहा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:56 AM IST
Science News in Hindi: वैज्ञानिक 3I/ATLAS अजीब पैटर्न की जांच कर रहे हैं. यह पैटर्न फिबोनाची क्रम(Fibonacci Pattern)जैसा दिखता है. फिबोनाची एक गणितीय क्रम है जो अक्सर डीएनए, पौधों और आकाशगंगाओं में मिलता है. यह संकेत अंतरिक्ष से संचार के लिए इस्तेमाल होने वाली Frequency पर मिला है. इससे वैज्ञानिकों के मन में सवाल उठ रहा है कि यह संकेत हमारे सौरमंडल से आए किसी बुद्धिमानजीव का संदेश हो सकता है. इसी वजह से यह 2025 के सबसे बड़े और पेचीदा रहस्यों में से एक बन गया है. 

3I/ATLAS से क्या सिग्नल आए?
एक X पोस्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों को 1420 MHz की फ्रीक्वेंसी पर एक स्थिर संकेत मिला है. यह संकेत 8⋅13⋅8⋅5⋅13⋅8 की शृंखला(Sequence)में बार-बार आ रहा है. 1420 MHz की इस फ्रीक्वेंसी को हाइड्रोजन रेखा कहते हैं. SETI(बाहरी दुनिया के जीवन की खोज)में इसे अंतरिक्ष में बातचीत का मुख्य चैनल माना जाता है.

क्या है इस संकेत की खासियत?
इसकी खासियत है कि यह बहुत ही सटीक और स्थिर है. इसे 15,000 किमी की दूरी पर एक साथ पकड़ा गया जिसका मतलब है कि यह किसी मशीन की गलती या डाटा की खराबी नहीं है. वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पंदन (Pulses)सोच-समझकर और बुद्धिमानी से बनाए गए हैं क्योंकि वस्तु के घूमने का इन पर कोई असर नहीं पड़ता. कथित तौर पर डिकोड किया गया संदेश- 'देखो, तैयारी करो, समझो, द्वार इंतजार कर रहा है. अगर यह साबित हो जाता है तो यह हमारे सौर मंडल में घुसने वाली किसी चीज से आया पहला जानबूझकर किया गया अंतरिक्ष संदेश होगा.

क्या है फिबोनाची क्रम?
फिबोनाची क्रम(Fibonacci Sequence)गणित और प्रकृति का एक बहुत जरूरी पैटर्न है. इस क्रम में अगली संख्या हमेशा पिछली दो संख्याओं को जोड़ने से मिलती है. यह पैटर्न हमें डीएनए, आकाशगंगाओं की बनावट, सूरजमुखी, समुद्री शंख और यहां तक कि पेड़ों की शाखाओं में भी देखने को मिलता है. 3I ATLAS से फोबोनाची संकेत मिलना इन अटकलों को तेज करता है कि यह संदेश किसी बुद्धिमान जीव से आए हैं.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
डेविड सेरेडा नाम के एक फिल्म निर्माता और शोधकर्ता, जो MIT के वैज्ञानिक के साथ काम कर चुके हैं, ने भी 13 अक्टूबर 2025 को 3I/ATLAS से अजीब रोशनी निकलने की जानकारी दी थी. सेरेडा ने कहा था कि यह रोशनी भी फिबोनाची ताल में थी. इतना उत्साह होने के बावजूद वैज्ञानिकों ने लोगों से सावधान रहने को कहा है क्योकि इसे लेकर ऑनलाइन काफी झूठ भी फैलाया जा रहा है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

