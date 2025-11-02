तेज चमक और नीला रंग...सूर्य के करीब पहुंचते ही क्यों बदला 3I/ATLAS का रंग? वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Science News: बुधवार 29 अक्टूबर को अंतरिक्ष यान ने अंतरतारकीय धूमकेतु 3I/ATLAS की चमक में अचानक और तेजा से हुई बढ़ोतरी को देखा. यह तब हुआ जब धूमकेतु सूरज के सबसे करीब पहुंचा था. इस धूमकेतु के असामान्य व्यवहार ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. Harvard के प्रोफेसर एवी लोएब ने इस सप्ताह की शुरुआत में न्यूजवीक को बताया था कि सूर्य के सबसे पास धूमकेतु का व्यवहार एक एसिड टेस्ट की तरह होगा. यह टेस्ट जानने में मदद करेगा कि क्या यह धूमकेतु किसी दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष यान के लक्षण दिखाता है.

क्या हुआ इसका जिक्र?

इस साल जुलाई में खोजे गए इस अंतरतारकीय पिंड धूमकेतु 3I/ATLAS का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने एक प्रीप्रिंट रिपोर्ट में इसकी चमक में हुई बढ़ोतरी का जिक्र किया है. वैज्ञानिकों ने कहा कि धूमकेतु 3I की चमक में अचानक हुई बढ़ोतरी का कारण अभी भी साफ नहीं है. उनके अनुसार सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच अलग-अलग अंतरिक्ष उपकरणों जैसे- STEREO-A के SECCHI, SOHO के LASCO C3 और GOES-19 के CCOR-1 से मिले डाटा ने धूमकेतु की चमक में इस बढ़ोतरी को रिकॉर्ड किया.

कितनी थी इसकी चमक?

वैज्ञानिकों ने बताया कि LASCO उपकरण से लिए गए रंगों के माप से पता चला कि यह धूमकेतु सूरज से भी अधिक नीला दिखाई दे रहा है. इसका मतलब है कि जब धूमकेतु सूर्य के करीब था तो गैस का निकलना ही इसकी चमक में मुख्य भूमिका निभा रहा था. जांच से यह नतीजा निकला कि सूर्य के पास से गुजरने के बाद धूमकेतु पहले से अधिक चमकीला दिखाई देगा शायद तेज गैस उत्सर्जन(Gas Emission)के कारण.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

प्रोफेसर लोएब ने कहा कि सूर्य के सबसे करीब दिखने वाला इसका नीला रंग इस रहस्यमय धूमकेतु की नौवीं असामान्य विशेषता मानी जानी चाहिए. लोएब ने बताया कि, पहले रिकॉर्ड की गई 8 असामान्य विशेषताओं को देखते हुए उन्होंने धूमकेतु 3I/ATLAS को अपने लोएब स्केल पर 10 में से 4 अंक दिए. यह स्कोर इसकी तकनीकी उत्पत्ति की संभावना की ओर इशारा करता है.

क्या इससे धरती को खतरा है?

यह भी देखा गया कि इस धूमकेतु का केंद्रक(Nucleus)अन्य ज्ञात धूमकेतुओं की तुलना में बहुत बड़ा है. इसका आना ऐसे समय हुआ कि यह मंगल शुक्र और बृहस्पति ग्रहों के बहुत करीब से गुजरा. हालांकि, जब यह सूर्य के सबसे करीब था तो यह पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहा था. न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार NASA ने साफ किया है कि धूमकेतु 3I/ATLAS से धरती को कोई खतरा नहीं है और यह सुरक्षित दूरी पर ही रहेगा.