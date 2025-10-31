3I/ATLAS: क्या NASA ने एक्टिवेट कर दिया प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम, धरती की तरफ आ रही आफत!

3I ATLAS leaked actual footage: इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I/ATLAS (C/2025 N1) ने अपनी असामान्य गति और विशेषताओं के कारण वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता दोनों का ध्यान खींचा है. इस वस्तु को लेकर सोशल मीडिया पर दो मुख्य और सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं. एक जापानी समूह द्वारा जारी 'लीक' वीडियो में 3I/ATLAS के साथ एक 'बड़ा जहाज़' दिखाई दे रहा है. NASA ने कथित तौर पर इस इंटरस्टेलर विजिटर की प्रतिक्रिया में चुपचाप अपने ग्रहों की सुरक्षा नेटवर्क (Planetary Defense Network) को सक्रिय कर दिया है.

3I/ATLAS आखिर क्या है

कैसा है नेचर: 3I/ATLAS तीसरी पुष्टि की गई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सौर मंडल से गुज़र रही है (इससे पहले 'ओउमुआमुआ' और 'बोरिसोव' थीं).

ट्रैजेक्टरी: इसकी कक्षा हाइपरबोलिक है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधी नहीं है और एक बार गुज़रने के बाद हमारे सौर मंडल से बाहर निकल जाएगी.

साइज: अनुमान है कि यह वस्तु काफी बड़ी है, जिसका व्यास लगभग 5.6 किलोमीटर (मैनहट्टन के आकार का) तक हो सकता है. यह पिछली अंतरतारकीय वस्तुओं से कहीं अधिक विशाल है.

सुरक्षा: NASA और इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क (IAWN) ने पुष्टि की है कि 3I/ATLAS से पृथ्वी को कोई तत्काल खतरा नहीं है. यह पृथ्वी से लगभग 170 मिलियन मील (270 मिलियन किलोमीटर) की दूरी से गुज़रेगी.

अजीब खासियतें: इसमें कुछ असामान्य विशेषताएँ देखी गई हैं, जैसे कि सूर्य की ओर इंगित एक 'एंटी-टेल' (Anti-Tail), और निकल टेट्राकार्बोनिल (Nickel Tetracarbonyl) गैस का उत्सर्जन, जो पृथ्वी पर औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़ा एक यौगिक है. इन विसंगतियों ने हार्वर्ड के खगोल वैज्ञानिक डॉ. एवी लोएब (Dr. Avi Loeb) जैसे कुछ विशेषज्ञों को इसके कृत्रिम (artificial) या तकनीकी मूल के होने की अटकलें लगाने के लिए प्रेरित किया है.

'लीक' फुटेज और 'जहाज़' के दावे

दावा: एक सोशल मीडिया हैंडल का दावा है कि एक जापानी समूह ने फुटेज जारी किया है जिसमें 3I/ATLAS के साथ या उसके हिस्से के रूप में एक "बड़ा जहाज़" दिखाई देता है.